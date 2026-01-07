Acasă » Exclusiv » Andi Moisescu a luat-o de la zero, după o perioadă complicată. Un început de an calculat pentru proaspătul burlac

Andi Moisescu a luat-o de la zero, după o perioadă complicată. Un început de an calculat pentru proaspătul burlac

De: Adrian Vâlceanu 07/01/2026 | 05:50
Andi Moisescu a luat-o de la zero, după o perioadă complicată. Un început de an calculat pentru proaspătul burlac
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
8 poze
Vezi galeria foto

Ianuarie, o lună care la români începe cu petreceri, apoi tihnă, lâncezeală urmată de o hibernare lungă. Nu și pentru Andi Moisescu, 53 de ani, pe care CANCAN.RO l-a reperat în timpul unei alte mari tradiții românești: mersul la sală în ianuarie. Ce proteine bagă Andi după ce trage de fiare? Vă spunem imediat. 

Vedeta de televiziune și-a luat Mini Cooper-ul, o mașină cool, ochelarii cu rame Moscot, super cool, un rucsac cât se poate de cool și s-a dus la sală în cea mai ”cool” lună a anului, ianuarie. Nu știm dacă și-a făcut abonament pe un an, cum fac cei mai ambițioși români, pe fondul vinovăției legate de consumul hulpav de sarmale, caltaboși și cozonaci în perioada Crăciunului.

Andi Moisescu nu a ratat sala la începutul anului

Cert este că Andi S-A DUS, nu a mai amânat arderea caloriilor, deci în iunie nu va intra în criză de timp, cum pățesc în general româncele conștiente că vine sezonul cald și încă nu au acel ”beach body” pe care și-l doresc.

Andi Moisescu, disciplină la început de ianuarie

Spre deosebire de mulți bărbați care se duc să tragă de fiare și apoi bagă shake-uri cu proteine gândite ”științific” pentru creșterea masei musculare, Andi recurge la metoda clasică, adică mâncare sănătoasă. Fotografiile îl plasează intrând la Senviș, în zona Floreasca, de unde are obiceiul să-și cumpere mâncare.

Vestimentația lui Andi este consecventă cu imaginea lui de ”next door boy”, totul este simplu, iuni, curat și se vede din nou preferința lui Andi pentru nuanțele de kaki. Inclusiv mașina este verde. Se spune că persoanele cu mașini verzi sunt cele mai fericite și optimiste în trafic. Ar fi bine să fie adevărat pentru Andi Moisescu, un burlac relativ proaspăt divorțat, pe care CANCAN.RO l-a mai văzut îngândurat pe străzile Capitalei, posibil cu gândul la fosta soție, Olivia Steer.

În orice caz, 2026 începe cu optimism pentru Andi Moisescu, care nu se dă bătut la vârsta lui și încă își lucrează fizicul. Este o activitate întâlnită destul de des la persoanele care tocmai au ieșit dintr-o relație lungă și vor să-și facă un ”revamping”. În cazul lui Andi nici nu prea era cazul, dar nici nu strică. El este cu siguranță unul dintre cei mai vânați burlaci din România și nu este exclus ca în 2026 să-l vedem în sfârșit cu o nouă parteneră.

CITEȘTE ȘI – Libertate cu gust amar pentru Andi Moisescu?! Un covor de frunze ruginii și juratul de la Românii au talent într-o jachetă kaki

