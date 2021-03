Apar informații șocante cu privire la bătaia pe care a încasat-o Laurette în Centrul Vechi al Capitalei. CANCAN.RO a aflat cum s-ar fi întâmplat totul, pas cu pas. Se pare că, potrivit surselor noastre, firul acțiunii este cu totul diferit față de informația care a ieșit la iveală în spațiul public, aseară.

Sursele CANCAN.RO au obținut informații exclusive cu privire la noaptea în care Laurette a fost bătută de un bărbat, într-un hotel din Capitală. Firul acțiunii este destul de controversat, iar în continuare vă relatăm pas cu pas, tot ceea ce am aflat de la sursele noastre.

Ei bine, noi am aflat, în exclusivitate, că Laurette s-ar fi înțeles, potrivit unor surse judiciare, cu un domn pe nume M.T., să se întâlnească și să-și petreacă noaptea împreună, la hotelul Palace din Centrul Vechi. Sursele noastre mai spun că M.T. a sunat-o pe Laurette și cei doi s-au plimbat puțin, iar bărbatul chiar i-a oferit mulatrei un cadou extrem de scump.

Din 5.000 de euro, mulatra nu ar fi primit decât 300

După ce s-au plimbat împreună, cei doi au mers hotel, pentru „a se cunoaște mai bine”, dar, înainte de asta, M. T. i-ar fi arătat lui Laurette o borsetă în care avea o sumă de 5.000 de euro.

Potivit surselor CANCAN.RO, imediată după ce întâlnirea s-a consumat, M. T. i-ar fi oferit lui Laurette suma de 200 de euro, pentru a o răsplăti pe mulatră pentru partida se sex. Văzând acestea și considerând că este nedreptățită, Laurette s-ar fi repezit la borseta în care bărbatul ținea banii pentru a lua mai mult, iar el, din dorința de a-și proteja bancnotele, ar fi mușcat-o de deget pe mulatră.

(NU RATA: EPISODUL JACUZZI E ISTORIE! CUM A PUTUT SĂ APARĂ LAURETTE ÎN POIANĂ: FUNDUL GOL, SÂNII PE AFARĂ! ”MĂ UIT LA TINE DE CÂND M-AM NĂSCUT!”)

Atât Laurette, cât și M.T. au fost luați la Secția 10 de către oamenii legii, pentru audieri. Surpriza s-a produs acolo, căci niciunul dintre ei nu ar fi vrut să depună plângere împotriva celuilalt. Sursele CANCAN.RO mai informează că polițiștii s-au autosezizat pentru tulburarea liniștii publice.

Ce spune avocatul lui Laurette despre incidentul din hotel

Prezent în emisiunea Xtra Night Show a lui Dan Capatos, avocatul lui Laurette a relatat versiunea lui de poveste. Acesta a mărturisit că nu știe care a fost motivul agresiunii, însă a putut constata că mulatra prezenta câteva semne de violență atunci când, potrivit spuselor lui, a însoțit-o la secția de poliție.

”Nu pot să vă spun foarte multe amănunte deoarece nu este cunoscut care e motivul care a degenerat această agresiune la care a fost supusă Laurette. A fost un atac spontan care a luat-o prin surprindere, am fost cu ea la poliție aseară. Am putut să constat și eu acele urme de violență. Ea are urme de violență la nivelul corpului, pe mai multe părți”, a spus avocatul lui Laurette la Xtra Night Show de la Antena Stars.