Își împarte iubita cu alți bărbați! Fiul lui Ilie Dumitrescu, de o sinceritate dezarmantă!

Toto Dumitrescu a lăsat viața de huzur și a decis să devină actor. După ce a studiat actoria în Marea Britanie, tânărul în vârstă de 24 de ani s-a întors în România unde s-a făcut remarcat. Nu doar datorită numelui pe care îl poartă, ci și datorită talentului. Toto a fost cooptat să joace în producții de succes de la noi și poate fi urmărit în serialele Antenei 1. CANCAN.RO l-a întâlnit pe fiul lui Ilie Dumitrescu la premiera de gală a filmului Generației de Aur a fotbalului românesc unde a venit să-și susțină tatăl. Și pentru că nu a venit singur, ci însoțit, am fost curioși să aflăm ce își dorește actorul de la partenera sa, dar și ce sfat i-a dat el tatălui.

Toto Dumitrescu regretă că a greșit în trecut: „Am călcat strâmb, dar acum știu cine sunt”

CANCAN.RO: Mă bucur că ne întâlnim la acest eveniment important. Ce sentimente te încearcă atunci când știi ce film urmează să vezi?

Toto Dumitrescu: Un film de genul documentar este un stil care îmi place foarte mult. În același timp pot spune că prefer ficțiunea. Eu sunt subiectiv, voi vedea un film al Generației de Aur în care a fost tatăl meu. Care a mișcat, inspirat și dat viață unei națiuni întregi. A reușit să le dea o speranță oamenilor într-un moment în care nimeni nu știa ce urmează, nu știa cu ce se mănâncă nici capitalismul, nici comunismul nu se sfârșise complet Perioadele de tranziție sunt mereu grele și să reușești să aduci speranța într-o națiune întreagă și un simț de aparteneță atât de puternic este ceva minunat. Este important ce lași în urmă.

CANCAN.RO: Și tatăl tău fix asta a făcut. A lăsat în urmă ceva important. Ai simțit o presiune în acest sens, erai fiul lui Ilie Dumitrescu, trebuia să te comporți într-un anumit fel, să fii într-un anumit fel.

Toto Dumitrescu: Cred ca mai degrabă am călcat mai târziu strâmb decât mai devreme. Am avut o educație frumoasă, am avut norocul de a o avea pe mama alături, și pe tata. Nu am simțit presiunea când eram mic pe cât am simțit-o apoi. Nu este o presiune rea, este realitatea, sunt fiul lui Ilie Dumitrescu, doar că fiecare om vrea să fie recunoscut pentru ce este el, mai ales după ce tai cordonul ombilical. Acum nu mai am nicio presiune, știu cine sunt.

Tânărul actor susține că îi moștenește talentul tatălui celebru

CANCAN.RO: Ți-ai creat un nume propriu și spui că ți-ai dorit treaba asta și ai avut această pasiune care între timp a devenit și meseria ta, actoria. Spune-mi dacă i-ai dat vreun sfat tatălui tău înainte de a filma?

Toto Dumitrescu: El filmează testimonial, nu joacă ficțiune. Se pricepe foarte bine, este de 14 ani în televiziune, are logoree, are un șarm și carismă, poate că de la el moștenesc talentul meu.

Toto Dumitrescu și-ar lăsa iubita să practice cea mai veche meserie din lume: „Nu pretind să pun stăpânire pe viața ei”

CANCAN.RO: Ești cu iubita ta aici?

Toto Dumitrescu: Nu sunt cu iubita. Am venit cu o prietenă în seara aceasta, nu mai am iubită.

CANCAN.RO: Sunt geloase fetele pe meseria ta?

Toto Dumitrescu: Sunt geloase dacă nu sunt rezonabile. De obicei aleg o persoană care să îmi înțeleagă meseria, nu m-am făcut azi actor. Trebuie să te conectezi cu partenera, să ai o chimie sexuală, dar cel mai important este să existe încredere și sinceritate. Dacă există aceste elemente, nu contează ce meserie are partenera. Până și prostituția, dacă ai încredere în curtezana ta, mai vine și cu bani acasă.

CANCAN.RO: Adică vrei să îmi spui că ai lăsa-o pe partenera ta să practice cea mai veche meserie din lume doar să vină cu bani?

Toto Dumitrescu: Nu pretind să pun stăpânire pe viața ei. Dacă ea vrea să practice orice meserie își dorește, eu o susțin cât pot. Vreau să văd că, dincolo de meseria ei, când vine acasă este ea. Nu joacă un rol. Mă pricep la personaje, văd prin oameni.

CANCAN.RO: Care a fost cel mai greu personaj pe care l-ai avut de interpretat?

Toto Dumitrescu: Fiul lui Ilie Dumitrescu a fost cel mai greu personaj.

