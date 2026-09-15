Răzvan și Nicoleta de la Insula Iubirii, schimb dur de replici în platou! Prințul Marco, mărul discordiei!

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Concurentul care a devenit un personaj la Insula Iubirii, Prințul Marco, stârnește numeroase controverse. Nu doar în mediul online, cât și printre cei care au trecut deja prin experiența din Thailanda. Invitați în platoul emisiunii CANCAN pe Insulă, Nicoleta Dragne, fostă ispită, și Răzvan Valentin, fost concurent (care a participat împreună cu Cati), au scos tunurile! Mărul discordiei a fost nimeni altul decât Marco. Iar de acolo până la replici în contradictoriu a fost doar un pas. 

Asemănarea dintre Răzvan, concurent al sezonului 4 la Insula Iubirii și Prințul Marco a fost observată de mulți. Întâmplarea face că Răzvan îl și simpatizează pe concurent. Ba mai mult decât atât, a declarat că i-a plăcut de el și a spus că este de acord cu atitudinea pe care a avut-o în fața ispitelor masculine. La polul opus o avem pe Nicoleta Dragne, care a fost foarte vehementă și i-a dat replica lui Răzvan, chiar în platou. Un dialog savuros, pe care nu trebuie să-l ratați. Emisiunea CANCAN pe Insulă poate fi urmărită integral pe canalul de YouTube CANCAN.RO.

Dispută neașteptată între Nicoleta Dragne și Răzvan de la Insula Iubirii din cauza Prințului

Răzvan: Producătorii încearcă să te pună într-o anumită lumină, ori ești bine, ori să râdă lumea de tine.

Nicoleta Dragne: Vreau să fac o mențiune, mie nu mi s-a spus niciodată să fac ceva anume. Nu mi s-a spus niciodată să fac ceva, nici nu ar fi avut cum.

Răzvan: Nimeni nu te poate cataloga după emisiune. Eu poate în emisiune am avut un caracter urât. Iar legat pe Prințul, el a avut anumite păreri.

Nicoleta Dragne: Prințul Mrco se dă în stambă, eu nu apreciez luarea în derâdere a ispitelor.

CANCAN.RO: Crezi că face asta ca să le intre în grații, ori soției lui, Bianca, ori ispitei Gabriela, pe care a și pus ochii?

Nicoleta Dragne: Încercând să umilească alți bărbați? El se dă în stambă.

Răzvan: Mie mi-a plăcut de el.

Nicoleta Dragne: Ți-a plăcut partea asta cu umilința? Că i-a umilit pe băieți?

Răzvan: Indiferent ce faci, din postura de concurent, ești judecat. El a făcut o glumiță și a fost judecat. Ispitele oricum sunt mereu puse într-o lumină bună.

Nicoleta Dragne: Testul nu e despre ispite, e despre voi.

Răzvan: Lasă că nu vorbim de test, vorbim de imaginea ta, ca om, că lumea râde de tine, nu de test.

Nicoleta Dragne: Atenția e pe concurenți, dacă te uiți, după emisiune, concurenții au mai mulți urmăritori decât ispitele.

Răzvan: Dar și cel mai mare hate.

Nicoleta Dragne: Păi faima vine cu totul, la pachet.

Răzvan: Da, mie mi-a plăcut de Prințul Marco, foarte bine a zis, de toți ăștia care fac sală, îi mai văd și eu pe ăștia de la mine din cartier că merg așa. De ce mergeți mă așa? Foarte bine le-a zis.

Nicoleta Dragne: Da, mie nu mi-a plăcut. Putea să facă gluma asta el, cu băieții, la vilă.

Răzvan: Ba bine le-a făcut! Bravo Prințule! Pentru mine ești numărul 1.

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