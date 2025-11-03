Acasă » Știri » De ce a lipsit Jador de la nunta Claudiei cu Armin Nicoară: “L-am chemat, dar…”

De ce a lipsit Jador de la nunta Claudiei cu Armin Nicoară: “L-am chemat, dar…”

De: Mirela Loșniță 03/11/2025 | 20:28
De ce a lipsit Jador de la nunta Claudiei cu Armin Nicoară: “L-am chemat, dar…”

Claudia Puican și Armin Nicoară au avut parte de o petrecere ca în povești săptămâna trecută. Cei doi artiști au ales să organizeze o petrecere grandioasă pentru a sărbători atât cununia religioasă, cât și botezul fiului lor. Mai mulți colegi de breaslă au fost alături de ei în ziua cea mare, iar printre cei care au întreținut atmosfera s-au numărat Costel Biju, Vali Vijelie și Leo de la Roșiori.

Claudia Puican și Armin Nicoară au avut parte de o nuntă spectaculoasă, cu peste 1.000 de invitați. Cei doi s-au asigurat că fiecare clipă din ziua cea mare va fi perfectă. Atmosfera a fost una de sărbătoare, cu muzică live, dansuri și momente speciale. Oamenii au fost impresionați de toate detaliile, de la ținute până la decorul de poveste, iar distracția și voia bună au ținut până în zorii zilei.

De ce a lipsit Jador de la nunta Claudiei cu Armin Nicoară

După nuntă, Armin a explicat de ce Jador și nici Florin Salam nu au fost prezenți la marele eveniment. Florin Salam a mărturisit în mediul online că nu a putut fi alături de cei doi în ziua cea mare, din cauză că nu se afla în țară. Mai mult decât atât, saxofonistul a precizat că Jador a fost invitat, dar a nu a venit.

„Jador nu a fost, Jador nu a fost. L-am chemat…” a spus Armin Nicoară, într-un live, pe TikTok.

Armin Nicoară și Claudia Puican s-au căsătorit civil și religios în urmă cu trei ani, dar au decis să mai aștepte până la marea petrecere. În vara acestui an, aceștia și-au botezat băiețelul, pe micul Amir Efrem, iar acum au sărbătorit ambele evenimente cu o petrecere spectaculoasă.

O mare fabrică din România se închide. Peste 1000 de oameni vor rămâne fără loc de muncă
O mare fabrică din România se închide. Peste 1000 de oameni vor rămâne...
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”, vedetele Revoluției
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”,...

„Sunt întrebat de ce două nunți. Prima dată am făcut cununia, am fost la biserică, la primărie, și am făcut mai restrâns, cu apropiați, cu rude și câțiva prieteni. Acum a fost petrecerea mare de nuntă și cheful cel mare de botez. (…) Toată lumea s-a supărat pe noi. Am zis să facem evenimentul cel mare. Am văzut că foarte multă lume s-a aprins că am făcut două nunți, trei nunți, șapte nunți”, a spus Armin Nicoară.

Claudia Puican rupe tăcerea după controversele legate de rochia ei de mireasă. A furat sau nu ideea altei vedete?!

Cât a fost darul la nunta Claudiei Puican cu Armin Nicoară. Invitații au pus în plicuri sute de euro!

