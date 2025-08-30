Cum arăta Olivia Steer pe vremea când a prezentat Dansez pentru tine, cu Ștefan Bănică? Imagini rare cu fosta soție a lui Andi Moisescu

Unul dintre cele mai discrete și longevive cupluri din showbiz-ul românesc s-a destrămat. Andi Moisescu și Olivia Steer au divorțat după mai bine de 20 de ani de mariaj, însă separarea a fost ținută departe de ochii publicului. Potrivit CANCAN ruptura a avut loc în urmă cu câteva luni.

Andi Moisescu, cunoscut pentru rolul său de jurat la „Românii au talent” și ca realizator TV, și Olivia Steer, fostă prezentatoare de televiziune, au format un cuplu apreciat pentru discreția lor. Cei doi au împreună doi copii și au reușit întotdeauna să păstreze viața de familie departe de luminile reflectoarelor.

Cum arăta Olivia Steer pe vremea când a prezentat Dansez pentru tine

Olivia Steer a debutat în televiziune în anii 2000. În 2006 a prezentat, alături de Ștefan Bănică Jr., primul sezon al emisiunii „Dansez pentru tine”. Ulterior, a realizat emisiunea „Business Magazin” la Pro TV și „Doamne de poveste” la Acasă TV. În urma unor tragedii personale, pierderea tatălui și a surorii sale, ea a decis să se retragă din televiziune. În ultimul deceniu, s-a concentrat pe activitatea din mediul online, unde a promovat viziuni controversate în ceea ce privește medicina convențională.

În urmă cu aproape un deceniu, Olivia Steer a trecut prin momente extrem de dificile, după ce și-a pierdut atât tatăl, cât și sora, amândoi răpuși de cancer. Acele evenimente au reprezentat un punct de cotitură în viața sa. A ales să se retragă din televiziune și să își dedice energia mediului online, unde și-a construit un blog personal. Prin intermediul acestuia, a promovat viziuni critice la adresa medicinei convenționale, manifestându-se împotriva vaccinurilor, mamografiilor și tratamentelor oncologice precum chimioterapia.

Deși au existat mereu speculații privind stabilitatea relațiilor din showbiz, Olivia Steer și Andi Moisescu au fost văzuți drept un cuplu solid. Divorțul lor a fost finalizat cu câteva luni în urmă. Andi Moisescu își continuă activitatea în televiziune, fiind una dintre figurile emblematice ale Pro TV.

Divorțul celor doi marchează finalul unui mariaj de peste 20 de ani, păstrat mereu departe de scandaluri. Spre deosebire de alte despărțiri sonore din lumea mondenă, separarea a fost tratată cu discreție maximă, confirmând încă o dată dorința amândurora de a-și proteja viața personală și copiii.

Citește și: Andi Moisescu a dat cărțile pe față! Juratul de la „Românii au talent”, prima ieșire publică după ce CANCAN.RO a dezvăluit că a divorțat: ”Întotdeauna oamenii vor fi în stare să surprindă!”