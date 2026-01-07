Acasă » Știri » Cât costă o nuntă în 2026. Suma uriașă pe care trebuie să o scoată mirii din buzunar

Cât costă o nuntă în 2026. Suma uriașă pe care trebuie să o scoată mirii din buzunar

De: Irina Vlad 07/01/2026 | 09:09
Cât costă o nuntă în 2026. Suma uriașă pe care trebuie să o scoată mirii din buzunar

Cât costă o nuntă în România – în 2026? În funcție de complexitate, meniu, aranjamente, entertainment, eleganța evenimentului și locație, cheltuielile variază, însă viitorii miri trebuie să se pregătească să scoată din buzunar sume colosale. 

Anul ce tocmai a început se anunță unul prosper, cel puțin din punct de vedere al evenimentelor. Nunțile sunt pe primul loc, iar alegerea serviciilor sunt esențiale pentru o experiență unică, atât pentru miri, cât și pentru invitați. Pentru că majoritatea cuplurilor își imaginează ca ziua nunții lor să se desfășoare într-un cadru unic, organizarea și planificarea fiecărui detaliu este crucială.

Costuri estimative ale unei nunți în 2026

Pentru planificarea unei nunți de vis este nevoie de mult timp și un buget consistent. Locația este de departe cea mai importantă și grea alegere, fie că este vorba despre saloane de evenimente sau în aer liber. Conform estimărilor de la început de an, în funcție de numărul de invitați, furnizori, mâncare, băuturi, tematică decor, costurile estimative pentru o nuntă sunt cuprinse între 5.000 și + 20.000 de euro.

Cât costă o nuntă în 2026. Suma uriașă pe care trebuie să o scoată mirii din buzunar

Cum sunt distribuite aceste sume? Spre exemplu, saloanele din București vin cu oferte cuprinse între 80 – 150 de euro/persoană, în funcție de sezon și facilități. Un meniu fără băuturi incluse pornește de la 400 de lei/persoană, bani la care se adaugă costurile pentru băuturi. Organizatorii de evenimente el recomandă clienților să investească în calitatea preparatelor, nu în cantitate.

Stabilirea decorului, de la arcade de flori, candelabre, baloane, ghirlande, lasere, lumini sau elemente simple, clasice, în funcție de complexitate și furnizor, costul variază de la câteva sute de euro până la câteva mii de euro. Un buget mediu se situează între 1.000 – 2.000 euro +.

Există și pachete all-inclusive pentru nuntă – în care sunt incluse costuri pentru mâncare, băutură, decor, muzică, candy bar. Pentru pachetele foto/video, costurile estimative pentru 2026 sunt cuprinse între 1.110 și 1.500 de euro, însă pot varia în funcție de cererea clienților.

Ești invitat la o nuntă în 2026? Cât merge darul la nuntă anul acesta, în funcție de relația cu mirii: naș, părinte, frate/soră, rudă, prieten apropiat sau simplu invitat

Cel mai bun moment să te căsătorești în 2026, potrivit zodiei tale. Universul te va binecuvânta atunci

