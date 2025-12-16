Program TV marți, 16 decembrie 2025. Ce poți vedea astăzi pe micile ecrane

Program TV 16 decembrie 2025. Mai e puţin până la Crăciun, iar inainte ca posturile de televiziune să înceapă derularea programelor specifice de sărbători, acestea se întrec în audienţă prin programele deja consacrate. CANCAN.ro prezintă lista celor mai importante emisiuni, filme sau meciuri care vor avea loc azi.

PRO TV – 15 decembrie 2025

07:00 – Știrile PRO TV

10:30 – Vorbeşte lumea

13:00 – Știrile PRO TV

14:00 – Lecții de viață

15:00 – La Măruță

17:00 – Știrile PRO TV

18:00 – Batem palma?

19:00 – Știrile PRO TV

20:30 – Masterchef

Antena 1 – 16 decembrie 2025

09:00 – Neatza cu Răzvan şi Dani

12:00 – Observator

14:00 – Mireasa

17:00 – Observator

18:00 – Medicool

19:00 – Observator – Sport/Meteo

20:30 – Chefi la cuțite

KANAL D – 16 decembrie 2025

07:00 – Secrete de familie (reluare)

08:00 – Follow us

10:00 – Casa iubirii

12:00 – Știrile Kanal D

13:00 – În căutarea adevărului

15:00 – Jocul cuvintelor cu Dan Negru

16:30 – Casa iubirii

19:00 – Știrile Kanal D

20:00 – Fata de la fereastră

Prima TV – Program 16 decembrie 2025

09:00 – Iubiri secrete

13:10 – Sinu, râul pasiunilor

16:00 – Exclusiv VIP

19:15 – 50/50

20:00 – Vânătoarea fatală

Digi Sport 1 – 16 decembrie 2025

14:45 – Live Superliga: Rezumatele Etapei Etapa 20

22:00 – Live Cupa Ligii Angliei: Cardiff-Chelsea Sferturi

CITEŞTE ŞI: Bugetul pentru masa de Crăciun 2025. De câți bani ai nevoie, ca să nu îți lipsească nimic

Ionel Ganea, prima apariție publică după moartea fiului său: “Îmi mai rămâne doar să mă apropii de Dumnezeu”