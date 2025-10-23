Acasă » Știri » Andi Moisescu a întinerit după divorț! Despărțirea de Olivia Steer l-a transformat: ”Omul când e liber e fericit”

Andi Moisescu a întinerit după divorț! Despărțirea de Olivia Steer l-a transformat: ”Omul când e liber e fericit”

De: Irina Vlad 23/10/2025 | 11:59
Andi Moiesescu/ sursă foto: social media
În vara acestui an, au apărut primele informații despre divorțul dintre Andi Moisescu și Olivia Ster. După 22 de ani de căsnicie, cei doi au decis să meargă pe drumuri separate și să rămână în relații amiabile de dragul celor doi băieți ai lor, de 16 și 18 ani. Separarea a fost confirmată indirect de prezentatorul de la Pro TV, iar acum totul pare mai mult decât evident. Utilizatorii unei platforme social media au remarcat faptul că Andi Moisescu este complet schimbat,  parcă ar fi întinerit. 

Despărțirea dintre Andi Moisescu și Olivia Ster a luat prin surprindere pe toată lumea, mai ales că cei doi formau o familie de mai bine de 20 de ani – separarea lor a fost semnalată de CANCAN.RO, în exclusivitate – vezi AICI detalii.

Ruptura ar fi avut loc la începutul acestui an, însă semnele care au confirmat despărțirea au apărut abia în vară. Fără anunțuri oficiale, comunicate sau mesaje de ”adio”, Andi Moisescu a preferat să adopte o altă strategie: nu a mai purtat verigheta.

Andi Moisescu, vânat de doamne și domnișoare pe social media

Se poate spune că nu doar după divorț, dar și înainte, Andi Moisescu a avut o viață socială activă. Ba la munte, pe pârtie, ba la mare, ba la petreceri, ba la festival, prezentatorul de la Pro TV și-a trăit viața și nu a încercat să nu rateze niciun eveniment public.

Recent, Andi Moisescu a fost invitat în emisiunea lui Cătălin Măruță – cu ocazia aniversării a 18 ani de emisie. S-a petrecut, s-a râs, s-a dansat, dar s-a și cântat. Pasionat de muzică, prezentatorul de la Pro TV nu a ratat momentul și a încins un recital în platoul emisiunii. Și nu orice recital: acompaniat de Taraful de la Vărbilău.

Andi Moisescu/ sursă foto: captură video

Momentul artistic a ajuns viral pe rețelele de socializare, iar doamnele și dominșoarele nu au ezitat să își exprime aprecierea și admirația față de prezentator.

”Ce înseamnă un divorț la vremea lui, parcă a întinerit”

”Așa este… omul când e liber e fericit”

”Înseamnă că are în spate o femeie puternică și deșteaptă care știe să-l facă fericit și tânăr”

”Se poate să vrea altceva decât a avut”

”De vreo 20 de ani încerc să îi găsesc un defect acestui om și nimic”, au fost o parte din comentariile primite la postare.

Andi Moisescu a dat cărțile pe față! Juratul de la „Românii au talent”, prima ieșire publică după ce CANCAN.RO a dezvăluit că a divorțat: ”Întotdeauna oamenii vor fi în stare să surprindă!”

Cum arăta Olivia Steer pe vremea când a prezentat Dansez pentru tine, cu Ștefan Bănică? Imagini rare cu fosta soție a lui Andi Moisescu

×