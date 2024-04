De ce l-a blocat Andreea Bălan pe Jador? Imaginile cu ei sărutându-se în maşină au fost virale

Jador și Andreea Bălan sunt doi dintre cei mai apreciați artiști de la noi din țară. Abia acu, manelistul a scos la iveală detaliul că blondina l-a blocat pe toate rețelele de socializare. La un moment dat, părea că între cei doi se înfiripă o idilă, mai ales că paparazzi CANCAN i-au surprins în trecut sărutându-se cu patos în mașina artistei. Iată care este motivul pentru care cei doi nu își mai vorbesc!

Jador și Andreea Bălan s-au apropiat în urma colaborării lor muzicale. Au petrecut câteva seri împreună și au circulat zvonuri despre o posibilă poveste de dragoste între ei, menținută în discreție. Acum, Jador a ales să vorbească deschis despre relația lor și să dezvăluie detalii despre ceea ce s-a întâmplat între ei.

Înainte ca Andreea Bălan să-l întâlnească pe Victor Cornea și înainte ca Jador să o întâlnească pe Oana Ciocan, cei doi artiști aveau o relație apropiată. Au colaborat în domeniul muzicii și părea că această colaborare a avut și o dimensiune personală. Deși nu au confirmat niciodată oficial existența unei relații romantice între ei, au fost surprinși în câteva ipostaze care au stârnit speculații.

Invitat recent în cadrul unui podcast, Jador a fost întrebat despre adevărata lor relație. Deși a abordat subiectul cu delicatețe și a exprimat doar aprecieri pentru Andreea Bălan, artistul a făcut o remarcă interesantă. După ce a lăudat-o pe deplin pe Andreea, Jador a dezvăluit că aceasta l-a blocat pe toate rețelele sociale, dând de înțeles că între ei ar fi avut loc o eventuală neînțelegere. Este clar că Jador a făcut ceva care a stârnit nemulțumirea cântăreței. În același timp, partenerul Oanei Ciocan a ținut să îi transmită Andreei Bălan că o consideră o femeie extraordinară și că se simte onorat că a avut ocazia să o cunoască.

„Bursucu: Care a fost adevărata relație dintre tine și Andreea Bălan?

Jador: Am făcut o piesă cu ea. Andreea Bălan este o femeie foarte talentată, de departe un om extraordinar, o femeie extraordinară, una dintre cele mai deștepte femei cu care am colaborat, cele mai inteligente femei cu care am putut să am de a face. Îi sunt recunoscător că am învățat foarte multe lucruri de la ea, sper că și ea de la mine.

O femeie extraordinară, un om extraordinar, nu am ce să-i spun, pur și simplu este extraordinară. Muncește de rupe și are fetițele ălea și muncește pentru ele, ea își ajută familia. Ce fac eu pentru familia mea, același lucru face și ea. Îi spun acum că eu nu mai vorbesc cu ea, mă are la block sau ceva, dar vreau să-i spun: Andreea Bălan pentru mine ai fost extraordinară și a fost o onoare să te cunosc. Ești o femeie extraordinară”, a declrat Jador, în cadrul podcast-ului realizat de Bursucu.