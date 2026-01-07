Acasă » Horoscop » Horoscop Vărsător 2026. Află ce ți-au prezis astrele pe casa iubirii, a carierei și mai ales a banilor pentru tot anul următor

Horoscop Vărsător 2026. Află ce ți-au prezis astrele pe casa iubirii, a carierei și mai ales a banilor pentru tot anul următor

De: Paul Hangerli 07/01/2026 | 08:50
Horoscop Vărsător 2026. Află ce ți-au prezis astrele pe casa iubirii, a carierei și mai ales a banilor pentru tot anul următor
Horoscop 2026, sursa foto-CANCAN.RO

Anul 2026 este pentru Vărsători un an al schimbării profunde și al renașterii personale. Astrele vorbesc despre un nou început, despre curajul de a fi tu însuți și despre asumarea propriei diferențe ca atu. Descoperă ce îți rezervă anul 2026 la capitolele moral, iubire, carieră și finanțe.

Horoscop Vărsător 2026

Pluton, planeta transformărilor adânci, se află în semnul tău până în 2044, marcând o perioadă de metamorfoză profundă. Din 25 aprilie, el este susținut de Uranus, planeta ta guvernatoare, aflată într-un alt semn de aer, la fel ca tine. Această combinație îți dă un impuls puternic spre schimbare, inovație și reinventare. În 2026, ești încurajat să ieși din tipare, să îți accepți excentricitatea și să îți transformi individualitatea într-o forță. Devii o versiune mai autentică și mai curajoasă a ta.

Horoscopul dragostei Vărsător 2026

Între 18 ianuarie și 3 martie, planetele se aliniază spectaculos în semnul tău. Finalul lui ianuarie și începutul lui februarie aduc o concentrare rară de energii: Soarele, Venus, Mercur, Marte și Pluton creează un context intens, plin de pasiune, întâlniri memorabile și dorință de viață. Inima bate mai tare, corpul vibrează, iar emoțiile sunt la cote maxime. Luna Plină din 1 februarie cere o decizie: încheiere sau reînnoire a unei relații. Ești pregătit pentru angajament?

Din 14 iunie până pe 10 iulie, Venus în semnul opus îți vorbește despre iubire matură și durabilă. Din 1 iulie, Jupiter intră pentru un an în zona inimii tale, aducând expansiune, generozitate și un al doilea semestru plin de culoare. Libertatea ta prețioasă va avea nevoie de compromisuri, dar alianțele sunt favorizate. Luna Nouă din 12 august deschide un nou capitol sentimental. Între 29 septembrie și 26 noiembrie, Marte reaprinde dorința de conexiune și intimitate.

Horoscopul carierei Vărsător 2026

Marte, planeta acțiunii, îți oferă energie, ambiție și determinare între 24 ianuarie și 3 martie. Finalul lui ianuarie vine cu șanse neașteptate și schimbări de direcție promițătoare. Evenimentul-cheie al anului este intrarea Nodului Nord Lunar în semnul tău, din 27 iulie, pentru următoarele 18 luni. Acesta te ajută să îți găsești drumul profesional, să fii în acord cu visele și valorile tale și să îți pui în valoare originalitatea. Luna Plină din 29 iulie aduce sentimentul de împlinire și confirmare. Între 25 octombrie și 14 noiembrie, lucrurile încetinesc – evită semnăturile și ai răbdare. Un nou ciclu profesional începe la Luna Nouă din 9 noiembrie.

Horoscopul banilor Vărsător 2026

Până pe 10 aprilie, Marte te ajută să îți crești veniturile și să faci alegeri financiare inspirate. Atenție însă între 27 februarie și 21 martie, când Mercur retrograd cere verificări suplimentare. Din 19 martie, roata norocului începe să se întoarcă în favoarea ta. Venus în Balanță, din 7 august, aduce șanse de câștig și abundență. Este o perioadă bună pentru investiții, cu excepția intervalului 25 octombrie – 14 noiembrie.

CITEȘTE ȘI:

Horoscop Gemeni 2026. Află ce ți-au prezis astrele pe casa iubirii, a carierei și mai ales a banilor pentru tot anul următor

Horoscop Taur 2026. Află ce ți-au prezis astrele pe casa iubirii, a carierei și mai ales a banilor 

