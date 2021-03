În cursul zilei de astăzi, Laurette s-a prezentat împreună cu avocatul ei la Secția 10 de Poliție pentru a da declarații. Înainte de a intra în sediu, mulatra a vorbit despre ceea ce s-a întâmplat în seara de 9 martie, dar și despre acuzațiile pe care Marian Tătic i le aduce. De asemenea, avocatul lui Laurette susține că a formulat plângere atât pentru infracțiunea de loviri sau alte violențe, cât și pentru lipsire de libertate în mod ilegal, dar și că va lupta pentru ca adevărul să iasă la iveală.

Vedeta a fost așteptată de mai mulți jurnaliști în fața secției de poliție și a fost întrebată cum comentează declarațiile făcute de agresorul ei, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, dar și care este starea ei de sănătate. Deși au trecut 14 zile de când a fost agresată, Laurette spune că încă este în stare de șoc și face toate eforturile pentru a-și reveni atât fizic, dar și psihic.

„Încă sunt șocată, încerc să-mi revin după trauma pe care am suferit-o pe 9 martie. Fac tratament pentru a-mi recupera genunchiul pentru că am dureri foarte mari la piciorul stâng. Bine, am avut dureri foarte mari la ambele picioare, însă după 10 zile de tratament încet, încet îmi revin, dar încă sunt sub stare de șoc. Încă nu realizez ce mi s-a întâmplat.

În locul meu putea să fie altcineva și, într-un fel sau altul, mă bucur că pot să fiu vocea tuturor fetelor care au trecut prin astfel de întâmplări. Și cred că sunt încă lucruri care încă nu sunt descoperite, dar eu mă bucur că, într-un fel sau altul, sunt vocea tuturor fetelor. În locul meu putea să fie altă fată și Doamne ferește, cine știe ce ar fi pățit și nu ar fi fost descoperit”, a declarat Laurette.

Avocatul lui Laurette: „Am formulat plângere atât pentru infracțiunea de loviri sau alte violențe, cât și pentru lipsire de libertate în mod ilegal”

Marian Tătic a oferit, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO declarații cu privire la ceea ce s-a întâmplat între el și mulatră în acea seară. Bărbatul susține că nu este nici agresor și nici violator, iar vedeta acceptase să se vadă cu el pentru a întreține relații intime, contra cost. În urma acestor declarații, avocatul mulatrei susține că au fost formulate două plângeri penale și există mai multe probe care să susțină ceea ce Laurette a afirmat încă din primul moment.

„Chiar astăzi o să prezentăm întreg setul de mesaje scrise, care s-a purtat între Laurette și această persoană. Și, cu siguranță, se va dovedi că versiunea cea adevărată este cea care este prezentată de către noi. În plus, cred că este greu pentru o persoană să se apere într-un dosar de acest gen și probabil că modalitatea în care acest om înțelege să se apere nu este una foarte corectă. Dar, în general, din câte am constatat, această conduită a lui nu este una corectă în niciun fel de condiții.

Cred că este foarte greu să spui că nu ai lovit-o în niciun fel pe Laurette, atunci când, cu siguranță, toată lumea a văzut care sunt vătămările corporale pe care le-a suferit. Deci, cred că diferența între vorbele care sunt spuse de către această persoană și vorbele spuse de Laurette este făcută de probe. Și noi avem o sumedenie de probe cu care, cu siguranță, vom demonstra că versiunea noastră este cea care este adevărată.

Iar ceea ce prezintă această persoană evident că nu-i face cinste și ne pare rău că o parte a opiniei publice a fost deturnată puțin de la adevărata problemă, care este generată de acest caz, și anume violența asupra unei femei. Noi am formulat plângerea atât pentru infracțiunea pentru loviri sau alte violențe, cât și pentru lipsire de libertate în mod ilegal.

În cazul în care a formulat și el (n.r.- plângere penală ), pentru asta suntem aici, ca să prezentăm care este adevărul și să vedem de ce bun ar fi fost el deposedat și în ce fel ar fi fost lovit de către Laurette” , a spus avocatul lui Laurette.

