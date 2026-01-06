Acasă » Știri » Ești invitat la o nuntă în 2026? Cât merge darul la nuntă anul acesta, în funcție de relația cu mirii: naș, părinte, frate/soră, rudă, prieten apropiat sau simplu invitat

De: roxana tudorescu 06/01/2026 | 15:58
Anul 2026 a venit cu scumpiri mari, așa că darul la nuntă s-a mărit și el. Invitații se întreabă cât să dăruiască, ținând cont de prețul meniului și cheltuielile organizatorice. Cât să le oferi mirilor în funcție de relația pe care o ai cu ei? Toate detaliile în articol.

Darul de nuntă este un cadou oferit de invitați pentru a marca acest moment special și pentru a sprijini începutul vieții de familie a mirilor. De obicei, acesta constă în bani, dar poate include și alte cadouri simbolice sau utile pentru noua gospodărie.

Pe lângă bani, invitații pot opta pentru cadouri precum electrocasnice, obiecte de decor, vouchere sau bijuterii. În unele cazuri, mirii pot avea o listă de dorințe pe care o comunică invitaților. Totuși, în România, tradiția este ca darul de nuntă să fie în bani.

Cât merge darul la nuntă în 2026

După cum vă spuneam, darurile de nuntă din acest an vor fi afectate de inflație și creșterea costurilor meniurilor, care pornesc acum de la aproximativ 450-500 lei în orașele mari.

Suma oferită la nuntă depinde de mai mulți factori, printre care costul meniului, cheltuielile mirilor și relația pe care o ai cu aceștia La o nuntă obișnuită cu 150 de invitați, sumele recomandate pentru cei care participă în cuplu sunt:

  • nași (Cei mai generoși): 4.500 – 9.000 lei (amândoi)
  • părinți: 3.500 – 7.000 lei (amândoi)
  • frați și surori: 2.500 – 4.500 lei (cuplu)
  • rude apropiate (unchi, verisori) și prieteni foarte buni: 2.000 – 3.000 lei (cuplu)
  • simpli invitați: colegi / rude îndepărtate: 1.600 – 2.200 lei (cuplu)

În concluzie, suma oferită ca dar de nuntă depinde de oraș, tipul evenimentului și relația cu mirii.

Armin Nicoară a fost întrebat cu câți bani a rămas după nuntă și cât a costat evenimentul, în total. Cum a răspuns

Cât a fost darul la nunta Claudiei Puican cu Armin Nicoară. Invitații au pus în plicuri sute de euro!

