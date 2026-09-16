Mister în cazul lui Viorel Oarză, interlopul găsit împușcat într-o pădure din Iași. Ipoteza pe care o exclud apropiații săi

Un fost boxer cunoscut în lumea interlopă din Iași a ajuns în stare critică la spital, după ce a fost descoperit inconștient într-o zonă împădurită din apropierea municipiului. Bărbatul prezenta o plagă gravă provocată prin împușcare la nivelul capului, iar medicii au fost nevoiți să intervină de urgență pentru a-i salva viața. Polițiștii au deschis o anchetă și verifică mai multe ipoteze cu privire la împrejurările în care s-a produs incidentul.

Viorel Oarză a fost găsit într-o pădure de pe raza comunei Holboca, în apropiere de Iași. Cea care a descoperit-o a fost chiar sora bărbatului, care a solicitat imediat ajutor prin intermediul numărului unic de urgență 112. La scurt timp, la fața locului a ajuns un echipaj medical, însă accesul până în zona respectivă s-a făcut cu dificultate din cauza terenului accidentat și a caracterului izolat al locului.

Starea pacientului era extrem de gravă în momentul în care salvatorii au reușit să ajungă la el. Acesta era inconștient și prezenta o rană produsă prin împușcare în zona parietală a capului. Pentru a-i asigura funcțiile vitale, medicii l-au intubat, după care l-au transportat de urgență la spital. Bărbatul a fost ulterior supus unei intervenții chirurgicale complexe, însă prognosticul rămâne unul rezervat, având în vedere gravitatea leziunilor suferite.

Ancheta trebuie să stabilească dacă a fost un accident sau un act intenționat

Circumstanțele în care fostul pugilist a ajuns rănit în pădure sunt încă neclare. Oamenii legii au început cercetările pentru a reconstitui fiecare etapă a incidentului și pentru a stabili exact cum s-a produs împușcătura.

Printre variantele luate în calcul se află și posibilitatea ca arma să se fi descărcat accidental. Această ipoteză este susținută de apropiații bărbatului, care nu consideră că acesta ar fi avut un motiv pentru a recurge la un gest suicidal. Totuși, anchetatorii nu exclud deocamdată nicio variantă și verifică inclusiv posibilitatea unei agresiuni sau a unui act intenționat.

Pentru stabilirea adevărului, criminaliștii au făcut cercetări amănunțite în zona în care a fost descoperit bărbatul. Au fost căutate urme și indicii care ar putea contribui la reconstruirea momentului în care arma s-a descărcat. De asemenea, anchetatorii trebuie să stabilească poziția victimei, distanța de la care s-a produs împușcătura și traiectoria proiectilului.

La fața locului au fost folosite inclusiv metode specifice cercetării criminalistice, iar un câine de urmă a participat la verificările desfășurate în zona împădurită. Probele ridicate urmează să fie analizate pentru a oferi anchetatorilor informații suplimentare despre ceea ce s-a întâmplat.

„Din informațiile de până acum, arma respectivă s-a descărcat accidental și lăsăm organele să își facă datoria. Nu avea niciun motiv să recurgă la un gest suicidal, situația sa juridică era cât se poate de bună, în contextul în care afacerile îi mergeau din plin, nu s-a certat cu nimeni, nu avea cum să facă un gest necugetat”, a transmis Radu Irimia, avocat.

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