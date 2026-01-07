Cât costă o nuntă în 2026. Suma uriașă pe care trebuie să o scoată mirii din buzunar

Cât costă o nuntă în România – în 2026? În funcție de complexitate, meniu, aranjamente, entertainment, eleganța evenimentului și locație, cheltuielile variază, însă viitorii miri trebuie să se pregătească să scoată din buzunar sume colosale.

Anul ce tocmai a început se anunță unul prosper, cel puțin din punct de vedere al evenimentelor. Nunțile sunt pe primul loc, iar alegerea serviciilor sunt esențiale pentru o experiență unică, atât pentru miri, cât și pentru invitați. Pentru că majoritatea cuplurilor își imaginează ca ziua nunții lor să se desfășoare într-un cadru unic, organizarea și planificarea fiecărui detaliu este crucială.

Costuri estimative ale unei nunți în 2026

Pentru planificarea unei nunți de vis este nevoie de mult timp și un buget consistent. Locația este de departe cea mai importantă și grea alegere, fie că este vorba despre saloane de evenimente sau în aer liber. Conform estimărilor de la început de an, în funcție de numărul de invitați, furnizori, mâncare, băuturi, tematică decor, costurile estimative pentru o nuntă sunt cuprinse între 5.000 și + 20.000 de euro.

Cum sunt distribuite aceste sume? Spre exemplu, saloanele din București vin cu oferte cuprinse între 80 – 150 de euro/persoană, în funcție de sezon și facilități. Un meniu fără băuturi incluse pornește de la 400 de lei/persoană, bani la care se adaugă costurile pentru băuturi. Organizatorii de evenimente el recomandă clienților să investească în calitatea preparatelor, nu în cantitate.

Stabilirea decorului, de la arcade de flori, candelabre, baloane, ghirlande, lasere, lumini sau elemente simple, clasice, în funcție de complexitate și furnizor, costul variază de la câteva sute de euro până la câteva mii de euro. Un buget mediu se situează între 1.000 – 2.000 euro +.

Există și pachete all-inclusive pentru nuntă – în care sunt incluse costuri pentru mâncare, băutură, decor, muzică, candy bar. Pentru pachetele foto/video, costurile estimative pentru 2026 sunt cuprinse între 1.110 și 1.500 de euro, însă pot varia în funcție de cererea clienților.