Tags:
Iți recomandăm
Momentul emoționant în care Al Bano s-a așezat în genunchi, în fața Paulei Seling. Mulțimea a aplaudat minute în șir
Știri
Momentul emoționant în care Al Bano s-a așezat în genunchi, în fața Paulei Seling. Mulțimea a aplaudat minute…
Vești proaste pentru fanii Pepco! Se închid aproape 30 de magazine, din Germania
Știri
Vești proaste pentru fanii Pepco! Se închid aproape 30 de magazine, din Germania
„România intră în liga MARE a industriei de apărare”. Contract uriaș cu Rheinmetall!
Mediafax
„România intră în liga MARE a industriei de apărare”. Contract uriaș cu Rheinmetall!
Horoscopul dragostei din săptămâna 3–9 noiembrie 2025. Cine are parte de certuri neașteptate, despărțiri și momente de criză
Gandul.ro
Horoscopul dragostei din săptămâna 3–9 noiembrie 2025. Cine are parte de certuri neașteptate,...
FOTO. Medaliata olimpică și-a pus pe jar fanii cu o ținută „transparentă”: „Nota 12 din 10!”
Prosport.ro
FOTO. Medaliata olimpică și-a pus pe jar fanii cu o ținută „transparentă”: „Nota...
Câți câștigă o menajeră în România. „Și eu, proasta, am făcut și facultate și două mastere”
Adevarul
Câți câștigă o menajeră în România. „Și eu, proasta, am făcut și facultate...
O mare fabrică din România se închide. Aproximativ 1.000 de oameni vor fi concediați
Digi24
O mare fabrică din România se închide. Aproximativ 1.000 de oameni vor fi...
Bărbat acuzat de 11 tentative de omor după atacul cu cuțitul din tren. Incidentul a șocat Marea Britanie
Mediafax
Bărbat acuzat de 11 tentative de omor după atacul cu cuțitul din tren....
Parteneri
Cea mai frumoasă nevastă de fotbalist din România a șocat cu ultima apariție în public! Are probleme mari: „Sunt la un pas de anorexie, el mi-a spus să fiu mai atentă”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cea mai frumoasă nevastă de fotbalist din România a șocat cu ultima apariție în public!...
FOTO. Imagini hot cu Miss Universe care a divorțat de milionarul român
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu Miss Universe care a divorțat de milionarul român
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
De ce s-a întâlnit Marina Almășan de urgență cu avocatul Adrian Cuculis?Vedeta TVR, foc și pară pe fostul partner care a chemat-o la tribunal! „Îmi cere cadourile înapoi”
Click.ro
De ce s-a întâlnit Marina Almășan de urgență cu avocatul Adrian Cuculis?Vedeta TVR, foc și...
Marian Godină îl apără pe jandarmul care a dat amenda la comemorarea Colectiv, dar îl atacă dur pe șeful Jandarmeriei
Digi 24
Marian Godină îl apără pe jandarmul care a dat amenda la comemorarea Colectiv, dar îl...
„Cimitirul” vaselor de croazieră: Unde au ajuns unele dintre cele mai mari nave de pasageri din lume, după pandemia de COVID-19
Digi24
„Cimitirul” vaselor de croazieră: Unde au ajuns unele dintre cele mai mari nave de pasageri...
Șoferii din România fac aceeași greșeală în fiecare toamnă. Tu știi ce anvelope ai?
Promotor.ro
Șoferii din România fac aceeași greșeală în fiecare toamnă. Tu știi ce anvelope ai?
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Dacă ai fi iubita mea, ţi-aş cumpăra câte o șaorma!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Dacă ai fi iubita mea, ţi-aş cumpăra câte o șaorma!
Galaxy S26, aproape de lansare! Samsung va folosi gama pentru a-și prezenta dezvoltările în categoria „smartphone-uri cu inteligență artificială”.
go4it.ro
Galaxy S26, aproape de lansare! Samsung va folosi gama pentru a-și prezenta dezvoltările în categoria...
DOVADA absolută: Trăim sau nu într-o simulare?
Descopera.ro
DOVADA absolută: Trăim sau nu într-o simulare?
O alternativă excelentă la cursele din Mario Kart
Go4Games
O alternativă excelentă la cursele din Mario Kart
Horoscopul dragostei din săptămâna 3–9 noiembrie 2025. Cine are parte de certuri neașteptate, despărțiri și momente de criză
Gandul.ro
Horoscopul dragostei din săptămâna 3–9 noiembrie 2025. Cine are parte de certuri neașteptate, despărțiri și...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Momentul emoționant în care Al Bano s-a așezat în genunchi, în fața Paulei Seling. Mulțimea a ...
Momentul emoționant în care Al Bano s-a așezat în genunchi, în fața Paulei Seling. Mulțimea a aplaudat minute în șir
Vești proaste pentru fanii Pepco! Se închid aproape 30 de magazine, din Germania
Vești proaste pentru fanii Pepco! Se închid aproape 30 de magazine, din Germania
Crimă în Bistrița Năsăud! Un tânăr de 26 de ani a fost ucis după ce a încercat să împace doi ...
Crimă în Bistrița Năsăud! Un tânăr de 26 de ani a fost ucis după ce a încercat să împace doi cumnați beți
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 4 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: ...
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 4 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Florin Călinescu
Au ieșit la iveală noi lucruri teribile din maternitatea Armonia! Clinica nu avea instrumentar, pe ...
Au ieșit la iveală noi lucruri teribile din maternitatea Armonia! Clinica nu avea instrumentar, pe motiv că sperie pacientele
Ce se întâmplă cu agresorii din Popești Leordeni, după ce livratorul srilankez și-a retras plângerea?
Ce se întâmplă cu agresorii din Popești Leordeni, după ce livratorul srilankez și-a retras plângerea?
Vezi toate știrile
×