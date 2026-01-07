Andi Moisescu a luat-o de la zero, după o perioadă complicată. Un început de an calculat pentru proaspătul burlac

Ianuarie, o lună care la români începe cu petreceri, apoi tihnă, lâncezeală urmată de o hibernare lungă. Nu și pentru Andi Moisescu, 53 de ani, pe care CANCAN.RO l-a reperat în timpul unei alte mari tradiții românești: mersul la sală în ianuarie. Ce proteine bagă Andi după ce trage de fiare? Vă spunem imediat.

Vedeta de televiziune și-a luat Mini Cooper-ul, o mașină cool, ochelarii cu rame Moscot, super cool, un rucsac cât se poate de cool și s-a dus la sală în cea mai ”cool” lună a anului, ianuarie. Nu știm dacă și-a făcut abonament pe un an, cum fac cei mai ambițioși români, pe fondul vinovăției legate de consumul hulpav de sarmale, caltaboși și cozonaci în perioada Crăciunului.

Cert este că Andi S-A DUS, nu a mai amânat arderea caloriilor, deci în iunie nu va intra în criză de timp, cum pățesc în general româncele conștiente că vine sezonul cald și încă nu au acel ”beach body” pe care și-l doresc.

Andi Moisescu, disciplină la început de ianuarie

Spre deosebire de mulți bărbați care se duc să tragă de fiare și apoi bagă shake-uri cu proteine gândite ”științific” pentru creșterea masei musculare, Andi recurge la metoda clasică, adică mâncare sănătoasă. Fotografiile îl plasează intrând la Senviș, în zona Floreasca, de unde are obiceiul să-și cumpere mâncare.

Vestimentația lui Andi este consecventă cu imaginea lui de ”next door boy”, totul este simplu, iuni, curat și se vede din nou preferința lui Andi pentru nuanțele de kaki. Inclusiv mașina este verde. Se spune că persoanele cu mașini verzi sunt cele mai fericite și optimiste în trafic. Ar fi bine să fie adevărat pentru Andi Moisescu, un burlac relativ proaspăt divorțat, pe care CANCAN.RO l-a mai văzut îngândurat pe străzile Capitalei, posibil cu gândul la fosta soție, Olivia Steer.

În orice caz, 2026 începe cu optimism pentru Andi Moisescu, care nu se dă bătut la vârsta lui și încă își lucrează fizicul. Este o activitate întâlnită destul de des la persoanele care tocmai au ieșit dintr-o relație lungă și vor să-și facă un ”revamping”. În cazul lui Andi nici nu prea era cazul, dar nici nu strică. El este cu siguranță unul dintre cei mai vânați burlaci din România și nu este exclus ca în 2026 să-l vedem în sfârșit cu o nouă parteneră.

CITEȘTE ȘI – Libertate cu gust amar pentru Andi Moisescu?! Un covor de frunze ruginii și juratul de la Românii au talent într-o jachetă kaki

NU RATA – Concurența l-a vrut cu orice preț! Ce spune Andi Moisescu despre plecarea de la Pro TV, după 30 de ani de colaborare: „Am pus în balanță…”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.