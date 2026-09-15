Prințul Harry și Meghan Markle și-au mutat copiii la altă școală după doar două zile. Care este motivul

Prințul Harry și Meghan Markle au decis să îi mute pe Prințul Archie și Prințesa Lilibet la o altă școală, la numai două zile după începerea cursurilor. Decizia ducilor de Sussex are legătură cu securitatea copiilor și a fost luată în urma unor discuții cu echipa care asigură protecția familiei.

Harry și Meghan și-au mutat copiii la altă școală

Archie, în vârstă de 7 ani, și Lilibet, în vârstă de 5 ani, au început săptămâna trecută cursurile în Marea Britanie, după ce familia s-a întors în Regat, la capătul a șase ani petrecuți în California.

La doar două zile de la începerea noului an școlar, Harry și Meghan au hotărât însă să îi înscrie pe cei doi copii la o altă instituție de învățământ decât cea pe care o aleseseră inițial, informează People.

De ce au decis Harry și Meghan să le schimbe școala

Un purtător de cuvânt al lui Harry și Meghan a confirmat schimbarea și a explicat că hotărârea a fost luată după consultarea echipei de securitate a familiei.

„Decizia ca cei mici să schimbe școala a fost luată în urma unei discuții cu echipa de securitate a familiei despre aspectele practice ale aranjamentelor actuale”, a transmis reprezentantul cuplului.

Problemele nu ar fi avut legătură cu școala propriu-zisă, ci cu deplasarea zilnică a copiilor. Traficul intens din zonă și distanța dintre locuința familiei și instituția de învățământ ar fi făcut dificilă asigurarea securității lui Archie și Lilibet.

Echipa de protecție a ducilor de Sussex verificase școala încă din timpul verii, însă condițiile reale ale traseului nu au putut fi evaluate în totalitate înainte de reluarea cursurilor. Îngrijorările ar fi crescut după un incident în urma căruia vehiculele echipei de securitate au întâmpinat dificultăți în a rămâne împreună în convoi.

Potrivit unei persoane apropiate familiei, Harry și Meghan ar fi fost foarte mulțumiți de școala aleasă inițial, iar Archie și Lilibet s-ar fi simțit bine acolo. În cele din urmă, problemele legate de securitatea deplasărilor i-au determinat însă să renunțe la această variantă.

Reprezentantul cuplului a subliniat că decizia nu reprezintă în niciun fel o critică la adresa instituției.

„Părinții le sunt în continuare extrem de recunoscători tuturor profesorilor și membrilor personalului pentru dragostea, grija și efortul pe care le-au arătat familiei lor. Această decizie nu ar trebui interpretată în niciun fel ca o critică asupra școlii sau asupra grijii excepționale pe care copiii au primit-o acolo”, a precizat purtătorul de cuvânt.

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