Libertate cu gust amar pentru Andi Moisescu?! Un covor de frunze ruginii și juratul de la Românii au talent într-o jachetă kaki

De: Adrian Vâlceanu 12/11/2025 | 23:40
Din nou burlac, după atâta amar de ani, divorțat relativ recent de Olivia Steer, omul de televiziune Andi Moisescu își împarte timpul în mare parte între locuință și studioul de filmări. CANCAN.RO a obținut imagini surprinzătoare cu Andi. Oare ce ascunde în punga de hârtie ținută discret?

Un covor de frunze ruginii și Andi Moisescu într-o jachetă kaki. Asta e priveliștea de pe un trotuar din zona de nord a Capitalei, mai precis în Floreasca, unde Andi deține o casă de producție. Trecătorilor le va fi atras atenția aerul îngândurat al lui Andi, chiar posomorât. Să fi avut legătură cu pana de curent petrecută recent în zonă? Nu este exclus.

Andi Moisescu, plimbare printre frunze și…gânduri

Firește, nu sunt excluse nici gândurile conectate la viața personală, pe care n-avem cum să le citim, însă ar fi cât se poate de firești după un divorț. Se spune că divorțul nu e niciodată o problemă, ci întotdeauna o soluție. Chiar și așa, e mereu o soluție drastică și asta se vede.

Andi Moisescu, îngândurat, se plimbă pe stradă
Andi Moisescu poartă ochelari cu rame Moscot, greu de confundat, care se potrivesc atât de bine pe figura lui atrăgătoare, cu un păr încă bogat, ușor grizonant și cu sugestii arămii tomnatice. Andi este ceea ce se cheamă un bărbat fără vârstă. Un individ cu gene atât de bune încât anii au asupra lui exact efectul pe care îl au asupra unui vin. Îi conferă noi și noi profunzimi și nuanțe.

Viața lui s-a schimbat după divorțul de Olivia Steer

Andi ar fi cu siguranță un trofeu râvnit de milioane de românce, însă clubul potențialelor e sigur foarte restrâns. Chiar exclusivist. Cine oare s-ar potrivi? Trebuie să fie o persoană inteligentă, sofisticată, integră și mai ales plină de viață, să-l atragă pe Andi încă o dată în acest vârtej al vieții. Îi lăsăm pe cititori să facă sugestii. Cu cine l-ați vedea pe Andi Moisescu?

Juratul de la Românii au talent a divorțat recent
Până atunci, ultima speranță de veselie se află în punga de hârtie de la Senviș, local din Floreasca, în apropierea destinației lui. Să nu uităm că Olivia Steer e o persoană vegană, (posibil cu lipsă de fier), și o militantă pentru acest stil de viață vegan, deci pentru Andi probabil existau unele limitări gastronomice, despre care însă n-a vorbit niciodată public.

