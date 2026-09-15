Un român în vârstă de 50 de ani trăiește un coșmar, după ce a fost concediat: „Nu găsesc de muncă nici la fast-food”

Un român în vârstă de 50 de ani trăiește un coșmar, după ce a fost concediat: „Nu găsesc de muncă nici la fast-food”
Sursa foto: Pexels
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În zilele noastre, experiența profesională nu mai garantează un loc de muncă. Un român în vârstă de 50 de ani povestește că, după ce a fost disponibilizat de o corporație în urmă cu aproape un an, s-a lovit de un obstacol neașteptat: nu reușește să își găsească un nou loc de muncă, în ciuda anilor petrecuți în câmpul muncii.

Bărbatul spune că a aplicat pentru mai multe posturi și că a încercat inclusiv să se angajeze la fast-food, însă nici aceste oportunități nu s-au concretizat.

Experiența sa a ajuns subiect de dezbatere pe o platformă online, unde postarea a atras numeroase reacții și a readus în discuție dificultățile cu care se confruntă candidații trecuți de 50 de ani pe piața muncii din România.

Potrivit autorului postării, situația actuală de pe piața muncii este chiar mai dificilă decât în perioada crizei economice din 2008, când, spune acesta, găsirea unui loc de muncă nu i s-a părut la fel de complicată ca în prezent.

Șomer de mai bine de un an

Bărbatul povestește că a rămas fără loc de muncă în urmă cu mai bine de un an, după ce postul său din cadrul unei corporații a fost desființat. De atunci, în ciuda eforturilor de a-și găsi un nou loc de muncă, nu a reușit să reintre pe piața muncii. Situația actuală i-a amintit de perioada dificilă a crizei economice din 2008, însă susține că acum întâmpină obstacole chiar mai mari în găsirea unui serviciu.

„Am aproape 50 de ani și nu am trăit în 2008 ceea ce trăiesc acum. Am fost concediat de corporație acum mai bine de un an și nu găsesc la muncă nici la fast-food”, se arată în postarea din mediul online.

Povestea sa a stârnit numeroase reacții și a readus în discuție dificultățile întâmpinate de candidații trecuți de 40 de ani. Mai mulți utilizatori au povestit că și-au găsit cu greu un loc de muncă și că s-au lovit de reticența angajatorilor față de persoanele mai în vârstă.

„E complicat… extrem de complicat după 45 de ani să te angajezi. E complicat chiar și pentru cei tineri în perioada asta, dar pentru cei mai în vârstă și nu neapărat pentru ca sunt în vârstă…

Posibil și asta, cred eu, pentru că nu mai „pun botul” la vrăjelile „firma noastră e o familie”, „tragem toți la fel”, „oportunități de dezvoltare” și alte asemenea vrăjeli ieftine”, se arată într-un comentariu.

Sursa foto: Pexels

Capitala, fără locuri de muncă

Autorul a mai spus că a auzit de la mai multe persoane din cercul său că oferta de locuri de muncă din București s-a redus considerabil.

„Am cunoștințe de toate vârstele care caută și nu mai găsesc nimic în București. Dacă aici e așa, nici nu vreau să ma gândesc la alte orașe”.

În discuție, un utilizator a remarcat că pentru găsirea unui loc de muncă există o concurență ridicată atât în București, cât și în centre precum Iași, Cluj și Timișoara. Un alt internaut a descris însă situația din Iași și mai pesimist, spunând că oferta de joburi este extrem de redusă.

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