NU RATA – Concurența l-a vrut cu orice preț! Ce spune Andi Moisescu despre plecarea de la Pro TV, după 30 de ani de colaborare: „Am pus în balanță…”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN  (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Florin Piersic Jr. n-a rezistat în fața tentațiilor. Misiune imposibilă printre raioane
Exclusiv
Florin Piersic Jr. n-a rezistat în fața tentațiilor. Misiune imposibilă printre raioane
Mr. Cash Jr. a scos-o pe iubi din încurcătură. Fiica mega-milionarului nu mișcă un deget
Exclusiv
Mr. Cash Jr. a scos-o pe iubi din încurcătură. Fiica mega-milionarului nu mișcă un deget
Sfântul Ioan Botezătorul, sărbătorit pe 7 ianuarie: viața Înaintemergătorului, cum L-a recunoscut pe Hristos și ce înseamnă această zi
Mediafax
Sfântul Ioan Botezătorul, sărbătorit pe 7 ianuarie: viața Înaintemergătorului, cum L-a recunoscut pe...
Mai mulți copii închiși la școala de corecție de la Buziaș, abuzați de doi gardieni. În caz de refuz, minorii erau torturați de către paznici
Gandul.ro
Mai mulți copii închiși la școala de corecție de la Buziaș, abuzați de...
Corina Caragea arată fabulos la 43 de ani! Prezentatoarea PRO TV, apariție spectaculoasă
Prosport.ro
Corina Caragea arată fabulos la 43 de ani! Prezentatoarea PRO TV, apariție spectaculoasă
Meseriile care nu pot fi înlocuite de AI. Ce are omul și nu va avea niciodată inteligența artificială
Adevarul
Meseriile care nu pot fi înlocuite de AI. Ce are omul și nu...
Cum au întrerupt teroriștii alimentarea cu energie electrică a Berlinului. Cine este Vulkangruppe și cum ar putea influența el Moscova
Digi24
Cum au întrerupt teroriștii alimentarea cu energie electrică a Berlinului. Cine este Vulkangruppe...
La mulți ani Ionuț și Ionela! Mesaje de Sfântul Ioan 2026 pentru prieteni, familie și colegi
Mediafax
La mulți ani Ionuț și Ionela! Mesaje de Sfântul Ioan 2026 pentru prieteni,...
Parteneri
Stana Izbașa sfidează bătrânețea. La 56 de ani, artista din Banat se simte și arată cu 20 de ani mai tânără
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Stana Izbașa sfidează bătrânețea. La 56 de ani, artista din Banat se simte și arată...
Dan Petrescu, vizibil afectat de tratament! Primele imagini din 2026 arată cât a slăbit antrenorul
Prosport.ro
Dan Petrescu, vizibil afectat de tratament! Primele imagini din 2026 arată cât a slăbit antrenorul
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Zodiile care au noroc începând cu 10 ianuarie. Cine sunt nativii pentru care urmează cea mai bună perioadă din viața lor
Click.ro
Zodiile care au noroc începând cu 10 ianuarie. Cine sunt nativii pentru care urmează cea...
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
Digi 24
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
„Avea toată influența din culise”: rolul jucat de soția lui Nicolas Maduro, Cilia Flores, în Venezuela
Digi24
„Avea toată influența din culise”: rolul jucat de soția lui Nicolas Maduro, Cilia Flores, în...
Mercedes-Benz mută producția unui model important din Germania în Ungaria
Promotor.ro
Mercedes-Benz mută producția unui model important din Germania în Ungaria
BANCUL ZILEI. Vânătorul către Scufiţa Roşie: - Pentru că îmi place de tine, o să-ți îndeplinesc trei dorințe!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vânătorul către Scufiţa Roşie: - Pentru că îmi place de tine, o să-ți...
Pentru pasionații de tenis, și nu numai: Walker S2, robotul tenismen – VIDEO
go4it.ro
Pentru pasionații de tenis, și nu numai: Walker S2, robotul tenismen – VIDEO
O planetă ciudată plutește prin galaxie! Ce se știe deocamdată?
Descopera.ro
O planetă ciudată plutește prin galaxie! Ce se știe deocamdată?
Cele mai bune jocuri video lansate în 2025 pe Steam
Go4Games
Cele mai bune jocuri video lansate în 2025 pe Steam
Mai mulți copii închiși la școala de corecție de la Buziaș, abuzați de doi gardieni. În caz de refuz, minorii erau torturați de către paznici
Gandul.ro
Mai mulți copii închiși la școala de corecție de la Buziaș, abuzați de doi gardieni....
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Primarul din Crans-Montana recunoaște că autoritățile au fost neglijente. Localul care a luat foc ...
Primarul din Crans-Montana recunoaște că autoritățile au fost neglijente. Localul care a luat foc nu mai fusese controlat de cinci ani
Ce vârstă are Nicolae Lupșor de la Desafio, de fapt. Adevărul despre „norocosul” din ...
Ce vârstă are Nicolae Lupșor de la Desafio, de fapt. Adevărul despre „norocosul” din show-ul de la Pro TV
Adevărata rețetă de Carbonara. Celebra Pasta Queen spune stop improvizațiilor!
Adevărata rețetă de Carbonara. Celebra Pasta Queen spune stop improvizațiilor!
Câte clase are Dilinca, de fapt. De ce a abandonat școala concurenta de la Power Couple 2026 de la ...
Câte clase are Dilinca, de fapt. De ce a abandonat școala concurenta de la Power Couple 2026 de la Antena 1
Bancul de miercuri | Gelu și soția lui Ion
Bancul de miercuri | Gelu și soția lui Ion
Horoscop rune 7 ianuarie 2026. Runa Algiz ne îndeamnă să nu luăm decizii pripite
Horoscop rune 7 ianuarie 2026. Runa Algiz ne îndeamnă să nu luăm decizii pripite
Vezi toate știrile
×