Laurette Attindehou a trecut prin cea mai grea perioadă din viața ei după ce a fost agresată într-o cameră de hotel! După ani de procese, instanța s-a pronunțat definitiv. Marian Tătic și-a primit pedeapsa după faptele comise într-o cameră de hotel în anul 2021. Bărbatul a primit doi ani și șase luni de închisoare cu executare. De asemenea, va fi nevoit să-i achite lui Laurette suma de 7000 de euro daune morale după ce a agresat-o într-o cameră de hotel. CANCAN.RO a stat de vorbă cu partea vătămată, iar Laurette și avocatul ei au dat detalii exclusive din proces.

Laurette a fost în centrul unui scandal de proporții după ce în martie 2021 a acceptat să se vadă cu Marian Tătic într-o cameră de hotel din Centrul Vechi. Lucrurile au degenerat la scurt timp. Cei doi nu s-ar fi înțeles, iar Marian Tătic a început să o agreseze pe Laurette în camera de hotel. În plus, bărbatul ar fi privat-o de libertate pe mulatra care a strigat disperată după poliție. A urmat apoi un șir lung de procese și, după trei ani, judecătorii au dat verdictul. Laurette poate, în sfârșit, răsufla ușurată. Agresorul mulatrei, Marian Tătic a primit doi ani și șase luni de închisoare cu executare. În plus, bărbatul trebuie să îi achite victimei sale suma de 7.000 de euro daune morale.

Agresorul lui Laurette, Marian Tătic, este deja după gratii

Potrivit deciziei luate de judecători, inculpatul a fost condamnat pentru fapte de violență deosebit de grave, dar și pentru privarea de libertate a lui Laurette. Marian Tătic a fost condamnat într-o primă instanță în primăvara anului trecut, dar a făcut apel. Acum, judecătorii au dat sentința definitivă, iar avocatul lui Laurette a confirmat că bărbatul este deja încarcerat.

„Marian Tătic a primit doi ani și șase luni de închisoare cu executare. Va trebui deasemenea să îi achite clientei mele suma de 7000 de euro, în loc de 13.000 de euro așa cum i se dăduse primul termen.

Este deja încarcerat. Prima instanță îi dăduse trei ani și opt luni de închisoare cu executare, și a fost obligat de instanță să îi plătească clientei mele suma de 13.000 de euro daune morale. A făcut apel, iar acum a primit doi ani și șase luni de închisoare cu executare”, a declarat Vlad Hosu, avocatul lui Laurette pentru CANCAN.RO.

Laurette: „A încercat să mă terfelească, dar instanța i-a dat ce merita”

Contactată de CANCAN.RO Laurette a povestit tot calvarul prin care a trecut în acești ani. Vedeta poate să răsufle ușurată acum că agresorul ei se află după gratii. Șatena s-a luptat mult să-și facă dreptate… Și nu a renunțat, cu toate că încercările lui Marian Tătic de a o pune la zid au fost nenumărate.

„A fost lung procesul, dar niciodată nu am încetat să cred că mi se va face dreptate. A fost o perioadă lungă în care am suferit mult. Eu am spus de prima dată că spun adevărul. În cazul meu nu s-a ținut cont de la început de cuvintele mele. Fiind persoană publică de multe ori așa se întâmplă. Dacă ești femeie și mai ești și victimă, de obicei victima suferă mai mult decât agresorul.

Așa s-a întâmplat și în cazul meu. Cred că orice persoană care comite astfel de fapte, în orice fel de condiții, trebuie să fie pedepsit de către lege. În cazul meu s-a văzut că tot ceea ce am spus eu încă de la început s-a dovedit a fi real în instanță. Asta contează cel mai mult pentru mine. În instanță agresorul nu a putut demonstra nimic din ceea ce s-a spus. El a încercat să îmi terfelească imaginea fiindcă s-a aruncat cu niște vorbe. Instanța l-a trimis acolo unde merita” , a dezvăluit Laurette.

Agresorul lui Laurette nu ar fi la prima abatere:”Este cunoscut de poliție! A avut mai multe plângeri”

Încă bulversată după toate cele întâmplate, Laurette ne-a dezvăluit că unul dintre cele mai importante probe din dosar au fost plângeri făcute de alte femei împotriva lui Marian Tătic. Vedeta susține că bărbatul nu este la prima abatere, însă femeile respective și-ar fi retras plângerile în urma unor amenințări.

