Concurența l-a vrut cu orice preț! Ce spune Andi Moisescu despre plecarea de la Pro TV, după 30 de ani de colaborare: „Am pus în balanță…”

De: Andreea Archip 04/11/2025 | 13:33
Andi Moisescu este unul dintre veternanii de la Pro TV, cariera lui pe micul ecran fiind de aproape 3 decenii. Lansat pe sticlă de Adrian Sârbu, prezentatorul TV și-a găsit formatele, în cadrul cărora performează și se simte totodată și confortabil. Mai mult, juratul de la Românii au talent a legat prietenii trainice la locul de muncă, iar în timpul liber iese cu colegii la o bere. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, Andi Moisescu a vorbit deschis despre ofertele primite de-a lungul timpului de la concurență, dar și de ce nu a bătut palma, chiar dacă motivația financiară era pe măsură. Mai mult, vedeta TV ne-a mărturisit motivul pentru care a renunțat la partidele de fotbal.

Andi Moisescu a rămas fidel televiziunii care l-a lansat în urmă cu 29 de ani. Nu același lucru s-a întâmplat și pe plan personal, unde lucrurile au luat o întorsătură neașteptată, el și Olivia Steer punând punct unui mariaj de 22 de ani, informație anunțată în exclusivitate de CANCAN.RO. Prezentatorul TV a dat dovadă întotdeauna de discreție în ceea ce privește aspectele legate de fosta sa parteneră de viață, vorbind în interviuri despre cei doi băieți.

Andi Moisescu: “Ăsta a fost un ingredient extrem de important care întotdeauna a făcut ca balanța să nu se încline în alte părți”

CANCAN.RO: 29 de ani de ProTV. Ce te-a determinat să rămâi fidel postului? Mă gândesc că au fost de-a lungul timpului oferte de la concurență.

Andi Moisescu: Așa e, da. Cred că potrivirea dintre mine și Pro TV m-a ajutat cel mai tare din punctul ăsta de vedere, pentru că aici am simțit că e locul în care mă pot desfășura cel mai bine tot timpul și în care viziunea mea se împletește perfect cu viziunea stației. Pe scurt, ăsta a fost un ingredient extrem de important care întotdeauna a făcut ca balanța să nu se încline în alte părți, chiar dacă de-a lungul vremii au mai venit oferte. Pe vremea când, sigur, din asta se făcea tam-tam, părea că se transferau oamenii de la o televiziune la alta precum jucătorii de fotbal de la o echipă la altă, da.

Am prins vremurile alea, am avut și eu oferte, întotdeauna am pus în balanță niște ani pe care deja îi petrecusem în Pro TV și niște relații profesionale foarte importante care mă asigurau că întotdeauna aici lucrurile vor merge în direcția în care îmi doresc și eu. Și de partea cealaltă era un oarecare necunoscut și nu m-am…

Andi Moisescu fidel postului Pro TV de 29 de ani

CANCAN.RO: Și motivație financiară?

Andi Moisescu: Da, pentru mine motivația financiară n-a fost niciodată extrem de puternică încât să mă facă să deviez de la drumul meu.

Andi Moisescu: “Fotbal n-am mai jucat de mult, că nu prea mă mai țin genunchii”

CANCAN.RO: Și tot aici s-au legat și niște prietenii trainice?

Andi Moisescu: Păi după atâți ani, îți dai seama. Bine, unele dintre ele erau înainte să apară televiziunea, pentru că la începuturi noi am avut șansa asta: am fost puși împreună la radio. Când eram în Pro FM, toți cei care au început în Pro TV, pe la știrile din sport, pe la știri, au venit la început și un an înainte să înceapă Pro TV, lucram împreună la radio. Și radioul e un mediu foarte plăcut în care să leagă prietenii foarte frumoase și durabile.

CANCAN.RO: De exemplu, cu cine joci fotbal sau cu cine ieși la o bere?

Andi Moisescu: Da, chiar ieșim la bere, da. Fotbal n-am mai jucat de mult, că nu prea mă mai țin genunchii (n.r. râde). Dar ieșeam, într-adevăr, cu colegii mei. Mergeam pe vremuri cu Mihai Dedu, cu Răzvan Spiridon. Cei care erau din zona de sport și practicau sporturi, în mod surprinzător, și cu ei mergeam pe vremuri la fotbal. Între timp, mă rog, am atins și noi o vârstă pe care ne-o asumăm și suntem și conștienți de ea, așa că nu ne mai riscăm genunchii la așa ceva.

Andi Moisescu: “La bere ies în continuare cu colegii mei de la Românii au talent”

CANCAN.RO: Și la bere cu cine ieși?

Andi Moisescu: La bere ies în continuare cu colegii mei de la Românii au talent. Întotdeauna am ieșit. Ies regulat la fiecare sfârșit de sezon cu colegii de la Apropo TV. Și aproape în fiecare an, dar nu neapărat doar la sfârșit de sezon, mai ieșim și pe parcursul sezonului cu cei de la Românii au talent.

Foto: Pro TV/Instagram

