Laurette a răbufnit, după ce iubitul fotbalist a dus-o cu zăhărelul. S-au despărțit! ”De ce s-o mai lungim, dacă…”

Anul 2024 a fost anul schimbărilor pentru Laurette, iar dacă începutul lui o prinsese logodită cu partenerul ei, fotbalistul Magaye Gueye, finalul s-a dovedit a nu fi cel dorit sau așteptat. Spunem asta pentru că exotica brunetă ne-a dezvăluit în exclusivitate într-un interviu CANCAN.RO că ea și bărbatul cu care se iubea de patru ani au decis să o ia pe drumuri separate. Bruneta a fost devastată de această decizie, mai ales că ea și fotbalistul făcuseră eforturi pentru ca relația lor să funcționeze. Ba chiar, Laurette lăsase viața de divă de aici pentru a-i fi alături acestuia în Franța, acolo unde bărbatul activa. Viața însă nu este mereu așa cum ne-o închipuim, iar acum bruneta este nevoită să o ia de la capăt. Care a fost motivul despărțirii, aflăm de la ea, în rândurile care urmează.

Laurette este, fără doar și poate, o femeie puternică. Luptătoare și optimistă, așa cum o știm, bruneta a trecut printr-o perioadă dificilă și plină de schimbări. Bruneta a luptat trei ani împotriva lui Marian Tătic, bărbatul care a agresat-o într-o cameră de hotel în primăvara anului 2021, iar într-un final instanța i-a dat câștig de cauză, bărbatul fiind condamnat la închisoare. Viața i-a făcut dreptate pe o parte, însă i-a luat pe alta, căci recent s-a despărțit de Magaye Gueye, fotbalistul cu care era într-o relație de aproape patru ani și care o ceruse în căsătorie.

Laurette i-a dat papucii logodnicului cu care avea planuri de nuntă

(CITEȘTE ȘI: Reacția lui Laurette, după ce bărbatul care a agresat-o încearcă o ”evadare” spectaculoasă! Dar ce-i pregătește ea… Se privesc în ochi peste o lună!)

„Nu mai sunt împreună de Magaye, nu am spus încă public, dar acum o fac”, începe să povestească Laurette. Bruneta s-a stabilit definitiv în Franța alături de fiica ei, dar și de fostul iubit și spera ca relația ei cu fotbalistul să treacă la următorul nivel. Cei doi au fost aproape patru ani împreună, însă mai trecuseră prin despărțiri. Totuși, de fiecare dată se întorceau unul la altul, iar la finalul anului trecut Laurette fusese cerută în căsătorie de bărbat. Și, ca relația să meargă bine, exotica vedetă a decis să se mute în Franța, doar că, nici măcar asta nu le-a salvat relația care nu mai mergea așa cum ar fi trebuit.

„Eu mă mutasem în Franța atât pentru mine, dar și pentru el. A fost un motiv serios ca lucrurile să meargă mai bine între noi, dar dacă nu merg, nu are sens să o mai lungim, că o lungim degeaba. Așa mi se pare cel mai corect. Nu are rost să forțăm nimic, o relație merge cât merge”, a spus vedeta pentru CANCAN.RO.

Laurette a dezvăluit că decizia a fost luată după o analiză atentă și după încercarea de a salva relația de mai multe ori: „Am simțit că evoluăm în direcții diferite, eu îmi doream ceva, el își dorea altceva, așa că am spus că e mai bine ca fiecare să meargă pe drumul lui, cu planurile sale. Dacă împreună nu avem planuri, putem să ne facem planuri separat. Nu ne-am certat, dar nu mai aveam aceeași viziune asupra vieții. Am stabilit de comun acord să o luăm pe drumuri diferite” , a declarat ea.

Bruneta, decisă să se vindece: „Mă focusez pe mine fiindcă m-am neglijat”

(VEZI ȘI: Agresorul lui Laurette a fost condamnat la închisoare, iar mulatra l-a pulverizat. „A ajuns unde merită!” + „Nu sunt vindecată”)

Vedeta a declarat că și-a dorit mult o familie, însă a realizat că dorința sa nu are sorți de izbândă, astfel că a fost nevoită să pună punct și să o ia de la capăt: „Fiecare dintre noi ne dorim o familie fericită și să fim bine. Dacă nu se poate, asta este, noi suntem datori să încercăm. Dacă nu avem aceeași viziune asupra vieții, atunci fiecare să meargă pe drumul său. Am o fetiță și nu țineam neapărat să mai am încă un copil. Recunosc că la un moment dat mi-am dorit, dar acum mi-am schimbat perspectiva. Este greu și dureros, dar viața merge mai departe”

Așa cum știm, Laurette a decis să se stabilească în Paris pentru logodnicul ei, dar și pentru Serena, fiica ei. Vedeta pusese la vânzare și casa din Tunari, semn că nu mai avea de gând să revină în țară. Acum, că relația nu mai există și, implicit și planurile de nuntă, am vrut să aflăm dacă nu cumva regretă că a făcut pasul de a se muta, dar și ce se va întâmpla cu vila din țară.

„Nu îmi este greu să rămân în Paris, mi-am făcut prieteni aici, m-am obișnuit. Fata mea, Serena, a fost un an în țară, iar din toamnă o să vină înapoi. Vrem să ne stabilim în Franța definitiv. La un moment dat aveam și casa la vânzare, dar nu am reușit să o vând. Nu am avut timp să mă ocup. Probabil voi mări chiria și o vom da spre închiriere, dacă nu o folosim, să nu stea degeaba, să o folosească altcineva” ,a declarat Laurette pentru CANCAN.RO.

Viața este imprevizibilă uneori, iar asta este lecția învățată de vedetă în anul 2024. Pentru 2025, Laurette nu vrea să mai forțeze nimic, ci se concentrează pe propria vindecare.

„Anul acesta vreau să mă plimb mai mult împreună cu fetița mea, să facem mai multe vacanțe împreună. Să mă focusez mai mult pe mine, să fiu mai atentă la ce înseamnă persoana mea că simt că m-am cam neglijat. Vreau lucruri noi, sunt deschisă spre lucruri frumoase, nu mai vreau probleme, stres și altele. Vreau să mă vindec”, a mai spus Laurette.

Cine deține informații despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.