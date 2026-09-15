Polițist din Pitești, acuzat că ar fi racolat tinere prin metoda „loverboy”. Bărbatul a fost dus la audieri

Polițist din Pitești, acuzat că ar fi racolat tinere prin metoda "loverboy". Bărbatul a fost dus la audieri
Polițist loverboy
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Un polițist din Pitești a fost reținut de polițiști în cursul dimineții de marți, 15 septembrie. El este acuzat și anchetat pentru proxenetism. Acesta ar fi racolat tinere prin metoda „loverboy” și le-ar fi obligat să se prostitueze. 

Subofițerul lucra de 13 ani ca polițist. Bărbatul în vârstă de 36 de ani este căsătorit, are doi copii, iar cariera sa nu anticipa realitatea din spate. Acesta este cercetat pentru proxenetism.

El ar fi racolat tinere prin cunoscuta metodă „loverboy”. Mascații au descins la el acasă și l-au dus chiar la secția la care lucrează. Colegii săi au rămas surprinși de situație.

Polițist din Pitești, acuzat că ar fi racolat tinere prin metoda „loverboy”

Polițistul lucrează în sistem încă din anul 2013. Acesta a absolvit școala de poliție Vasile Lascăr de la Câmpina. Pe lângă carieră, el are și o familie formată dintr-o soție și doi copii. Numai că asta nu l-a oprit să ducă o viață dublă. Mascații au ajuns la locuința sa, pe care au percheziționat-o, iar apoi l-au ridicat pe bărbat. El a fost dus chiar la secția la care muncește.

De asemenea, la momentul respectiv, colegii săi au asiatat la secnă, privid cum a fost adus sub escortă. Aceștia au rămas șocați de cele întâmplate, mai ales că nu dădea nimic de bănuit. Totuși, apropiații spun că ducea o viață de lux. Agentul de poliție mergea adesea în vacanțe, purta haine scumpe, însă nimeni nu s-ar fi gândit că banii provin din activități de proxenetism.

Cum funcționează metoda „loverboy” și ce se va întâmpla cu polițistul

În urma cercetărilor, procurorii urmează să decidă ce măsură vor lua în cazul lui. Deocamdată, polițistul este suspect în acest dosar, așadar acuzațiile vor fi demonstrate pe parcursul anchetei.

Cât despre metoda „loverboy”, oamenii apelează la manipulare emoțională, de cele mai multe ori prin iubire prefăcută sau promisiuni de relație. În cazul polițistului din Pitești, acuzat că s-a folosit de această metodă cunoscută, le-ar fi câștigat încrederea tinerelor, iar apoi le-ar fi determinat să se prostitueze.Mai mult decât atât, ar fi obținut și bani de pe urma lor.

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