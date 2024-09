Reacția lui Laurette, după ce bărbatul care a agresat-o încearcă o ”evadare” spectaculoasă! Dar ce-i pregătește ea… Se privesc în ochi peste o lună!

Agresorul lui Laurette nu se lasă și vrea, cu orice preț, să fie liber! După ce în primăvară, Marian Tătic reușise să primească o pedeapsă redusă de doi ani și șase luni de închisoare cu executare, de la trei ani și opt luni, cât primise în primă instanță, bărbatul nu se mulțumește cu atât! Nici măcar reducerea sumei privind daunele morale pe care ar trebui să i-o achite brunetei nu l-au mulțumit pe bărbat care, recent, a recurs la o cale extraordinară de atac! Așadar, cei doi vor sta, din nou, față în față peste o lună. CANCAN.RO a stat de vorbă cu Laurette și a aflat strategia lui Marian Tătic, dar și cum o va combate vedeta!

Laurette a fost în centrul unui scandal uriaș după ce, în martie 2021, a acceptat să se vadă cu Marian Tătic într-o cameră de hotel din Centrul Vechi. Lucrurile au degenerat la scurt timp. Cei doi nu s-ar fi înțeles, a pornit o ceartă între ei, iar Marian Tătic a început să o agreseze pe Laurette în camera de hotel și ar fi privat-o de libertate! A urmat apoi un șir lung de procese și, după trei ani, în primăvara acestui an, judecătorii dăduseră verdictul: Marian Tătic a fost condamnat la doi ani și șase luni de închisoare, asta după ce bărbatul a făcut apel, iar pedeapsa i-a fost redusă cu un an și două luni. În plus, daunele morale pe care ar trebui acum să i le plătească bărbatul victimei lui sunt de 7.000 de euro, față de 13.000 de euro cât se stabilise în prima instanță. Nici măcar asta nu l-a mulțumit, căci bărbatul se pare că vrea să fie declarat nevinovat, așa că a apelat a o cale extraodinară de atac!

Laurette, primele declarații după ce agresorul ei încearcă, din nou, să scape de pedeapsă: „Încercările sunt efectele disperării lui”

Marian Tătic a deschis un proces la Înalta Curte de Casație și Justiție prin care solicită anularea sentinței care a fost dată în urmă cu jumătate de an și care este definitivă. Conform legii, „recursul în casaţie este calea extraordinară de atac, de anulare (nu de reformare sau de retractare), ce poate fi exercitată împotriva deciziilor penale definitive pronunţate de curţile de apel, precum şi de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie”. Prin urmare, ce ar avea în plan Marian Tătic ar fi anularea pedepsei primite în martie 2024! Laurette susține că se aștepta ca agresorul ei să apeleze la o nouă cale de atac pentru a scăpa de sentința primită în primăvară, însă este sigură că justiția nu îi va da bărbatului dreptate!

„Știu despre recursul în casație declarat de către inculpat. În urma discuției cu avocatul meu, Vlad Hosu, acesta mi-a spus că, deși această cale de atac ar putea avea ca finalitate, în teorie, o soluție de achitare, în cazul de față este EXCLUS!. Inculpatul susține în recursul în casație faptul că pedeapsa nu i-a fost diminuată îndeajuns de mult cat și-ar fi dorit, ca urmare a recunoașterii faptelor. Această situație nu se circumscrie niciunui motiv de recurs în casație. Prin urmare sunt liniștită în legătură cu soluția care va fi dispusă. Hotărârea este una definitivă, inculpatul este în executarea pedepsei, iar încercările sale par a fi doar efecte ale disperării sale”, a declarat fostul fotomodel pentru CANCAN.RO.

Laurette Atindehou și Marian Tătic sunt așteptați peste fix o lună la Curtea Supermă pentru pronunțarea sentinței!

Vedeta și fiica ei s-au stabilit în Franța și nu vor să revină în țară: „Nu ne gândim să ne întoarcem”

Mulatra va trebui să revină, în cazul în care se va prezenta la proces, în România. Laurette a părăsit de o vreme țara și s-a stabilit în Franța, în Paris, alături de fiica ei, acolo unde au început o nouă viață.

„Nu știu sigur dacă mă voi prezenta la procesul de pe 2.10, voi vorbi cu avocatul meu și dacă va fi necesar, desigur că mă voi prezenta. Vreau doar să se termine totul!

Eu sunt foarte bine aici, lucrez de câteva luni, am un job full-time care mă împlinește. Fiica mea este cu mine aici și, cel puțin pentru moment, nu ne gândim să ne întoarcem. Am înscris-o pe fiica mea la școală aici, s-a acomodat și îi place, și mie la fel. Sărbătorile în ultimul an le-am petrecut aici, probabil că și anul acesta vom face la fel. Vom mai veni și în România, dar mai rar”, a declarat Laurette pentru CANCAN.RO.

Întrebată dacă este împlinită și pe plan sentimental, vedeta nu a vrut să dea prea multe detalii. Spune că a învățat mai multe din trecut și vrea să fie mai discretă: „Nu vreau să spun prea multe despre viața amoroasă pentru că momentan mă concentrez pe muncă și pe fiica mea” , a mai declarat ea.

