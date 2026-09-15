Imagini cu vila în care Mădălina Apostol a fost găsită fără viață. Nimic nu prevestea tragedia!

CANCAN.RO vă prezintă casa unde Mădălina Aspotol și-a pus capăt zilelor. Partenera de viață a milionarului Nick Radoi locuia într-un duplex, iar în ziua tragediei, înainte să recurgă la gestul necugetat, ea și-a premeditat fapt: a făcut curățenie în curte și în casă, apoi și-a dus fetița la o prietenă. Nimic nu avea să prevestească nenorocirea.

În ultimii ani, Mădălina Aspostol și-a împărțit viața între Statele Unite ale Americii și România, făcând naveta frecvent în țară pentru a fi alături de cei trei copiii ai săi, în timp ce în America se desfășura relația de iubire cu milionarul Nick Radoi. CANCAN.RO a reconstituit ultimele ore din viața Mădălinei și a stat de vorbă cu proprietarii duplexului în care ea locuia când venea în țară – aceștia fiind și foștii ei vecini, de lângă casa pe care o vânduse în urmă cu ceva timp – vezi imagini în GALERIA FOTO.

Durerea cu care Mădălina Apostol a murit

În ziua în care și-a pus capăt zilelor, Mădălina Apostol și-a fi premeditat fapta, însă nu a dat niciun semn că ar avea de gând să recurgă la acest gest extrem. Încă de la primele ore ale dimineții, iubita milionarului Nick Radoi ar fi făcut treabă în curte și în casă, iar la un moment dat s-ar fi retras în locuință. Surse din Poliție ne-au mărturisit că lângă trupul neînsuflețit al Mădălinei a fost găsit un tablou – care o înfățișa pe ea alături de cei trei copii. Una dintre cele mai mari dureri din viața sa a fost legată de faptul că nu a putut să fie alături, atât cât și-ar fi dorit, de cei trei copii ai săi: doi băieți de 22 și 19 ani și o fetiță de 10 ani.

Potrivit familiei la care ea alocuia, Mădălina le-ar fi spus de mai multe ori că nu mai recurge la gesturi extreme. În trecut, aceasta ar mai fi încercat în repetate rânduri să își curme viața, însă în noaptea de sâmbătă spre duminică (12-13 septembrie) a cedat psihic. Mădălina Apostol suferea de o formă de depresie severă și se afla sub tratament medical de ceva vreme.

În ultimele luni, Mădălina ar fi venit special în România pentru a beneficia de tratament psihiatric specializat în limba sa maternă. Milionarul a mărturisit că starea de sănătate a partenerei sale ar fi evoluat pozitiv, însă în timpul crizelor de depresie își pierdea discenământul și acționa inconștient. Așa s-a întâmplat și în ziua în care și-a pus capăt zilelor. În toată această luptă grea cu boala, Nick Radoi ar fi încercat în nenumărate rânduri să o susțină și să-i fie alături.

Când are loc înmormântarea Mădălinei Apostol

Marți, 15 septembrie, sicriul cu trupul neînsuflețit al Mădălinei Aposol a fost ridicat de la INML și a fost depus la capela Bisericii Sfinții Împărați Constantin și Elena din Piața Muncii – vezi AICI imagini de la priveghi. Încă de la primele ore ale zilei, sute de oameni, prieteni și cunoștințe au venit să își ia adio de la Mădălina. Înmormântarea este programată să aibă loc joi, 17 septembrie, la Cimitirul Privat „Eternitatea” din București, situat pe strada Metalurgiei, sectorul 4 al Capitalei.

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