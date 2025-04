Laurette s-a împăcat cu fostul soț! Au îngropat securea războiului după ani buni: ”Lucrurile s-au așezat”

Sărbătorile pascale sunt un prilej perfect pentru a petrece timp de calitate cu familia și apropiații. Laurette Atindehou nu sare niciodată peste această tradiție, așa că an de an Paștele o prinde pe vedetă în Brăila, la mama ei. Anul acesta nu face excepție, iar fetița ei, Serena, îi va fi alături. Ulterior, micuța va petrece și cu tatăl ei. Așa cum știm, Mihai, tatăl Serenei, este actualul partener al Majdei Aboulumosha. Despre relația pe care Serena o are cu actrița și cu fetița sa, Laurette a vorbit în cadrul unui interviu recent pentru publicația noastră. Acum, am stat de vorbă cu vedeta care a spus cum vor împărți ea și fostul timpul petrecut cu fiica lor de sărbători, dar și ce își dorește vedeta. În plus, în cadrul aceluiași interviu exclusiv CANCAN.RO, bruneta a vorbit despre perioada de vindecare după ultima relație.

Laurette Atindehou a trecut printr-o perioadă plină de schimbări. S-a stabilit în Franța, alături de fiica ei și a dat un suflu nou vieții sale. Totuși, ceva rămâne întotdeauna neschimbat pentru brunetă. Mai exact locul în care își petrece sărbătorile pascale. Dacă anul trecut, de Crăciun a fost departe de casă, sub nicio formă nu putea să nu sărbătorească Paștele acasă, la Brăila, acolo unde a copilărit. Alături de ea va fi, desigur, și fiica ei, Serena. Iată ce planuri au cele două, dar și cum au stabilit bruneta și tatăl fiicei sale programul de Paște.

Laurette și fetița ei vor petrece Paștele la mama vedetei: „Cu iubitul ei…”

Laurette și Mihai Ștefan, tatăl fiicei sale, au avut timp de mulți ani o relație tensionată. După separarea lor, custodia fiicei lor a rămas exclusiv la Laurette, însă bărbatul este liber să o vadă pe fetița lui ori de câte ori se află în România. Așa cum știm, mulatra și fetița ei s-au mutat în Paris, însă fac deseori vizite în țară. Așa se întâmplă și acum, de Paște, când vedeta și fetița ei au aterizat în București, apoi au mers direct către Brăila, la mama brunetei, acolo unde petrec sărbătorile.

„Paștele îl facem la Brăila la mama mea. Eu și Serena vom petrece cu mama și iubitul ei, cu bunicul meu și, de obicei, venea și fratele meu, dar acum nu a putut pentru că nu este în țară. În fiecare an mergem de Paște acolo, păstrăm tradiția asta. De obicei venea și mătușa mea din Grecia, fratele meu, eram mulți, dar acum nu vor putea veni. Va fi grupul mai restrâns” , a spus Laurrette.

(VEZI ȘI: Scandalul s-a stins după 7 ani de când i-a ”furat” soțul! Laurette și Majda, împăcare neașteptată: ”Fetele noastre sunt prietene. Nu mai urăsc pe nimeni, i-am iertat pe toți!”)

Întrebată cine se ocupă de pregătiri, Laurette a spus clar că: „Mama se ocupă de obicei de toate pregătirile, îi și place și ies toate delicioase. Îmi place cel mai mult cum îi iese ciorba de miel cu borș, în stilul ei făcută, îi iese foarte bine, dar mâncarea mea preferată este mielul prăjit cu mămăligă și usturoi. Mama nu mănâncă miel, niciodată nu a mâncat, dar gătește pentru noi.

Nu ne distrăm, este o sărbătoare religioasă, trebuie să fii smerit. Nu să punem muzica la maxim și să dansăm. Îmi place să merg la biserică să iau lumină. Când eram mică mergeam mereu, acum mă voi duce și atunci. De obicei nu țineam post, dar în Săptămâna Mare am ținut” .

Vedeta și tatăl copilului ei au ajuns la un numitor comun după ani de război

Așa cum spuneam, Laurette și tatăl fiicei sale au fost ani de zile la cuțite. Însă, se spune că timpul vindecă tot și așa a fost și în cazul lor care au decis să îngroape securea războiului de dragul fiicei lor, Serena. Bruneta regretă perioada plină de tensiuni dintre ea și fostul și se bucură că acum lucrurile între ei sunt bune pentru fetița lor. Așadar, după ce va petrece Paștele cu mama ei, Serena va pleca cu tatăl său într-o vacanță.

După ce va petrece cu mine și bunicii ei Paștele, Serena va pleca și cu tatăl ei câteva zile. Vor pleca la munte într-o mini vacanță. Fetița mea este un om foarte inteligent, momentan are o relație foarte frumoasă cu tatăl ei. Și eu, la rândul meu am o relație ok cu el, cu toate că a fost o lungă perioadă în care nu am vorbit și nu și-a vizitat copilul, dar pentru Serena lucrurile s-au așezat. Ea își iubește mult tatăl, este un copil inteligent și a înțeles situația de mică”, a spus Laurette pentru CANCAN.RO.

(ACCESEAZĂ ȘI: Laurette a răbufnit, după ce iubitul fotbalist a dus-o cu zăhărelul. S-au despărțit! ”De ce s-o mai lungim, dacă…”)

După perioada dificilă și plină de schimbări prin care a trecut, Laurette nu se aruncă în brațele nimănui. Este sceptică în privința relațiilor, așa că va avea mare grijă pe cine va alege să stea lângă ea. În ceea ce o privește pe fetița sa, vedeta spune că singurul bărbat din viața ei pe care Serena îl știe este Magaya Gueye, fotbalistul cu care Laurette era la un pas să facă nunta.

„Ea nu a văzut pe nimeni lângă mine, singura relație pe care o știe este cea pe care am avut-o cu Magaye, doar pe el îl știe. Dacă vreodată va fi să fie cineva în viața mea, voi avea mare grijă cine va fi. Sunt vindecată acum, sunt bine și mă îndrept într-o direcție foarte bună”, a concluzionat vedeta.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.