Laurette: „Nu am făcut decât să mă apăr”

„Imaginați-vă că el are aproape 1,90 înălțime și aproape 100 de kg, iar eu nu am făcut decât să mă apăr. Eu cred cu tărie că orice femeie ar fi fost în locul meu tot la fel ar fi procedat, s-ar fi apărat de un agresor care a încercat să o bată și nu i-a dat voie să iasă cameră. Mai mult decât atât, nu am făcut decât să mă apăr. Eu nu i-am dat cu cotul în gură, eu nu am făcut decât să mă apăr în momentul în care el m-a mușcat de mână pentru că eu am încercat să merg să deschid ușa. Și în momentul în care a văzut că eu am luat cheia din ușă, m-a mușcat de mână”, a mai spus Laurette.

În plus, vedeta susține că nu intră în discuție ca ea să fi încercat să-i sustragă o anumită sumă de bani, iar acest individ nu încearcă altceva decât să o denigreze prin astfel de declarații.

„Nu s-a pus problema de așa ceva. Nu există! El încearcă doar să mă defăimeze public, să-mi facă o imagine foarte urâtă, să mă denigreze ca om, ca mamă și ca persoană. Dar cred că autoritățile o să-și facă treaba și am încredere că se va face dreptate”, a mai adăugat vedeta.

Laurette: „Îl vedeam ca pe un posibil iubit „

Bruneta a mai povestit și că, înainte de a se întâlni cu Marian Tătic, nu avea nici cea mai mică idee că este un om violent. De-a lungul celor șase luni, timp în care au vorbit, bărbatul s-ar fi comportat foarte frumos cu ea și asta a și determinat-o să-l privească ca pe un posibil iubit.

„Nu am știut că este un om violent. Omul acesta m-a contactat încă din luna ianuarie, eram în tatonări cu el. El mi-a trimis o sumedenie de mesaje, mă suna aproape zilnic și îi răspundeam ocazional. Mi-a câștigat încrederea, mi-am dorit să am o relație cu el. Imediat după ce m-am despărțit de fostul meu iubit, am dorit să-i dau o șansă. Mi-a câștigat încrederea, am văzut că este un bărbat galant, un gentleman, care s-a purtat foarte frumos cu mine și de aceea am vrut să încep o relație cu el.

Nu am știut că este agresiv, ulterior a devenit agresiv. S-a schimbat radical din momentul în care nu am fost într-un loc public, ca să zic așa, și am fost în cameră cu el. Bineînțeles că-l vedeam ca pe un posibil iubit. Eram o femeie singură, mi-a scris de aproape șase luni și am zis să-i dau o șansă, să am o relație cu el”, a declarat Laurette.

Vedeta susține că nu este singura femeie care a trecut prin asemenea orori din partea acestui bărbat, dar celorlalte le este teamă de ceea ce ar putea păți dacă s-ar adresa organelor de poliție.

„Nu mi-a făcut niciun cadou până în acea seară, adică au fost doar spuse. Nu a fost vorba între noi de o sumă de bani sau de vreun cadou, nu. Asta este tactica lui. Așa abordează el femeile, pentru a se disculpa în cazul în care se întâmplă așa cum s-a întâmplat și în cazul meu. Să se poată disculpa pentru că femeilor le este frică, le este rușine să vină la Poliție să-și spună întâmplările. Și de aceea se ajunge aici”, a mărturisit Laurette.

Din acest motiv, Laurette vrea să fie vocea tuturor acelora care au trecut prin aceeași experiență, dar le-a fost rușine sau frică să vorbească despre ceea ce au trăit.

„Din câte am înțeles eu, sunt două fete care sunt cunoscute. O creatoare de modă rusoaică, nu știu despre cine este vorba și mai este o fată, un fost fotomodel, care a trecut prin aceeași experiență la fel ca și mine. Fosta lui iubită i-a făcut și plângere penală și are ordin de protecție împotriva lui. Și să știți că zilnic primesc multe mesaje de la fete care au trecut prin astfel de experiențe cu el. Unele dintre ele au depus și și-au retras ulterior plângerile și celelalte fete, de rușine și de frică nu (n.r.- nu au depus plângere)” , a mai declarat vedeta.