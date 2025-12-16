Program TV marți, 16 decembrie 2025. Ce poți vedea astăzi pe micile ecrane

Program TV 16 decembrie 2025. Mai e puţin până la Crăciun, iar inainte ca posturile de televiziune să înceapă derularea programelor specifice de sărbători, acestea se întrec în audienţă prin programele deja consacrate. CANCAN.ro prezintă lista celor mai importante emisiuni, filme sau meciuri care vor avea loc azi.
PRO TV – 15 decembrie 2025
- 07:00 – Știrile PRO TV
- 10:30 – Vorbeşte lumea
- 13:00 – Știrile PRO TV
- 14:00 – Lecții de viață
- 15:00 – La Măruță
- 17:00 – Știrile PRO TV
- 18:00 – Batem palma?
- 19:00 – Știrile PRO TV
- 20:30 – Masterchef
Antena 1 – 16 decembrie 2025
- 09:00 – Neatza cu Răzvan şi Dani
- 12:00 – Observator
- 14:00 – Mireasa
- 17:00 – Observator
- 18:00 – Medicool
- 19:00 – Observator – Sport/Meteo
- 20:30 – Chefi la cuțite
KANAL D – 16 decembrie 2025
- 07:00 – Secrete de familie (reluare)
- 08:00 – Follow us
- 10:00 – Casa iubirii
- 12:00 – Știrile Kanal D
- 13:00 – În căutarea adevărului
- 15:00 – Jocul cuvintelor cu Dan Negru
- 16:30 – Casa iubirii
- 19:00 – Știrile Kanal D
- 20:00 – Fata de la fereastră
Prima TV – Program 16 decembrie 2025
- 09:00 – Iubiri secrete
- 13:10 – Sinu, râul pasiunilor
- 16:00 – Exclusiv VIP
- 19:15 – 50/50
- 20:00 – Vânătoarea fatală
Digi Sport 1 – 16 decembrie 2025
- 14:45 – Live Superliga: Rezumatele Etapei Etapa 20
- 22:00 – Live Cupa Ligii Angliei: Cardiff-Chelsea Sferturi
