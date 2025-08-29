Ultima apariție publică a lui Andi Moisescu și a Oliviei Steer, ca și cuplu. Cât de fericiți (nu) erau, de fapt?!

Vestea despărțirii dintre Andi Moisescu și Olivia Steer, anunțată de CANCAN.RO, a luat prin surprindere pe toată lumea. După 22 de ani de relație, unul dintre cele mai discrete și longevive cupluri din showbiz-ul românesc a decis să meargă pe drumuri separate. Cei doi su preferat să fie discreți cu viețile personale, iar ultima apariție împreună, ca familie, a avut loc în urmă cu trei ani.

De-a lungul timpului, Andi Moisescu și Olivia Steer au fost un cuplu extrem de discret, evitând să-și expună viața personală în lumina reflectoarelor. Rareori au apărut împreună la evenimente mondene, preferând să-și păstreze intimitatea și să se concentreze pe familie. Ei sunt părinții a doi copii, pe care i-au crescut departe de atenția publică, protejându-le copilăria de presiunea mediatică.

Ultima apariție a celor doi

Cea mai recentă apariție publică a celor doi datează din vara anului 2022, atunci când au plecat într-o vacanță împreună. Olivia a publicat pe rețelele sociale câteva fotografii care i-au cucerit pe fanii lor: cei doi apar îmbrățișați, zâmbitori, relaxați și plini de energie, îmbrăcați lejer, în ținute de vacanță. La prima vedere, păreau un cuplu fericit, care se bucură de timpul petrecut împreună.

Totuși, privite acum, prin prisma divorțului care avea să urmeze, acele imagini capătă o altă însemnătate. Îmbrățișarea pare ușor forțată, iar zâmbetele mai degrabă “de poză”, semn că, dincolo de aparențe, lucrurile nu erau atât de liniștite.

Problemele în relația lor au început să apară după acel sejur. În 2023 au ieșit la iveală primele certuri, iar în luna mai a anului 2024, detaliile nu mai puteau fi ascunse. Andi Moisescu a renunțat la verighetă, un gest care a ridicat multe semne de întrebare la momentul respectiv.

Odată confirmată despărțirea, vacanța din 2022 rămâne ultima amintire publică a lor ca și cuplu. Deși imaginile cu ei par să fie fericite, în spate erau problemele pe care au preferat să le țină în intimitatea lor.

