Noi detalii ies la iveală din noaptea în care Mădălina Apostol a fost găsită fără viață: ”Nu ar fi putut să se înece în cadă”

Șirul evenimentelor din noaptea în care a murit Mădălina Apostol
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Noi informații apar despre noaptea în care Mădălina Apostol a fost găsită fără viață! Echipa Cancan a mers la casa unde Mădălina și-a petrecut ultimele ore. Acolo, reporterul nostru a vorbit cu Alexandru Tănase, proprietarul locuinței unde Mădălina stătea de când s-a întors în România. Bărbatul a povestit ce s-ar fi întâmplat în acea noapte și cine a găsit-o pe Mădălina. Vezi toate informațiile în exclusivitate pe CANCAN.RO!

Potrivit informațiilor, Mădălina ar fi întrebat-o insistent pe soția proprietarului despre întoarcerea acestuia. Alexandru Tănase se afla atunci în delegație la Constanța. Când Cristina i-ar fi spus că soțul ei nu revine în acea zi, Mădălina s-ar fi oprit din întrebări. Vezi emisiunea integrală aici!

„Alexandru spune că Mădălina ar fi reîntrebat-o în repetate rânduri în acea zi pe Cristina, soția lui: când se întoarce Alexandru acasă? El era plecat în delegație, cu afaceri, la Constanța. În momentul în care Cristina i-a spus că nu se întoarce astăzi, se întoarce miercuri spre joi, ar fi încetat și Mădălina cu întrebările.”

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Potrivit relatării proprietarului, Cristina ar fi descoperit-o pe Mădălina în cadă. Femeia și-ar fi sunat imediat soțul, fiind în stare de șoc. Alexandru i-ar fi cerut să apeleze de urgență numărul 112.

„Cristina ar fi fost cea care a găsit-o pe Mădălina în cadă, așa cum știți, și i-ar fi spus imediat lui. L-ar fi sunat și ar fi spus că nu știe ce să facă. L-ar fi sunat șocată. Alexandru i-a spus să pună mâna pe telefon și să sune imediat la 112. Un detaliu important este că dopul căzii fusese scos, potrivit Cristinei. Ceea ce înseamnă că apa nu ar fi rămas acumulată în cadă, iar cada este destul de mică. Nu ar fi putut oricum să se înece în cada respectivă.”

Mădălina avea mâinile încleștate pe un termos

Un alt detaliu relatat de proprietarul casei privește poziția în care Mădălina ar fi fost găsită. Potrivit acestuia, Mădălina avea mâinile încleștate pe un termos.

„Ea ar fi încercat să o miște pe Mădălina, însă spune că nu știa ce manevre să îi facă. Oricum, avea mâinile încleștate. Primii care ar fi ajuns la adresă ar fi fost polițiștii. Apoi ar fi venit un echipaj de salvare, însă, potrivit informațiilor pe care le avem, acel prim echipaj nu ar fi avut defibrilator. Abia la aproximativ zece minute ar fi ajuns echipajul de resuscitare. Mai avem un detaliu important. Atunci când a fost găsită Mădălina, avea mâinile încleștate pe un termos. Asta înseamnă că tabloul cu copiii era în apropierea ei. Nu era ținut la piept, așa cum am avut prima oară informațiile. Iar fiul cel mare al Mădălinei a găsit în coșul de gunoi din camera Mădălinei o sticlă cu palincă. Deși Mădălina nu obișnuia să bea în ultima perioadă.”

Echipajele medicale ar fi încercat resuscitarea

Potrivit informațiilor obținute, medicii ar fi încercat ulterior manevre de resuscitare. Mădălina ar fi fost mutată din zona băii într-o cameră a locuinței. Eforturile de resuscitare nu ar fi avut rezultat.

„Medicii ar fi încercat ulterior să o resusciteze pe Mădălina într-o cameră a locuinței, probabil din baie. Au dus-o în dormitor, fără niciun rezultat. Eu am înțeles că între poliție și ultimul echipaj, cel care avea aparate de resuscitare, ar fi trecut zece minute. Acum nu știm exact cât a trecut din momentul găsirii.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

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