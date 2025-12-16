Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » A fost arestat, după dubla tragedie! Fiul lui Rob Reiner, principalul suspect, după ce regizorul și soția sa au fost găsiți morți în casă

16/12/2025
Rob Reiner a fost găsit decedat alături de soția sa/Profimedia

Un caz de o gravitate extremă a zguduit opinia publică americană, după ce fiul în vârstă de 32 de ani al cunoscutului regizor Rob Reiner a fost arestat sub suspiciunea de crimă, în legătură cu uciderea părinților săi în locuința familiei din Los Angeles. Incidentul, descoperit la sfârșitul săptămânii, a scos la iveală o tragedie de familie cu ramificații profunde, marcate de ani de conflicte, dependență și expunere publică.

Autoritățile din Los Angeles au confirmat că suspectul, Nick Reiner, a fost reținut la doar câteva ore după ce trupurile neînsuflețite ale lui Rob Reiner și ale soției sale, Michele Singer Reiner, au fost găsite în casa lor din cartierul exclusivist Brentwood. Cei doi prezentau răni grave provocate prin înjunghiere, iar anchetatorii au stabilit rapid că este vorba despre o dublă crimă. În urma arestării, Nick Reiner a fost plasat în detenție fără posibilitatea eliberării pe cauțiune, în așteptarea deciziei procurorilor privind formularea oficială a acuzațiilor.

Cazul urma să fie înaintat procuraturii la începutul săptămânii, în timp ce ancheta continua pentru a clarifica circumstanțele exacte ale crimei. Deși probele preliminare indicau o implicare directă a fiului, anchetatorii nu au oferit detalii legate de un posibil motiv. Lipsa informațiilor oficiale a alimentat speculațiile, mai ales în contextul istoricului personal complicat al lui Nick Reiner și al relației tensionate cu părinții săi.

Nick Reiner nu era o figură complet necunoscută publicului. Relația sa dificilă cu tatăl său și lupta îndelungată cu dependența de droguri au fost explorate într-un film semi-autobiografic lansat în 2016, intitulat „Being Charlie”. Producția a adus în prim-plan experiența unui tânăr care se confruntă cu adicția, instabilitatea emoțională și dificultatea de a se desprinde de umbra unui părinte celebru. Filmul a fost perceput, la momentul lansării, ca o încercare de a transforma o dramă personală într-o formă de catharsis artistic.

De-a lungul anilor, Nick Reiner a vorbit deschis despre problemele sale cu substanțele interzise. Adolescența sa a fost marcată de internări repetate în centre de reabilitare, episoade de lipsă de adăpost și recăderi succesive, în ciuda sprijinului financiar și emoțional oferit de familie. Aceste dificultăți au fost cunoscute în cercurile apropiate familiei, însă nimic nu prevestea un deznodământ atât de violent.

Dublă tragedie! Cele două vedete, soț și soție, găsite moarte în casă. Cine e primul suspect