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cât te costă anual un apartament gol în România, în 2026. Plătești o sumă mare chiar dacă nu locuiește nimeni
Știri
Cât te costă anual un apartament gol în România, în 2026. Plătești o sumă mare chiar dacă nu…
Cât trebuie să plătească Vali Vijelie impozitul pentru cele 30 de apartamente pe care le deține. Suma totală este uriașă
Știri
Cât trebuie să plătească Vali Vijelie impozitul pentru cele 30 de apartamente pe care le deține. Suma totală…
Sfântul Ioan Botezătorul, sărbătorit pe 7 ianuarie: viața Înaintemergătorului, cum L-a recunoscut pe Hristos și ce înseamnă această zi
Mediafax
Sfântul Ioan Botezătorul, sărbătorit pe 7 ianuarie: viața Înaintemergătorului, cum L-a recunoscut pe...
Mai mulți copii închiși la școala de corecție de la Buziaș, abuzați de doi gardieni. În caz de refuz, minorii erau torturați de către paznici
Gandul.ro
Mai mulți copii închiși la școala de corecție de la Buziaș, abuzați de...
Corina Caragea arată fabulos la 43 de ani! Prezentatoarea PRO TV, apariție spectaculoasă
Prosport.ro
Corina Caragea arată fabulos la 43 de ani! Prezentatoarea PRO TV, apariție spectaculoasă
Meseriile care nu pot fi înlocuite de AI. Ce are omul și nu va avea niciodată inteligența artificială
Adevarul
Meseriile care nu pot fi înlocuite de AI. Ce are omul și nu...
Cum au întrerupt teroriștii alimentarea cu energie electrică a Berlinului. Cine este Vulkangruppe și cum ar putea influența el Moscova
Digi24
Cum au întrerupt teroriștii alimentarea cu energie electrică a Berlinului. Cine este Vulkangruppe...
La mulți ani Ionuț și Ionela! Mesaje de Sfântul Ioan 2026 pentru prieteni, familie și colegi
Mediafax
La mulți ani Ionuț și Ionela! Mesaje de Sfântul Ioan 2026 pentru prieteni,...
Parteneri
Stana Izbașa sfidează bătrânețea. La 56 de ani, artista din Banat se simte și arată cu 20 de ani mai tânără
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Stana Izbașa sfidează bătrânețea. La 56 de ani, artista din Banat se simte și arată...
Dan Petrescu, vizibil afectat de tratament! Primele imagini din 2026 arată cât a slăbit antrenorul
Prosport.ro
Dan Petrescu, vizibil afectat de tratament! Primele imagini din 2026 arată cât a slăbit antrenorul
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Zodiile care au noroc începând cu 10 ianuarie. Cine sunt nativii pentru care urmează cea mai bună perioadă din viața lor
Click.ro
Zodiile care au noroc începând cu 10 ianuarie. Cine sunt nativii pentru care urmează cea...
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
Digi 24
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
„Avea toată influența din culise”: rolul jucat de soția lui Nicolas Maduro, Cilia Flores, în Venezuela
Digi24
„Avea toată influența din culise”: rolul jucat de soția lui Nicolas Maduro, Cilia Flores, în...
Mercedes-Benz mută producția unui model important din Germania în Ungaria
Promotor.ro
Mercedes-Benz mută producția unui model important din Germania în Ungaria
BANCUL ZILEI. Vânătorul către Scufiţa Roşie: - Pentru că îmi place de tine, o să-ți îndeplinesc trei dorințe!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vânătorul către Scufiţa Roşie: - Pentru că îmi place de tine, o să-ți...
Pentru pasionații de tenis, și nu numai: Walker S2, robotul tenismen – VIDEO
go4it.ro
Pentru pasionații de tenis, și nu numai: Walker S2, robotul tenismen – VIDEO
O planetă ciudată plutește prin galaxie! Ce se știe deocamdată?
Descopera.ro
O planetă ciudată plutește prin galaxie! Ce se știe deocamdată?
Cele mai bune jocuri video lansate în 2025 pe Steam
Go4Games
Cele mai bune jocuri video lansate în 2025 pe Steam
Mai mulți copii închiși la școala de corecție de la Buziaș, abuzați de doi gardieni. În caz de refuz, minorii erau torturați de către paznici
Gandul.ro
Mai mulți copii închiși la școala de corecție de la Buziaș, abuzați de doi gardieni....
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cât te costă anual un apartament gol în România, în 2026. Plătești o sumă mare chiar dacă nu ...
Cât te costă anual un apartament gol în România, în 2026. Plătești o sumă mare chiar dacă nu locuiește nimeni
Cât trebuie să plătească Vali Vijelie impozitul pentru cele 30 de apartamente pe care le deține. ...
Cât trebuie să plătească Vali Vijelie impozitul pentru cele 30 de apartamente pe care le deține. Suma totală este uriașă
Categoria de pensionari care vor avea pensii cu 3.6% mai mari începând din ianuarie 2026
Categoria de pensionari care vor avea pensii cu 3.6% mai mari începând din ianuarie 2026
Horoscop Vărsător 2026. Află ce ți-au prezis astrele pe casa iubirii, a carierei și mai ales a banilor ...
Horoscop Vărsător 2026. Află ce ți-au prezis astrele pe casa iubirii, a carierei și mai ales a banilor pentru tot anul următor
Zodii care nu pot forma un cuplu de durată. Orice ar face, se va destrăma relația
Zodii care nu pot forma un cuplu de durată. Orice ar face, se va destrăma relația
Iluzie optică virală | Câte broaște țestoase sunt, în total? Doar un geniu poate răspunde corect
Iluzie optică virală | Câte broaște țestoase sunt, în total? Doar un geniu poate răspunde corect
Vezi toate știrile
×