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Horoscop rune 7 ianuarie 2026. Runa Algiz ne îndeamnă să nu luăm decizii pripite
Horoscop
Horoscop rune 7 ianuarie 2026. Runa Algiz ne îndeamnă să nu luăm decizii pripite
Cartea de Tarot a zilei de 7 ianuarie 2026. Spânzuratul și lecția renunțării conștiente
Horoscop
Cartea de Tarot a zilei de 7 ianuarie 2026. Spânzuratul și lecția renunțării conștiente
Sfântul Ioan Botezătorul, sărbătorit pe 7 ianuarie: viața Înaintemergătorului, cum L-a recunoscut pe Hristos și ce înseamnă această zi
Mediafax
Sfântul Ioan Botezătorul, sărbătorit pe 7 ianuarie: viața Înaintemergătorului, cum L-a recunoscut pe...
Mai mulți copii închiși la școala de corecție de la Buziaș, abuzați de doi gardieni. În caz de refuz, minorii erau torturați de către paznici
Gandul.ro
Mai mulți copii închiși la școala de corecție de la Buziaș, abuzați de...
Corina Caragea arată fabulos la 43 de ani! Prezentatoarea PRO TV, apariție spectaculoasă
Prosport.ro
Corina Caragea arată fabulos la 43 de ani! Prezentatoarea PRO TV, apariție spectaculoasă
Meseriile care nu pot fi înlocuite de AI. Ce are omul și nu va avea niciodată inteligența artificială
Adevarul
Meseriile care nu pot fi înlocuite de AI. Ce are omul și nu...
Cum au întrerupt teroriștii alimentarea cu energie electrică a Berlinului. Cine este Vulkangruppe și cum ar putea influența el Moscova
Digi24
Cum au întrerupt teroriștii alimentarea cu energie electrică a Berlinului. Cine este Vulkangruppe...
La mulți ani Ionuț și Ionela! Mesaje de Sfântul Ioan 2026 pentru prieteni, familie și colegi
Mediafax
La mulți ani Ionuț și Ionela! Mesaje de Sfântul Ioan 2026 pentru prieteni,...
Parteneri
Stana Izbașa sfidează bătrânețea. La 56 de ani, artista din Banat se simte și arată cu 20 de ani mai tânără
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Stana Izbașa sfidează bătrânețea. La 56 de ani, artista din Banat se simte și arată...
Dan Petrescu, vizibil afectat de tratament! Primele imagini din 2026 arată cât a slăbit antrenorul
Prosport.ro
Dan Petrescu, vizibil afectat de tratament! Primele imagini din 2026 arată cât a slăbit antrenorul
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Zodiile care au noroc începând cu 10 ianuarie. Cine sunt nativii pentru care urmează cea mai bună perioadă din viața lor
Click.ro
Zodiile care au noroc începând cu 10 ianuarie. Cine sunt nativii pentru care urmează cea...
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
Digi 24
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
„Avea toată influența din culise”: rolul jucat de soția lui Nicolas Maduro, Cilia Flores, în Venezuela
Digi24
„Avea toată influența din culise”: rolul jucat de soția lui Nicolas Maduro, Cilia Flores, în...
Mercedes-Benz mută producția unui model important din Germania în Ungaria
Promotor.ro
Mercedes-Benz mută producția unui model important din Germania în Ungaria
BANCUL ZILEI. Vânătorul către Scufiţa Roşie: - Pentru că îmi place de tine, o să-ți îndeplinesc trei dorințe!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vânătorul către Scufiţa Roşie: - Pentru că îmi place de tine, o să-ți...
Pentru pasionații de tenis, și nu numai: Walker S2, robotul tenismen – VIDEO
go4it.ro
Pentru pasionații de tenis, și nu numai: Walker S2, robotul tenismen – VIDEO
O planetă ciudată plutește prin galaxie! Ce se știe deocamdată?
Descopera.ro
O planetă ciudată plutește prin galaxie! Ce se știe deocamdată?
Cele mai bune jocuri video lansate în 2025 pe Steam
Go4Games
Cele mai bune jocuri video lansate în 2025 pe Steam
Mai mulți copii închiși la școala de corecție de la Buziaș, abuzați de doi gardieni. În caz de refuz, minorii erau torturați de către paznici
Gandul.ro
Mai mulți copii închiși la școala de corecție de la Buziaș, abuzați de doi gardieni....
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cât te costă anual un apartament gol în România, în 2026. Plătești o sumă mare chiar dacă nu ...
Cât te costă anual un apartament gol în România, în 2026. Plătești o sumă mare chiar dacă nu locuiește nimeni
Cât trebuie să plătească Vali Vijelie impozitul pentru cele 30 de apartamente pe care le deține. ...
Cât trebuie să plătească Vali Vijelie impozitul pentru cele 30 de apartamente pe care le deține. Suma totală este uriașă
Categoria de pensionari care vor avea pensii cu 3.6% mai mari începând din ianuarie 2026
Categoria de pensionari care vor avea pensii cu 3.6% mai mari începând din ianuarie 2026
Cât costă o nuntă în 2026. Suma uriașă pe care trebuie să o scoată mirii din buzunar
Cât costă o nuntă în 2026. Suma uriașă pe care trebuie să o scoată mirii din buzunar
Zodii care nu pot forma un cuplu de durată. Orice ar face, se va destrăma relația
Zodii care nu pot forma un cuplu de durată. Orice ar face, se va destrăma relația
Iluzie optică virală | Câte broaște țestoase sunt, în total? Doar un geniu poate răspunde corect
Iluzie optică virală | Câte broaște țestoase sunt, în total? Doar un geniu poate răspunde corect
Vezi toate știrile
×