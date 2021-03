Cine este și cum arată agresorul lui Laurette

Laurette a trecut prin momente de groază în noaptea de 9 martie, atunci când a fost agresată într-o cameră de hotel din Capitală, de un individ pe care îl cunoștea de mai multe luni, respectabil – la o primă vedere – și cu care s-ar fi întâlnit pentru a primi un cadou cu ocazia zilei de 8 Martie. Numai că totul s-a dovedit a fi o capcană, iar Laurette a reușit să scape de furia agresorului doar după ce angajații hotelului au chemat Poliția.

CANCAN.RO a intrat în posesia unor informații senzaționale, în exclusivitate. Mai mult decât atât, dezvăluim numele și fotografia bărbatului care a lovit-o cu atâta furie pe sexy-mulatră. Agresorul ar avea și alte ”vedete” la activ, cel puțin două dintre acestea făcând denunțuri la adresa lui.

Întâlnirea dintre Laurette și viitorul agresor s-a desfășurat, inițial, în limite ”rezonabile”, numai că – ulterior – a degenerat, ajungându-se la violențe în urma cărora celebrul fotomodel a fost lovit fără milă de bărbat, după ce a încercat să se apere și l-a îmbrâncit.

Dacă Laurette a susținut că bărbatul urma să-i facă un cadou de Ziua Femeii, însă s-a ajuns la o propunere de natură sexuală cu care ea nu ar fi fost de acord, agresorul a declarat că Laurette îi datora o sumă de bani, respectiv 5.000 de euro. Ulterior, informațiile obținute, pe surse, de CANCAN.RO au confirmat o altă sumă – 7.000 de euro, bani pe care bărbatul ”misterios” i-ar fi oferit vedetei pentru a pleca, împreună, într-o vacanță exotică.

Laurette: ”Paradoxal pentru o victimă, sunt nevoită să afirm cu tărie că sunt nevinovată”

După acest incident și după ce a fost audiată de către polițiști, Laurette a postat un mesaj pe pagina sa de socializare, susținând că a fost deturnată atenția ”opiniei publice”, nefiind vorba despre bani pe care ar fi urmat să îi primească pentru a întreține relații intime cu agresorul.

Violențele la care a fost supusă de către bărbat, în camera de hotel, au trecut, din nefericire, în plan secund, a mai scris vedeta.

“În legătura cu agresiunea a cărei victimă am fost în urmă cu două seri, aș dori să aduc la cunoștința opiniei publice următoarele aspecte: Referitor la presupusa pretindere a unei sume de bani pentru activități de natura sexuală, arat că este o minciună. În acest sens, urmează a prezenta organelor de poliție mesajele scrise între mine și agresor care dovedesc clar faptul că întâlnirea mea cu el nu era condiționată de plata vreunei sume de bani. Ceea ce consider cu adevărat important este deturnarea atenției opiniei publice de la violențele la care am fost supusă.

Mai grav decât atât este faptul că presupusele informații scandaloase reprezintă, probabil, ceea ce a declarat agresorul la poliție, ceea ce înseamnă o «scurgere de informații» din partea acestei instituții. Dacă «scurgerea de informații» ar fi avut ca obiect și declarația mea ar fi fost relevat adevărul în cauză în fața opiniei publice, influențată în mod vădit de prezentarea unilaterală.

Sunt convinsă că adevărul va ieși la iveală. Aceasta este ultima comunicare publică pe care o facem în cauză atât eu, cât și domnul avocat Vlad Hosu, până în momentul în care dosarul va fi soluționat. Le mulțumesc celor ce au încredere în mine și regret că, într-o cauză în care sunt victimă, trebuie să fiu supusă oprobriului public. Paradoxal pentru o victimă, sunt nevoită să afirm cu tărie că sunt nevinovată”, a scris Laurette pe pagina sa de Facebook.

(CITEȘTE ȘI: NOI INFORMAȚII IES LA IVEALĂ DESPRE AGRESORUL LUI LAURETTE! FOSTA SOȚIE A BĂRBATULUI A CERUT ORDIN DE PROTECȚIE)

Omul cu mai multe nume. Cine este ”misteriosul” bărbat care agresează femeile și scapă nepedepsit?

CANCAN.RO dezvăluie, ÎN EXCLUSIVITATE, numele și fotografia bărbatului care a agresat-o pe Laurette. Potrivit informațiilor obținute în ultimele zile, acesta nici măcar nu este la prima ”aventură” de acest gen.

