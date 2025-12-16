Acasă » Știri » Cu cât a ajuns să se vândă un sfert de porc în Carrefour, cu o săptămână înainte de Crăciun. Lumea a crezut că este o eroare

De: Andreea Stăncescu 16/12/2025 | 08:35
Sursa foto: Facebook @ Asociatia pentru Protecția Consumatorilor din România

Mai sunt doar câteva zile până la sărbătorile de iarnă, iar gospodinele din toată țara au început deja pregătirile pentru masa de Crăciun. Planurile pentru meniu sunt în plină desfășurare, iar carnea de porc, nelipsită din preparatele tradiționale, se află pe lista de cumpărături a multor familii. În magazinele Carrefour, aceasta poate fi găsită într-o varietate de sortimente, iar în funcție de cantitate, prețul unei bucăți poate ajunge chiar la sute de lei.

Pe măsură ce sărbătorile se apropie, magazinele sunt tot mai aglomerate, iar românii caută cele mai bune oferte pentru a respecta tradițiile fără a depăși bugetul. Carnea de porc rămâne alegerea principală pentru masa de Crăciun, fiind baza celor mai iubite preparate festive.

Ofertele din această perioadă vin în sprijinul cumpărătorilor, mai ales că diferențele de preț depind în mare măsură de greutatea bucăților alese și de sortiment, ceea ce face ca fiecare familie să poată găsi o variantă potrivită nevoilor sale.

Cât costă carnea de porc

Czrnea de porc se găsește la prețuri accesibile în marile magazine. În rețeaua Carrefour, pulpa de porc românească se vinde la doar 15 lei pe kilogram, un preț considerat avantajos pentru mulți cumpărători.

Sursa foto: Facebook @ Asociatia pentru Protecția Consumatorilor din România

La raft, pot fi găsite bucăți mari de carne, reprezentând un sfert de porc, iar unele ajung chiar și la 230 de lei pe bucată, în funcție de greutate. Chiar și așa, raportat la cantitatea oferită, prețul rămâne unul convenabil pentru familiile care se pregătesc să pună pe masa de Crăciun preparate tradiționale.

Carnea de porc rămâne ingredientul principal al meniului de sărbători în România, fiind nelipsită din preparate precum friptura, sarmalele, cârnații sau caltaboșul. Pentru mulți români, Crăciunul nu este complet fără gustul preparatelor din porc.

Sursa foto: Facebook @ Asociatia pentru Protecția Consumatorilor din România

