Oamenii legii încearcă, încă, să stabilească ce s-a întâmplat, de fapt, în camera de hotel, între Laurette și Marian Tătic. În ciuda faptului că cei doi au dat explicații în fața polițiștilor, dosarul este in rem.

Marian Tătic a susținut că nu este nici agresor și nici violator, iar Laurette acceptase să se vadă cu el pentru a întreține relații intime, contra cost. În urma acestor declarații, avocatul mulatrei declara că au fost formulate două plângeri penale, dar și faptul că există mai multe probe care să infirme spusele bărbatului.

Mulatra a mărturisit că, înainte de a se întâlni cu Marian Tătic, nu avea nici cea mai mică idee că acesta este un om violent. De-a lungul celor șase luni, în care au discutat la telefon, bărbatul ar fi avut un comportament ireproșabil și îl vedea ca pe un potențial iubit.

”Încă sunt șocată, încerc să-mi revin după trauma pe care am suferit-o pe 9 martie. Fac tratament pentru a-mi recupera genunchiul pentru că am dureri foarte mari la piciorul stâng. Bine, am avut dureri foarte mari la ambele picioare, însă după 10 zile de tratament încet, încet îmi revin, dar încă sunt sub stare de șoc. Încă nu realizez ce mi s-a întâmplat.

În locul meu putea să fie altcineva și, într-un fel sau altul, mă bucur că pot să fiu vocea tuturor fetelor care au trecut prin astfel de întâmplări. Și cred că sunt încă lucruri care încă nu sunt descoperite, dar eu mă bucur că, într-un fel sau altul, sunt vocea tuturor fetelor. În locul meu putea să fie altă fată și Doamne ferește, cine știe ce ar fi pățit și nu ar fi fost descoperit”, declara Laurette.

Potrivit unor surse judiciare, dosarul este încă in rem. Declarațiile celor doi sunt contradictorii și nu există alți martori în afară de angajații hotelului, care au auzit doar țipetele lor. Pe de altă parte, nici expertiza medico-legală nu a ajuns, deocamdată, pe masa anchetatorilor.