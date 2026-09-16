Ultimele mesaje ale lui Hayden Panettiere. Cu cine a vorbit actrița înainte de tragedie

Hayden Panettiere ar fi schimbat un număr mare de mesaje cu un presupus dealer de substanțe în anii dinaintea morții sale, inclusiv în săptămâna în care actrița și-a pierdut viața. Conversațiile ar fi ajuns acum în atenția autorităților federale, care încearcă să stabilească dacă unele substanțe cumpărate de pe piața neagră au avut vreun rol în decesul vedetei.

Actrița, cunoscută pentru rolurile din „Heroes” și „Nashville”, a murit pe 16 august, la vârsta de 36 de ani, după ce a fost găsită inconștientă într-o locuință din Greenville, Carolina de Sud.

Potrivit unor surse apropiate anchetei, Hayden Panettiere și un presupus dealer ar fi purtat de-a lungul mai multor ani numeroase conversații prin mesaje, scrie Radar Online.

Sursele susțin că discuțiile ar fi continuat până în săptămâna morții actriței și că unele dintre mesaje conțineau referiri explicite la cumpărarea unor pastile de pe piața neagră.

Conversațiile au ajuns acum la Drug Enforcement Administration (DEA), agenția federală americană care combate traficul și distribuția de substanțe ilegale.

Locuința lui Hayden Panettiere, percheziționată de agenții DEA

Ancheta autorităților federale nu se limitează la mesajele pe care actrița le-ar fi schimbat cu presupusul dealer.

Agenții DEA au percheziționat pe 25 august locuința lui Hayden Panettiere din Los Angeles, la numai nouă zile după moartea sa.

O sursă a declarat că agenții federali au obținut un mandat pentru a căuta dovezi legate de posibila utilizare a unor substanțe ilegale.

Investigația se desfășoară atât în California, unde locuia actrița, cât și în Carolina de Sud, unde aceasta a murit. Autoritățile încearcă să stabilească ce substanțe ar fi putut consuma Hayden Panettiere și de unde ar fi provenit acestea.

Potrivit presei americane, anchetatorii analizează inclusiv posibilitatea ca actrița să fi obținut pastile fără prescripție de la un dealer din zona Los Angeles și ca printre acestea să se fi aflat medicamente contrafăcute.

Cauza morții actriței nu a fost încă stabilită

În ciuda informațiilor apărute în presa americană, autoritățile nu au stabilit până în prezent cauza oficială a morții lui Hayden Panettiere.

Rezultatele analizelor toxicologice sunt încă așteptate, iar Biroul medicului legist din Greenville County a precizat că nu poate stabili cauza și maniera decesului înainte de finalizarea acestora.

Potrivit unor surse din cadrul forțelor de ordine citate de presa americană, anchetatorii analizează ipoteza potrivit căreia Hayden Panettiere ar fi luat o pastilă despre care se crede că era oxicodonă contrafăcută și ar fi putut conține fentanil. Autoritățile încearcă acum să stabilească proveniența acesteia.

Potrivit unor surse din presă, Hayden Panettiere ar fi luat pastila în dimineața zilei de 16 august, cu doar câteva ore înainte de a fi găsită inconștientă.

Actrița a fost găsită inconștientă și în stop cardiac pe 16 august. Echipajele de intervenție au încercat să o resusciteze, însă Hayden Panettiere a fost declarată moartă la fața locului. Autopsia nu a identificat semne de traumă care să fi contribuit la deces.

Reprezentanții actriței au cerut, la rândul lor, prudență în privința informațiilor apărute în ultimele zile. Aceștia au subliniat că ancheta este în desfășurare și au catalogat relatările bazate pe surse anonime drept informații neverificate.

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