De ce a lipsit Jador de la nunta Claudiei cu Armin Nicoară: “L-am chemat, dar…”

Claudia Puican și Armin Nicoară au avut parte de o petrecere ca în povești săptămâna trecută. Cei doi artiști au ales să organizeze o petrecere grandioasă pentru a sărbători atât cununia religioasă, cât și botezul fiului lor. Mai mulți colegi de breaslă au fost alături de ei în ziua cea mare, iar printre cei care au întreținut atmosfera s-au numărat Costel Biju, Vali Vijelie și Leo de la Roșiori.

Claudia Puican și Armin Nicoară au avut parte de o nuntă spectaculoasă, cu peste 1.000 de invitați. Cei doi s-au asigurat că fiecare clipă din ziua cea mare va fi perfectă. Atmosfera a fost una de sărbătoare, cu muzică live, dansuri și momente speciale. Oamenii au fost impresionați de toate detaliile, de la ținute până la decorul de poveste, iar distracția și voia bună au ținut până în zorii zilei.

De ce a lipsit Jador de la nunta Claudiei cu Armin Nicoară

După nuntă, Armin a explicat de ce Jador și nici Florin Salam nu au fost prezenți la marele eveniment. Florin Salam a mărturisit în mediul online că nu a putut fi alături de cei doi în ziua cea mare, din cauză că nu se afla în țară. Mai mult decât atât, saxofonistul a precizat că Jador a fost invitat, dar a nu a venit.

„Jador nu a fost, Jador nu a fost. L-am chemat…” a spus Armin Nicoară, într-un live, pe TikTok.

Armin Nicoară și Claudia Puican s-au căsătorit civil și religios în urmă cu trei ani, dar au decis să mai aștepte până la marea petrecere. În vara acestui an, aceștia și-au botezat băiețelul, pe micul Amir Efrem, iar acum au sărbătorit ambele evenimente cu o petrecere spectaculoasă.

„Sunt întrebat de ce două nunți. Prima dată am făcut cununia, am fost la biserică, la primărie, și am făcut mai restrâns, cu apropiați, cu rude și câțiva prieteni. Acum a fost petrecerea mare de nuntă și cheful cel mare de botez. (…) Toată lumea s-a supărat pe noi. Am zis să facem evenimentul cel mare. Am văzut că foarte multă lume s-a aprins că am făcut două nunți, trei nunți, șapte nunți”, a spus Armin Nicoară.

