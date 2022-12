Ilie Dumitrescu e mândru de fiul actor, dar nu i-a spus-o niciodată: “E destul de sever!” + Planul lui Toto de a părăsi România

Toto Dumitrescu va fi vizibil într-un nou rol de „băiat rău”, începând cu 12 ianuarie, în serialul „Lia”, difuzat la Antena 1. Fiul fostului fotbalist, Ilie Dumitrescu, a prins gustul proiectelor televizate pe plaiuri mioritice, chiar dacă școala și instruirea actoricească au fost făcute afară. Tot acolo i-a rămas gândul artistului, care visează la contractele mari de peste granițe. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Toto Dumitrescu a vorbit despre planul de a părăsi România, precum și despre relația cu tatăl care îl apreciază, dar nu o verbalizează suficient!

Rolul actual, de pilot în serialul „Lia”, pare să i se potrivească de minune lui Toto Dumitrescu. Actorul a mai jucat și în „Adela”, a bifat și experiența „Te cunosc de undeva!”, însă nimic nu îl mulțumește pe deplin pe cel supranumit „Mister”. Ilie Dumitrescu privește cu atenție și interes evoluția fiului, dar nu îi validează corespunzător prestațiile.

Toto Dumitrescu face carieră în România, dar îi stă gândul în altă parte: „Aș putea să ajung să negociez contracte mari afară!”

CANCAN.RO: Toto, tu de ce n-ai rămas afară, real vorbind?

Toto Dumitrescu: Planul meu este să mă întorc afară, dar să am un portofoliu destul de mare făcut aici. Aici am mai multe deschideri, înainte să plec afară la facultate am început deja să cunosc industria asta, să intru, să joc în două proiecte. Și am zis că e locul cel mai bun în care aș putea să evoluez până când aș putea să ajung să negociez contracte mari afară.

CANCAN.RO: Eu am o întrebare, ca outsider, fiindcă știm toți cine e tatăl tău. Vorbești despre partea de dezvoltare spirituală și overthinking, mă gândesc că tatăl tău fiind sportiv are și el această latură dezvoltată, dar te-ai autodescoperit în zona asta?!

Toto Dumitrescu: Și moștenesc anumite lucruri de la el, e o persoană inteligentă nativ și întotdeauna a fost la detalii. Cred că detaliile alea de fapt te bagă în puzzle-ul ăla cu cât mai multe piese. Cu cât sunt mai multe detalii, cu atât e mai greu să stai liniștit, cu cât sunt mai multe chestii pe care trebuie să le iei în calcul.

Ilie Dumitrescu este mândru de fiul actor, dar nu se exteriorizează: „E destul de sever în modul lui de a mă educa!”

CANCAN.RO: De obicei copiii sportivilor fac lucruri tot în zona aia, tu de ce nu ai făcut-o?

Toto Dumitrescu: Nici el nu a zis «hai să îmi calci pe urme, hai să te dau la fotbal». El a zis «fă ce vrei!», a zis că sportul necesită foarte mari sacrificii sociale într-o în perioadă în care la tinerețe poate vrei să descoperi anumite chestii, vrei să îți trăiești viața.

Și probabil că a zis că nu merită aceste sacrificii, nu mi-a insuflat pasiunea asta de a mă duce către fotbal. Mi-a zis să fac ce vreau, a investit în educația mea și m-am făcut actor. E de acord cu chestia asta, mă încurajează.

CANCAN.RO: E mândru de tine?

Toto Dumitrescu: Cred că e mândru de mine. Cu siguranță e mândru de mine, am ezitat ca reacție pentru că mi se pare că de multe ori ar trebui să înțeleg eu chestia asta fără ca el să mi-o arate.

Nu este openly, poate că este mai bine, ca să nu mă îmbăt cu apă rece sau să nu mi se urce la cap. E destul de sever în modul lui de a mă educa.

Din 12 ianuarie, Toto Dumitrescu va fi prezent pe micile ecrane: „Sunt băiat rău, evident!”

CANCAN.RO: Te-a sunat vreodată să îți spună că te-a văzut în vreun serial sau în vreo scenă?

Toto Dumitrescu: Rareori, e un om ocupat, se uită rareori. Și când se uită, de cele mai multe ori nu îmi spune, îi place să se bucure în tăcere.

Dar știu că admiră și am primit feedback de la alte persoane care stau cu el când face vizionările astea și e foarte mândru în sinea lui, dar ezită să îmi arate sau să mă încurajeze mai multe decât e cazul, ceea ce e o chestie bună.

E o calitate de antrenor, de manager.

CANCAN.RO: Ce rol vei adopta în serialul „Lia”, ești tot băiat rău?

Toto Dumitrescu: Da, sunt băiat rău, evident! O să fiu pilotul familiei Vornicu. Familia a investit tot ce avea în alte afaceri, toți banii colectați, făcuți de-a lungul anilor, într-un circuit de curse și într-un pilot cu care speră să ajungă departe!

