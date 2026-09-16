Care este numele adevărat al Prințului Harry. Puțini știu cum îl cheamă, de fapt, pe fiul Regelui Charles

Care este numele adevărat al Prințului Harry. Puțini știu cum îl cheamă, de fapt, pe fiul Regelui Charles
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Care este numele adevărat al Prințului Harry. Puțini știu cum îl cheamă, de fapt, pe fiul Regelui Charles
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Prințul este cunoscut în întreaga lume drept Harry, însă puține persoane știu că, de fapt, fiul mai mic al Regelui Charles și al regretatei Prințese Diana a primit un alt nume la naștere.

Numele real al Prințului Harry

Prințul Harry a fost invitat în luna iulie la podcastul „Joe Marler Will See You Now”, al fostului jucător englez de rugby Joe Marler. La începutul interviului, acesta i-a cerut să se prezinte folosindu-și numele complet, potrivit People.

„Henry Charles Albert David, Duce de Sussex”, a răspuns fiul Regelui Charles.

Replica a atras imediat reacția coprezentatorului Jake Bhardwaj, care a remarcat cât de lung este numele invitatului. Harry i-a răspuns în glumă, iar momentul a stârnit râsete în studio.

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De ce prințul este cunoscut drept Harry

Henry Charles Albert David este numele primit la naștere de Prințul Harry. Ducele de Sussex s-a născut pe 15 septembrie 1984 și este al doilea fiu al Regelui Charles și al regretatei Prințese Diana.

Cu toate acestea, el a fost cunoscut încă din copilărie drept Harry. În limba engleză, Harry este folosit de secole ca o formă familiară a numelui Henry, iar în cazul prințului a devenit numele sub care este cunoscut atât în familie, cât și în spațiul public.

Numele Henry apare însă în contexte oficiale, chiar dacă Harry îl folosește foarte rar atunci când se prezintă în public.

În timpul apariției la podcast, ducele a fost întrebat și ce ocupație are. Harry a enumerat mai multe roluri din viața sa: tată cu normă întreagă, veteran al Armatei britanice, prinț și duce.

Sursa foto: Profimedia

Prințul Harry a mai renunțat la titlul regal în unele apariții

De-a lungul timpului, fiul Regelui Charles a folosit și variante mai puțin formale ale numelui său.

În decembrie 2025, spre exemplu, la un turneu de polo desfășurat în Aspen, Colorado, el a fost prezentat drept „Harry Wales”, fără menționarea titlului de prinț, potrivit People.

Numele „Wales” are, la rândul său, legătură cu familia regală. Harry și fratele său, Prințul William, l-au folosit în trecut, inclusiv în perioada în care Harry a servit în Armata britanică, tatăl lor fiind la acea vreme Prinț de Wales.

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