Nick Rădoi, primele declarații de la priveghiul Mădălinei Apostol: „Ne dorim să fim singuri”

Nick Rădoi a făcut primele declarații de la priveghiul Mădălinei Apostol. A ajuns în România aseară și a mers direct să fie alături de familie, în aceste momente cumplite. Vizibil afectat, afaceristul a recunoscut că îi este foarte greu să vorbească despre tot ce s-a întâmplat și a transmis că atât el, cât și familia Mădălinei au nevoie acum de liniște și discreție.

„Suntem aici pentu Mădălina și cam atât. Este un moment în care ne dorim să fim singuri cu familia.”, a spus Nick pentru CANCAN.RO.

Atât. Fără explicații lungi, fără să intre în detalii și fără să vorbească despre tragedie. Nick Rădoi a preferat să rămână lângă familie și să treacă prin aceste clipe în liniște. Mai mult, omul de afaceri a dezvăluit că nici măcar nu poate rămâne prea mult timp în România.

Nick Rădoi, prezent la priveghiul Mădălinei Apostol

La capelă s-au strâns deja oamenii care i-au fost aproape Mădălinei. Printre cei prezenți se află Nick Rădoi, fiul ei, Cătălin, tatăl fetiței sale, mama Mădălinei, dar și alte persoane din cercul apropiat. Atmosfera este una grea. Pentru familie, sunt ore în care cuvintele își pierd rostul, iar oamenii încearcă pur și simplu să fie unii lângă alții.

Mădălina a murit în jurul orei 02:00, iar vestea a picat ca un trăsnet pentru familie și apropiați. Înainte de tragedie, se confrunta cu o depresie severă și a ajuns de mai multe ori la spitalul de psihiatrie pentru tratament. În încercarea de a-și găsi liniștea și de a trece peste perioada dificilă, Mădălina ar fi petrecut și o perioadă la mănăstire. Cei care i-au fost aproape știau că ducea o luptă grea și că încerca să își pună viața din nou pe linia de plutire.

Când va fi înmormântată Mădălina Apostol

Mădălina Apostol este depusă la Cimitirul Privat „Eternitatea”, de pe Bulevardul Metalurgiei nr. 65-67, Sector 4, București. Cei care au cunoscut-o și vor să își ia rămas-bun pot merge la capelă începând de marți, 15 septembrie. Înmormântarea este programată pentru joi, 17 septembrie, iar ora exactă urmează să fie anunțată.

„Pentru cei care ați cunoscut-o pe Mădă și vreţi să vă luați rămas- bun de la ea, va fi depusă la Cimitirul privat,,Eternitatea”. Bulevardul Metalurgiei nr. 65-67, Sector 4, Bucureşti Cei care simțiți să veniți să o vedeți pentru ultima dată și să îi spuneţi rămas-bun. Vă anunțăm că s-a modificat ziua în care va fi adusă la capelă. Va fi adusă marţi, 15 septembrie, la aceeași adresă. Înmormântarea va avea loc joi, 17 septembrie. Orele vor fi anunțate ulterior.”, a transmis Bianca Drăgușanu pe Instagram.

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