„L-am avut alături pe domnul avocat și echipa lui care s-au ocupat de caz. Am avut încredere în el și el m-a crezut din prima secundă în care i-am prezentat ce s-a întâmplat. Nu s-a pus nicio secundă problema să nu creadă în ceea ce spuneam. Este o lecție de viață. Mă bucur că el este în spatele gratiilor pentru că nu a fost la prima abatere de acest gen.

În instanță, procurorul și judecătorul au avut multe dovezi de la alte fete care au avut întâmplări neplăcute cu el. Ulterior aceste fete nu au avut puterea să lupte cu el pentru că au fost amenințate. El era cunoscut de poliție, numai că nu aveau cum să-l rețină pentru că toate fetele care au avut întâmplări neplăcute cu el nu au păstrat plângerile. Știu sigur pentru că asta a fost la rechizitoriu. Două dintre fete au făcut plângere și, ulterior, și le-au retras pentru că au fost amenințate. Eu dimpotrivă, chiar mi-am dorit să lupt cu el ca să fie pedepsit!”, a mai susținut vedeta.

„Am luptat pentru liniștea mea și pentru a le demonstra femeilor că nu trebuie să le fie teamă!”

Laurette recunoaște că a suferit enorm, însă nu a vrut să se dea bătută. A mers până în pânzele albe să-și facă dreptate pentru a le demonstra și altor femei că merită să lupte pentru cauza lor.

„În toată perioada asta am suferit enorm și nimeni nu m-a crezut. De obicei când se întâmplă lucruri de genul acesta, noi femeile suntem expuse. Cum ar fi în unele cazuri în care femeile sunt agresate de soț, de iubit, ele sunt expuse rușinii față de familie, de prieteni. Din această cauză femeile nu își duc până la capăt plângerea împotriva agresorului.

În cazul meu nu s-a întâmplat așa pentru că eu am știut încă din prima secundă că spun adevărul și am vrut să fie pedepsit pentru ceea ce a făcut și pentru liniștea mea. Plus că am vrut să demonstrez și altor femei că dacă sunt victime în orice fel de condiții să continue să lupte! Nu trebuie să se gândească la ceea ce vor spune cei din jur. Eu m-am dorit să le arăt femeilor că nu trebuie să le fie teamă să lupte pentru dreptatea lor” , a mai spus vedeta pentru CANCAN.RO.

La ce tertipuri ar fi apelat Marian Tătic pentru a primi o pedeapsă mai blândă: „Și-a cerut scuze, dar era prea târziu”

Laurette a mai dezvăluit că Marian Tătic ar fi avut o atitudine neașteptată în sala de judecată. După ce acesta, reprezentat de avocatul său, a adus toate argumentele posibile pentru a primi o sentință mai ușoară, bărbatul chiar și-a cerut scuze instanței și lui Laurette. Din păcate nici vedeta, și, cu atât mai puțin instanța nu s-au lăsat impresionate.

„El pe tot parcursul procesului a tot sperat că este o glumă. La ultima înfățișare pe care am avut-o și-a cerut scuze judecătorului și față de mine. A spus că pur și simplu s-a pierdut cu firea și nu își dorea să se ajungă unde s-a ajuns și își cere iertare, dar era prea târziu.

Mi-a fost foarte greu, dar cred că fetele care au suferit în anii trecuți se bucură că el a ajuns unde este acum. Sunt foarte multe fete care au trecut și au avut experiențe cu el foarte neplăcute. El nu este la prima abatere de acest gen. Eu nu am fost amenințată de el, dar nici nu cred că se va mai pune vreodată problema să se mai apropie de mine”, mai susține mulatra.

Și, pentru că a spus că vrea să le dea o lecție femeilor, am fost curioși dacă fiica ei adolescentă a știut calvarul prin care a trecut mama sa.„Fetița mea a fost foarte protejată din orice punct de vedere, am încercat să o feresc de tot și nu știe prea multe. Dar eu nu m-am vindecat nici acum” , a mai spus aceasta.

