Horoscop Vărsător 2026. Află ce ți-au prezis astrele pe casa iubirii, a carierei și mai ales a banilor pentru tot anul următor

Anul 2026 este pentru Vărsători un an al schimbării profunde și al renașterii personale. Astrele vorbesc despre un nou început, despre curajul de a fi tu însuți și despre asumarea propriei diferențe ca atu. Descoperă ce îți rezervă anul 2026 la capitolele moral, iubire, carieră și finanțe.

Horoscop Vărsător 2026

Pluton, planeta transformărilor adânci, se află în semnul tău până în 2044, marcând o perioadă de metamorfoză profundă. Din 25 aprilie, el este susținut de Uranus, planeta ta guvernatoare, aflată într-un alt semn de aer, la fel ca tine. Această combinație îți dă un impuls puternic spre schimbare, inovație și reinventare. În 2026, ești încurajat să ieși din tipare, să îți accepți excentricitatea și să îți transformi individualitatea într-o forță. Devii o versiune mai autentică și mai curajoasă a ta.

Horoscopul dragostei Vărsător 2026

Între 18 ianuarie și 3 martie, planetele se aliniază spectaculos în semnul tău. Finalul lui ianuarie și începutul lui februarie aduc o concentrare rară de energii: Soarele, Venus, Mercur, Marte și Pluton creează un context intens, plin de pasiune, întâlniri memorabile și dorință de viață. Inima bate mai tare, corpul vibrează, iar emoțiile sunt la cote maxime. Luna Plină din 1 februarie cere o decizie: încheiere sau reînnoire a unei relații. Ești pregătit pentru angajament?

Din 14 iunie până pe 10 iulie, Venus în semnul opus îți vorbește despre iubire matură și durabilă. Din 1 iulie, Jupiter intră pentru un an în zona inimii tale, aducând expansiune, generozitate și un al doilea semestru plin de culoare. Libertatea ta prețioasă va avea nevoie de compromisuri, dar alianțele sunt favorizate. Luna Nouă din 12 august deschide un nou capitol sentimental. Între 29 septembrie și 26 noiembrie, Marte reaprinde dorința de conexiune și intimitate.

Horoscopul carierei Vărsător 2026

Marte, planeta acțiunii, îți oferă energie, ambiție și determinare între 24 ianuarie și 3 martie. Finalul lui ianuarie vine cu șanse neașteptate și schimbări de direcție promițătoare. Evenimentul-cheie al anului este intrarea Nodului Nord Lunar în semnul tău, din 27 iulie, pentru următoarele 18 luni. Acesta te ajută să îți găsești drumul profesional, să fii în acord cu visele și valorile tale și să îți pui în valoare originalitatea. Luna Plină din 29 iulie aduce sentimentul de împlinire și confirmare. Între 25 octombrie și 14 noiembrie, lucrurile încetinesc – evită semnăturile și ai răbdare. Un nou ciclu profesional începe la Luna Nouă din 9 noiembrie.

Horoscopul banilor Vărsător 2026

Până pe 10 aprilie, Marte te ajută să îți crești veniturile și să faci alegeri financiare inspirate. Atenție însă între 27 februarie și 21 martie, când Mercur retrograd cere verificări suplimentare. Din 19 martie, roata norocului începe să se întoarcă în favoarea ta. Venus în Balanță, din 7 august, aduce șanse de câștig și abundență. Este o perioadă bună pentru investiții, cu excepția intervalului 25 octombrie – 14 noiembrie.

