Prințul Harry și Meghan Markle și-au mutat copiii la altă școală după doar două zile. Care este motivul

Prințul Harry și Meghan Markle și-au mutat copiii la altă școală după doar două zile. Care este motivul
Galerie Foto 5
Prințul Harry și Meghan Markle și-au mutat copiii la altă școală după doar două zile. Care este motivul
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Prințul Harry și Meghan Markle au decis să îi mute pe Prințul Archie și Prințesa Lilibet la o altă școală, la numai două zile după începerea cursurilor. Decizia ducilor de Sussex are legătură cu securitatea copiilor și a fost luată în urma unor discuții cu echipa care asigură protecția familiei.

Harry și Meghan și-au mutat copiii la altă școală

Archie, în vârstă de 7 ani, și Lilibet, în vârstă de 5 ani, au început săptămâna trecută cursurile în Marea Britanie, după ce familia s-a întors în Regat, la capătul a șase ani petrecuți în California.

La doar două zile de la începerea noului an școlar, Harry și Meghan au hotărât însă să îi înscrie pe cei doi copii la o altă instituție de învățământ decât cea pe care o aleseseră inițial, informează People.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
5 poze

Sursa foto: Instagram

De ce au decis Harry și Meghan să le schimbe școala

Un purtător de cuvânt al lui Harry și Meghan a confirmat schimbarea și a explicat că hotărârea a fost luată după consultarea echipei de securitate a familiei.

„Decizia ca cei mici să schimbe școala a fost luată în urma unei discuții cu echipa de securitate a familiei despre aspectele practice ale aranjamentelor actuale”, a transmis reprezentantul cuplului.

Problemele nu ar fi avut legătură cu școala propriu-zisă, ci cu deplasarea zilnică a copiilor. Traficul intens din zonă și distanța dintre locuința familiei și instituția de învățământ ar fi făcut dificilă asigurarea securității lui Archie și Lilibet.

Echipa de protecție a ducilor de Sussex verificase școala încă din timpul verii, însă condițiile reale ale traseului nu au putut fi evaluate în totalitate înainte de reluarea cursurilor. Îngrijorările ar fi crescut după un incident în urma căruia vehiculele echipei de securitate au întâmpinat dificultăți în a rămâne împreună în convoi.

Sursa foto: Profimedia

Potrivit unei persoane apropiate familiei, Harry și Meghan ar fi fost foarte mulțumiți de școala aleasă inițial, iar Archie și Lilibet s-ar fi simțit bine acolo. În cele din urmă, problemele legate de securitatea deplasărilor i-au determinat însă să renunțe la această variantă.

Reprezentantul cuplului a subliniat că decizia nu reprezintă în niciun fel o critică la adresa instituției.

„Părinții le sunt în continuare extrem de recunoscători tuturor profesorilor și membrilor personalului pentru dragostea, grija și efortul pe care le-au arătat familiei lor. Această decizie nu ar trebui interpretată în niciun fel ca o critică asupra școlii sau asupra grijii excepționale pe care copiii au primit-o acolo”, a precizat purtătorul de cuvânt.

CITEȘTE ȘI:

Harry și Meghan iau în calcul o acțiune în instanță după scrisoarea Regelui Charles. Ce îi nemulțumește

Motivul pentru care Regele Charles i-a numit pe Harry și Meghan „cetățeni privați”. Cei doi nu sunt de acord

