Marian Tătic, bărbatul pe care Laurette l-a acuzat de agresiune, ne-a pus la dispoziție, în exclusivitate, conversațiile pe care le-a avut cu cântăreața pe Whatsapp. Potrivit înregistrărilor intrate în posesia CANCAN.RO, mulatra pare dornică să ajungă cât mai repede în camera de hotel cu bărbatul pe care l-a numit, ulterior, violator. Mai mult, îi transmite ce cadou dorește, dar și adresa hotelului unde ar fi trebuit să aibă parte de clipe romantice. Atenție, conținut nerecomandat persoanelor sub 18 ani!

Discuția dintre Marian Tătic și Laurette Atindehou ar confirma că, inițial, între părți a existat o înțelegere. Bărbatul susține că pentru relații intime contra cost. Nu însă și fostul fotomodel, care spune că a fost victima agresiunilor lui Marian Tătic. Cine are dreptate în acest caz vor decide anchetatorii. CANCAN.RO a intrat, deocamdată, în posesia mesajelor dintre cei doi.

Marian Tătic (M.T.): OK, ne vedem acolo la 20:30.

Laurette Atindehou (L.A.): OK. D, mărimea 38. Red roșu.

M.T.: OK, am reținut, îți trimit poze înainte să iau ceva. Care să îți placă ție, în primul rând. Ai ajuns cu bine acasă, sper. O seară plăcută și frumoasă îți doresc și mă bucur că, în sfârșit, am reușit să ne vedem. Te pup, seară frumoasă și îți scriu mâine.

L.A.: Am ajuns. Sunt acasă, merci! Ești un drăguț.

M.T.: OK, te pup și o seară minunată îți doresc.

“Ce mărime dorești?” / “38 port eu. La orice!”

După aproximativ 30 de minute, Laurette revine cu mai multe mesaje pe Whatsapp, după ce, în prealabil, trimisese și o fotografie cu body-ul pe care și-l dorea.

L.A.: Ăsta îl au.

M.T.: Ce mărime dorești?

L.A.: 38 port eu. La orice. M.

M.T.: Au M. Dorești să îți iau așa?

L.A.: Da.

Între timp, Marian Tătic i-a trimis și o poză cu respectivul body, de care Laurette s-a arătat încântată.

L.A.: Super!

Versiunea lui Marian Tătic, confirmată. Laurette a ales locația. “Rămâne să îți dau adresa!”

La 18:oo, cu doar câteva zeci de minute înainte de întâlnire, Laurette intră, din nou, în discuție cu Marian Tătic. Tot pe Whatsapp.

L.A.: Bună! Te deranjează să ne întâlnim să vorbim într-o locație pe care o știu eu, să nu avem probleme.

M.T.: Bună! Nu, din partea mea nu-i problemă. Doar să fie OK, în sensul să putem vorbi liniștiți. Și aici unde stau apartamentul este foarte OK, dar cum dorești, pe mine nu mă deranjează. Să îmi spui doar adresa și la ce oră să ne vedem.

L.A.: Da, îți spun cum termin acolo.

M.T.: OK, mă anunți pe la 21:00 și îmi spui cum dorești să facem.

L.A.: Păi rămâne să îți dau adresa. Imediat cum termin acolo. O să termin mai repede.

M.T.: OK, perfect, aștept să îmi scrii.

L.A.: Oki.

La două ore distanță, Laurette revine cu adresa. Marian Tătic îi transmite că arde de nerăbdare să o reîntâlnească. Laurette îi transmite adresa și numele hotelului.

M.T.: OK. Acum plec și eu.

Scandalul ar fi pornit de la 7.500 de euro

Ce a urmat, doar Marian Tătic și Laurette Atindehou știu cu exactitate. Bărbatul susține că a avut relații intime cu mulatra, după care ar fi fost deposedat de nu mai puțin de 7.500 de euro. În schimb, cântăreața spune că a fost agresată cu sălbăticie. Poliția urmează să facă lumină în acest caz. Cert este că Marian Tătic și Laurette Atindehou au înaintat câte o plângere la poliție, fiecare parte susținând că dreptatea îi aparține. Mesajele dintre cei doi pot fi văzute și în GALERIA FOTO.

“Plătesc proba cu detectorul de minciuni. Dacă nu am dreptate, mă duc 200 de ani la pușcărie!”

“S-au scris foarte multe neadevăruri. Noi vorbisem cu o seară înainte la restaurant. Mi-a spus că îi plac surprizele și că trebuie să-i cumpăr ceva de la Victoria Secret’s, s-a și exprimat de unde. A doua zi m-am dus acolo, i-am cumpărat ce a vrut ea. Între timp, s-a răzgândit, a vrut ceva mult mai scump, de vreo 600 de lei. Mai exact un body, de culoare roșie. Totul se poate proba, pot merge acolo și să solicit bonul. Am tot, poze pe telefon, cu mărimea, tot ce mi-a scris ea. Apoi, pe seară urma să ne vedem undeva. Eu am invitat-o undeva, dar ea a ales hotelul respectiv, pe care eu nu-l știam. M-a chemat acolo. Cum am ajuns, a trimis pe cineva, m-a luat de jos, a închis ușa jos la hotel, apoi și la cameră.

Cineva ne-a adus două pahare, că am luat și o sticlă de vin. Ea stătea pe pat, vorbea la telefon, că mi-a spus că are o relație cu un fotbalist de la Dinamo. Ea era pe pat, i-am arătat body-ul, s-a schimbat. Eu plătesc proba cu detectorul de minciuni și dacă eu nu am făcut s#@ normal și oral cu acordul ei, dau în scris, mă duc 200 de ani la pușcărie. Mi-a zis că pentru s#@ anal nu e pregătită, că rămâne pe data viitoare", a mai declarat Marian Tătic, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

