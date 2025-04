Imagini emoționante cu Laurette și fiica ei! Fosta asistentă TV a revenit în România cu ocazia Sărbătorilor Pascale

Zilele acestea, vedetele din România au petrecut sărbătorile cu oamenii dragi și au profitat de momentele libere pentru a se relaxa. Este și cazul lui Laurette care a fost recent surprinsă în timp ce lua prânzul pe malul lacului. Cine este „mâna dreaptă” a vedetei care o ajută cu toate, dar și ce gafă a făcut Laurette fără să realizeze, aflați în rândurile următoare. CANCAN.RO a fost pe fază și vă arată imagini exclusive cu vedeta!

Zilele acestea, Laurette a profitat de vremea frumoasă și, alături de cea mai dragă ființă din viața ei a ieșit să ia masa și să petreacă momente de neuitat împreună. Vedeta a ieșit alături de fiica ei la un restaurant cu specific pescăresc, acolo unde a îmbinat utilul cu plăcutul. Iată de ce spunem asta.

Laurette și fiica ei, Serena, fac echipă bună!

Laurette și fiica ei au petrecut câteva momente de liniște și relaxare împreună. Au ieșit ca fetele la un restaurant pescăresc, unde au stat pe terasa de pe malul lacului. Au comandat tot ce le-a poftit inima și s-au delectat cu preparate pe bază de pește și fructe de mare. Pare-se că vedeta s-a plictisit repede de miel și salată de boeuf, preferând astfel preparate mai ușoare.

La un moment dat, cele două au realizat că nu au sare la masă. Laurette nu a așteptat să vină chelnerul pentru a îi cere solnița, ci a mers chiar ea după, demonstrând că nu este o femeie fițoasă. După ce au terminat de luat prânzul, vedeta și fiica ei au mers la o scurtă plimbare.

Vedeta și fata ei au decis să îmbine utilul cu plăcutul, căci pe lângă plimbare, vedeta a filmat ceva. Laurette a început să creeze content pe pagina sa, iar fiica ei este cea care a filmat-o. După ce au terminat treaba, vedeta și-a scos lavaliera, iar cele două s-au îndreptat către ieșirea din parc.

Nu am putut trece cu vederea nici vestimentația vedetei. Laurette a ales să poarte un compleu care îi scotea în evidență formele, însă a uitat un mic aspect. Bruneta nu și-a scos eticheta de la geacă, detaliu ușor observabil.

Fata vedetei urmează să plece cu tatăl ei

Cu câteva zile îniante de Paște, Lauretta a stat de vorbă cu noi și a dezvăluit că va petrece sărbătorile cu fetița și mama ei. Așa cum știm, vedeta are custodie exclusivă asupra micuței, însă asta nu înseamnă că Serena nu va petrece timp și cu tatăl ei ori de câte ori își dorește.

„După ce va petrece cu mine și bunicii ei Paștele, Serena va pleca și cu tatăl ei câteva zile. Vor pleca la munte într-o mini vacanță. Fetița mea este un om foarte inteligent, momentan are o relație foarte frumoasă cu tatăl ei. Și eu, la rândul meu am o relație ok cu el, cu toate că a fost o lungă perioadă în care nu am vorbit și nu și-a vizitat copilul, dar pentru Serena lucrurile s-au așezat. Ea își iubește mult tatăl, este un copil inteligent și a înțeles situația de mică”, ne spunea Laurette într-un interviu exclusiv CANCAN.RO.