Agresorul lui Laurette se numește Marian Tătic, însă avem de-a face doar cu vârful aisbergului, pentru că sursele noastre transmit că bărbatul ar fi un ”hărțuitor” cu state vechi, numai că femeile agresate, așa cum se întâmplă, din păcate, de foarte multe ori, nu se încumetă să depună plângeri pe numele lui.

În mod halucinant, Marian Tătic și-a confecționat o ”legendă” din care reiese că este un personaj onorabil, demn de încredere, însă are grijă, de fiecare dată, să se prezinte sub identități diferite în fața viitoarelor victime care-i cad în plasă, avertizează surse CANCAN.RO.

”Omul este violator în serie. Acționează în București – deși în unele cazuri spune că e brașovean, pentru a-și deruta victimele – de câțiva ani. De meserie este șofer. La capitolul bani stă foarte prost, însă este genul de pârlit care reușește să se învârtă prin lumea bună a Capitalei, îmbrăcat decent și care – atenție – folosește mai multe identități. Ba se prezintă Cristi, ba Marius, ba Marcel, ba Ionel…

Tot timpul se prezintă altfel. Omul a mai acționat pe stilul ăsta de violență-viol și în urmă cu aproximativ 8 ani și sunt mai multe femei pe care le-a agresat de-a lungul timpului, fără să pățească nimic. Este vorba despre fete din lumea bună pe care acest individ a reușit să le îmbrobodească, fiindcă este foarte priceput la acest capitol.

Marian Tătic reușește, tot timpul, să cadă în picioare, iar femeile sunt aduse în faza în care nu fac declarații la poliție pentru a nu fi acuzate și ele că au intrat, de bună voie, în jocul lui pentru a obține unele avantaje materiale. Este un psihopat care-și petrece timpul prin baruri, căutând victime, și care își face tot felul de scenarii puse la punct pentru atragerea femeilor”, spun sursele CANCAN.RO.

(VEZI ȘI AICI: BĂRBATUL CARE A AGRESAT-O PE LAURETTE ÎN CAMERA DE HOTEL NU SE AFLĂ LA PRIMA ABATERE. ÎN TRECUT, INDIVIDUL A FOST FĂCUT PRAF DE POLIȚIȘTI)

Agresorul către victimă: ”Nu te supăra pe mine, că eu sunt bipolar”

Marian Tătic, atunci când cineva încearcă să-i facă profilul, este un tip ”cumințel”, mai spun sursele noastre, ÎN EXCLUSIVITATE. Totuși, CANCAN.RO a intrat în posesia unor informații-șoc despre presupusul prădător sexual. Acesta ar acționa”în serie”, alte două cunoscute vedete din România fiind agresate de bărbat, una dintre ele – creatoare de modă – fiind și violată, iar cealaltă, cunoscută în lumea bună a Capitalei, reușind cu mare greutate să scape de viol.

”E un tip care pare la locul lui, cumințel, din această cauză are atâta trecere la unele femei. Dar este foarte periculos atunci când atacă. Și își toate măsurile de precauție, exceptând identitățile multiple. Nu are conturi pe rețelele de socializare, nimeni nu știe cum îl cheamă cu adevărat. Stă bine ascuns, la acest capitol, și agresează femei de atâția ani. Atunci când sunt întrebate, victimele oferă nume diferite și orașe de reședință diferite, dar el este din București. Un tip periculos, sociopat… Paradoxal, lumea îl știe prin oraș, dar spune că pare absolut normal, a fost șofer la unul, la altul. Se infiltrează printre oameni cunoscuți, așa își face intrarea și le prezintă diferite povești viitoarelor victime, le sucește mințile… ”, mai spun sursele noastre despre Marian Tătic.

Atunci când situația scapă de sub control, iar una dintre victime reușește, totuși, să evite violul, Marian Tătic îi spune acesteia, pentru ca femeia să nu depună plângere la poliție, că este… bipolar.

”Are și alternativa pregătită. Nu numai că se îmbracă bine, cât de cât, și are povești personale diferite bine puse la punct, dar și-a pregătit și o metodă care îl salvează, în ultimă instanță. Atunci când o victimă a reușit să scape de viol și l-a amenințat că va merge la poliție, Marian Tătic a încercat să îi explice că, de fapt, el este bipolar și agresiunea s-a întâmplat pe fondul acestei afecțiuni pe care nu o poate controla, el fiind un băiat bun. Are textele la el… ”, mai dezvăluie sursele CANCAN.RO.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro, să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.