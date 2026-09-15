Primele imagini de la priveghiul Mădălinei Apostol. Mesajul emoționant scris pe cruce

Trupul neînsuflețit al Mădălinei Apostol a fost ridicat în cursul dimineții de la INML și transportat la capela Bisericii Sfinții Împărați Constantin și Elena din Piața Muncii, unde a ajuns în jurul orei 12. Sicriul alb în care vedeta își va dormi somnul de veci a fost adus cu o limuzină funerară de aceeași culoare, iar angajații serviciilor funerare l-au depus în interiorul capelei, acolo unde familia, apropiații și cei care au cunoscut-o sunt așteptați să își ia rămas-bun.

La scurt timp după sosirea sicriului, preotul a ajuns la căpătâiul Mădălinei Apostol, moment în care tatăl fetiței vedetei i-a prezentat actele medicale. Atmosfera a fost profund încărcată de durere, iar fiul cel mare al Mădălinei a vegheat-o neclintit, vizibil afectat de pierderea mamei sale. Până în acest moment, fostul Mădălinei, Nick Rădoi, nu şi-a făcut apariţia.

Primele imagini de la priveghiul Mădălinei Apostol

Pe crucea funerară a fost inscripționat mesajul „Nu te vom uita niciodată”, un detaliu neobișnuit, deoarece pe crucile funerare se trec în mod obișnuit doar numele și datele persoanei decedate.

Mesajul reflectă durerea profundă a familiei și impactul emoțional al dispariției sale.

Mama Mădălinei Apostol este surprinsă pe un scaun, îmbrăcată în doliu, cu capul acoperit, vizibil copleșită de suferință.

Stă aproape de sicriu, într-o tăcere apăsătoare, iar gesturile ei trădează durerea pierderii fiicei. În jurul ei, rudele și apropiații se apropie pentru a-și lua rămas-bun, aprind lumânări și lasă flori.

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Mădălina Apostol și-a pregătit moartea până la cel mai mic detaliu. Și-a dat ultima suflare în fața unui obiect special pentru ea