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
„Sunt extrem de balonată!” Gluma cu care Maia Knight și-a anunțat sarcina după lunile cumplite prin care a trecut
„Sunt extrem de balonată!” Gluma cu care Maia Knight și-a anunțat sarcina după lunile cumplite prin care a trecut
Rihanna și fiica ei, apariție inedită în ținute asortate. Cum a sărbătorit micuța Rocki prima sa aniversare
Rihanna și fiica ei, apariție inedită în ținute asortate. Cum a sărbătorit micuța Rocki prima sa aniversare
Cele mai bune și cele mai neinspirate ținute de la Premiile Emmy 2026. Vedetele care au atras toate privirile pe covorul roșu
Cele mai bune și cele mai neinspirate ținute de la Premiile Emmy 2026. Vedetele care au atras toate privirile pe covorul roșu
Oligarhul rus Umar Kremlev, apropiatul lui Vladimir Putin, a plătit sute de mii de dolari pentru petrecerea de nuntă a lui Donald Trump Jr. Ce spune fiul președintelui SUA
Oligarhul rus Umar Kremlev, apropiatul lui Vladimir Putin, a plătit sute de mii de dolari pentru petrecerea de nuntă a lui Donald Trump Jr. Ce spune fiul președintelui SUA
Celine Dion, în lacrimi la revenirea pe scenă. Ce mesaj le-a transmis fanilor de la Paris
Celine Dion, în lacrimi la revenirea pe scenă. Ce mesaj le-a transmis fanilor de la Paris
Predicție SUMBRĂ: Bogații vor trăi MAI MULT decât cei FĂRĂ bani
Mediafax
Predicție SUMBRĂ: Bogații vor trăi MAI MULT decât cei FĂRĂ bani
Nicușor Dan a anulat consultările pe care nu le-a convocat. Până la această oră, partidele nu au fost invitate la Cotroceni, deși președintele se angajase informal că va organiza miercuri consultări și va face o nouă desemnare de premier
Gandul.ro
Nicușor Dan a anulat consultările pe care nu le-a convocat. Până la această oră, partidele nu au fost invitate la Cotroceni, deși președintele se angajase informal că va organiza miercuri consultări și va face o nouă desemnare de premier
GALERIE FOTO. Arbitra a postat imagini cu ea în bikini și reacțiile au venit imediat: „Să intre VAR!”
Prosport.ro
GALERIE FOTO. Arbitra a postat imagini cu ea în bikini și reacțiile au venit imediat: „Să intre VAR!”
Cine este capul instigatorilor de la protestul oierior. Este nelipsit de la evenimentele lui Călin Georgescu
Adevarul
Cine este capul instigatorilor de la protestul oierior. Este nelipsit de la evenimentele lui Călin Georgescu
„Nu vă jucați cu focul, ticăloșilor!”. Reacție dură din PSD după violențele de la protestul ciobanilor din Capitală
Digi24
„Nu vă jucați cu focul, ticăloșilor!”. Reacție dură din PSD după violențele de la protestul ciobanilor din Capitală
Scandal «monstru» într-un spital. Pacienți „retrogradați” la boli, ca să fie AMÂNAȚI la operații
Mediafax
Scandal «monstru» într-un spital. Pacienți „retrogradați” la boli, ca să fie AMÂNAȚI la operații
Primele declarații ale lui Nick Rădoi după ce a revenit în România pentru funeraliile Mădălinei Apostol: „Ea suferea foarte mult”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Primele declarații ale lui Nick Rădoi după ce a revenit în România pentru funeraliile Mădălinei Apostol: „Ea suferea foarte mult”
Anamaria Prodan, imagini incendiare în bikini! Săruturi fierbinți cu Ronald Gavril
Prosport.ro
Anamaria Prodan, imagini incendiare în bikini! Săruturi fierbinți cu Ronald Gavril
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Mihai Trăistariu a ținut post negru, cu apă chioară, după ce a muncit pe 60.000 de euro: „Am văzut moartea cu ochii!”
Click.ro
Mihai Trăistariu a ținut post negru, cu apă chioară, după ce a muncit pe 60.000 de euro: „Am văzut moartea cu ochii!”
Piața Victoriei, sub asediu: imagini cu ce nu s-a văzut la TV din ciocnirile dintre protestatari și jandarmi
Digi 24
Piața Victoriei, sub asediu: imagini cu ce nu s-a văzut la TV din ciocnirile dintre protestatari și jandarmi
Mesajul lui Ilie Bolojan după violențele de la protestul ciobanilor din Capitală
Digi24
Mesajul lui Ilie Bolojan după violențele de la protestul ciobanilor din Capitală
Poliția Rutieră prezintă rutele blocate de protestul fermierilor din București. Piața Victoriei, în continuare blocată
Promotor.ro
Poliția Rutieră prezintă rutele blocate de protestul fermierilor din București. Piața Victoriei, în continuare blocată
BANCUL ZILEI. La psihiatru: – Am o prietenă imaginară!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La psihiatru: – Am o prietenă imaginară!
Orient Flusso: alternativa accesibilă la Tissot PRX a fost lansată
go4it.ro
Orient Flusso: alternativa accesibilă la Tissot PRX a fost lansată
Găuri ciudate pe Marte! Nimeni nu știe cum s-au format
Descopera.ro
Găuri ciudate pe Marte! Nimeni nu știe cum s-au format
StarCraft - seria legendară de la Blizzard se întoarce cu un joc nou
Go4Games
StarCraft - seria legendară de la Blizzard se întoarce cu un joc nou
Nicușor Dan a anulat consultările pe care nu le-a convocat. Până la această oră, partidele nu au fost invitate la Cotroceni, deși președintele se angajase informal că va organiza miercuri consultări și va face o nouă desemnare de premier
Gandul.ro
Nicușor Dan a anulat consultările pe care nu le-a convocat. Până la această oră, partidele nu au fost invitate la Cotroceni, deși președintele se angajase informal că va organiza miercuri consultări și va face o nouă desemnare de premier
VESTE IMPORTANTĂ pentru români! CE SE VA MODIFICA începând cu 25 octombrie?!
Mediafax Italia
VESTE IMPORTANTĂ pentru români! CE SE VA MODIFICA începând cu 25 octombrie?!
PRODUSUL care a dat peste cap prețurile din supermarketuri! CÂT A AJUNSĂ SĂ COSTE acum?!
Mediafax Spania
PRODUSUL care a dat peste cap prețurile din supermarketuri! CÂT A AJUNSĂ SĂ COSTE acum?!
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.