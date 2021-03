Laurette, snopită în bătaie într-un hotel din Capitală. Mulatra a ajuns de urgență la Poliție, târziu în noapte

Șoc în lumea mondenă! Laurette a ajuns de urgență la Poliție, după ce a fost snopită în bătaie de un bărbat, într-un hotel din București.

O informație cutremurătoare a zguduit din temelii lumea showbizului. Noaptea trecută, se pare că Laurette a fost snopită în bătaie de un bărbat, chiar într-un hotel din Capitală. La emisiunea lui Dan Capatos, Xtra Night Show, avocatul mulatrei a făcut declarații șocante cu privire la cele întâmplate.

Avocatul a mărturisit că agresiunea a fost una extrem de violentă, că Laurette s-a ales cu ceva răni și că acum este foarte speriată și încearcă să-și revină din șocul pe care l-a trăit.

”Nu pot să vă spun foarte multe amănunte deoarece nu este cunoscut care e motivul care a degenerat această agresiune la care a fost supusă Laurette. A fost un atac spontan care a luat-o prin surprindere, am fost cu ea la poliție aseară. Am putut să constat și eu acele urme de violență. Ea are urme de violență la nivelul corpului, pe mai multe părți”, a spus avocatul lui Laurette la Xtra Night Show de la Antena Stars.

În urma celor întâmplate, avocatul lui Laurette a însoțit-o pe aceasta la INML, pentru a scoate un certificat medico-legal în urma agresiunii fizice la care vedeta a fost supusă noaptea trecută.

Laurette, totul despre drama pe care a trăit-o

Deși acum este fericită și împlinită, de-a lungul vieții sale Laurette a fost pusă la încercare. Mulatra a făcut, recent, mărturisiri dureroase despre drama pe care a trăit-o în urmă cu câțiva ani.