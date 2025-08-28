Imagini RARE de la nunta lui Andi Moisescu cu Olivia Steer. Evenimentul fastuos a avut loc la Casa Doina din București

Recent, un nou divorț a zguduit lumea monedă. După o relație de 22 de ani, Andi Moisescu și Olivia Steer și-au spus adio. Despărțirea a fost făcută în secret, departe de ochii curioșilor, iar nici unul dintre cei doi nu au vorbit până acum despre motivele divorțului. Povestea lor de dragostea a început la Pro TV, iar la scurt timp după ce s-au cunoscut au ajuns și în fața altarului. Cei doi au avut parte de o nuntă de poveste, iar imaginile vorbesc de la sine.

Divorțul dintre Andi Moisescu și Oliva Steer a luat prin surprindere pe toată lumea. De-a lungul timpului, cei doi au preferat să își țină relația departe de ochii curioșilor, așa că nimeni nu a anticipat separarea. Deși acum au marcat divorțul, în urmă cu 21 de ani ajungeau în fața altarului și făceau una dintre cele mai spectaculoase nunți de la acea vreme.

Andi Moisescu și Olivia Steer au făcut nunta la Casa Doina

Povestea de dragoste dintre Andi Moisescu și Olivia Steer a început în redacția Pro TV, locul unde lucrau amândoi la începutul carierei. S-au îndrăgostit rapid și nu a mai durat mult până când au decis că vor să își petreacă viața împreună și au făcut pasul cel mare.

Cei doi au ajuns în fața altarului în data de 25 septembrie 2024. Ceremonia de logodnă și cununia religioasă a Oliviei Steer cu Andi Moisescu a avut loc la Biserica Popa Soare. După ce și-au jurat iubire în fața lui Dumnezeu a urmat și petrecerea de nuntă care a fost una grandioasă. În ziua cea mare, fosta soție a juratului de la Românii au Talent a strălucit în rochia de mireasă, o creație semnată de Doina Levinza.

Petrecerea de nuntă a lui Andi Moisescu și a Oliviei Steer a avut loc la restaurantul Casa Doina din București și a fost un eveniment cu adevărat fastuos. În ziua cea mare alături de cei doi au stat peste 200 de persoane. Familie, prieteni și colegi din showbiz, cu toții au fost alături de ei. Distracția a fost una pe cinste, la fel și meniul și vibe-ul general.

La nunta celor doi au participat și numeroși colegi din televiziune. Printre ei s-au numărat Andreea Esca și Alexandre Eram, Amalia Enache, Roxana Ciuhulescu, Cristian Boureanu (fost coleg de școală cu Andi Moisescu) și prietenii lui din Pro TV, Septimiu Sărățeanu si Romeo Diaconescu. Mireasa a fost condusă la altar de Cristian Tabără. De asemenea, evenimentul nu a fost ratat nici de Teo, Elena Lasconi, Mihai Dedu, Andreea Liptak și soțul ei, Răzvan Spiridon.

După nuntă, Andi Moisescu și Olivia Steer și-au început cu adevărat viața împreună, iar rodul iubirii lor sunt cei doi băieți pe care îi au, Luca și David.

Foto: Libertatea pentru femei, social media