Primele imagini de la priveghiul Mădălinei Apostol. Mesajul emoționant scris pe cruce

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Trupul neînsuflețit al Mădălinei Apostol a fost ridicat în cursul dimineții de la INML și transportat la capela Bisericii Sfinții Împărați Constantin și Elena din Piața Muncii, unde a ajuns în jurul orei 12. Sicriul alb în care vedeta își va dormi somnul de veci a fost adus cu o limuzină funerară de aceeași culoare, iar angajații serviciilor funerare l-au depus în interiorul capelei, acolo unde familia, apropiații și cei care au cunoscut-o sunt așteptați să își ia rămas-bun.

La scurt timp după sosirea sicriului, preotul a ajuns la căpătâiul Mădălinei Apostol, moment în care tatăl fetiței vedetei i-a prezentat actele medicale. Atmosfera a fost profund încărcată de durere, iar fiul cel mare al Mădălinei a vegheat-o neclintit, vizibil afectat de pierderea mamei sale. Până în acest moment, fostul Mădălinei, Nick Rădoi, nu şi-a făcut apariţia.

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Primele imagini de la priveghiul Mădălinei Apostol

Pe crucea funerară a fost inscripționat mesajul „Nu te vom uita niciodată”, un detaliu neobișnuit, deoarece pe crucile funerare se trec în mod obișnuit doar numele și datele persoanei decedate.

Sicriul şi crucea funerară a Mădălinei Apostol

Mesajul reflectă durerea profundă a familiei și impactul emoțional al dispariției sale.

Mama Mădălinei Apostol este surprinsă pe un scaun, îmbrăcată în doliu, cu capul acoperit, vizibil copleșită de suferință.

Mama Mădălinei Apostol

Stă aproape de sicriu, într-o tăcere apăsătoare, iar gesturile ei trădează durerea pierderii fiicei. În jurul ei, rudele și apropiații se apropie pentru a-și lua rămas-bun, aprind lumânări și lasă flori.

CITEŞTE ŞI: Tragedia Mădălinei Apostol, ținută departe de fetița ei. Familia caută metode să facă tristul anunţ

Mădălina Apostol și-a pregătit moartea până la cel mai mic detaliu. Și-a dat ultima suflare în fața unui obiect special pentru ea

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