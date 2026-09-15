Nick Rădoi, primele declarații de la priveghiul Mădălinei Apostol: „Ne dorim să fim singuri”

Nick Rădoi, primele declarații de la priveghiul Mădălinei Apostol: „Ne dorim să fim singuri”
Galerie Foto 12
Nick Rădoi la priveghiul Mădălinei Apostol
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Nick Rădoi a făcut primele declarații de la priveghiul Mădălinei Apostol. A ajuns în România aseară și a mers direct să fie alături de familie, în aceste momente cumplite. Vizibil afectat, afaceristul a recunoscut că îi este foarte greu să vorbească despre tot ce s-a întâmplat și a transmis că atât el, cât și familia Mădălinei au nevoie acum de liniște și discreție.

„Suntem aici pentu Mădălina și cam atât. Este un moment în care ne dorim să fim singuri cu familia.”, a spus Nick pentru CANCAN.RO.

Atât. Fără explicații lungi, fără să intre în detalii și fără să vorbească despre tragedie. Nick Rădoi a preferat să rămână lângă familie și să treacă prin aceste clipe în liniște. Mai mult, omul de afaceri a dezvăluit că nici măcar nu poate rămâne prea mult timp în România.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
12 poze

Nick Rădoi, prezent la priveghiul Mădălinei Apostol

La capelă s-au strâns deja oamenii care i-au fost aproape Mădălinei. Printre cei prezenți se află Nick Rădoi, fiul ei, Cătălin, tatăl fetiței sale, mama Mădălinei, dar și alte persoane din cercul apropiat. Atmosfera este una grea. Pentru familie, sunt ore în care cuvintele își pierd rostul, iar oamenii încearcă pur și simplu să fie unii lângă alții.

Nick Rădoi la priveghiul Mădălinei Apostol

Nick Rădoi la priveghiul Mădălinei Apostol

Mădălina a murit în jurul orei 02:00, iar vestea a picat ca un trăsnet pentru familie și apropiați. Înainte de tragedie, se confrunta cu o depresie severă și a ajuns de mai multe ori la spitalul de psihiatrie pentru tratament. În încercarea de a-și găsi liniștea și de a trece peste perioada dificilă, Mădălina ar fi petrecut și o perioadă la mănăstire. Cei care i-au fost aproape știau că ducea o luptă grea și că încerca să își pună viața din nou pe linia de plutire.

Când va fi înmormântată Mădălina Apostol

Mădălina Apostol este depusă la Cimitirul Privat „Eternitatea”, de pe Bulevardul Metalurgiei nr. 65-67, Sector 4, București. Cei care au cunoscut-o și vor să își ia rămas-bun pot merge la capelă începând de marți, 15 septembrie. Înmormântarea este programată pentru joi, 17 septembrie, iar ora exactă urmează să fie anunțată.

„Pentru cei care ați cunoscut-o pe Mădă și vreţi să vă luați rămas- bun de la ea, va fi depusă la Cimitirul privat,,Eternitatea”. Bulevardul Metalurgiei nr. 65-67, Sector 4, Bucureşti Cei care simțiți să veniți să o vedeți pentru ultima dată și să îi spuneţi rămas-bun. Vă anunțăm că s-a modificat ziua în care va fi adusă la capelă. Va fi adusă marţi, 15 septembrie, la aceeași adresă. Înmormântarea va avea loc joi, 17 septembrie. Orele vor fi anunțate ulterior.”, a transmis Bianca Drăgușanu pe Instagram.

VEZI ȘI: Ultimele zile din viața Mădălinei Apostol. Tatăl fiicei sale dezvăluie ce au vorbit cu doar câteva ore înaintea tragediei
Cât costă capacul frigorific închiriat pentru Mădălina Apostol. Familia a luat o măsură specială la priveghi

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Adelina Pestrițu i-a transformat complet camera fiicei sale! Surpriza pregătită în secret pentru Zenayda
Adelina Pestrițu i-a transformat complet camera fiicei sale! Surpriza pregătită în secret pentru Zenayda
Ema Oprișan a rămas din nou singură? Noul iubit ar fi dispărut din peisaj
Ema Oprișan a rămas din nou singură? Noul iubit ar fi dispărut din peisaj
Cât costă capacul frigorific închiriat pentru Mădălina Apostol. Familia a luat o măsură specială la priveghi
Cât costă capacul frigorific închiriat pentru Mădălina Apostol. Familia a luat o măsură specială la priveghi
Ionuț Mocăniță, foc și pară după acuzațiile făcute de Frankie. Ce replică i-a dat ispitei
Ionuț Mocăniță, foc și pară după acuzațiile făcute de Frankie. Ce replică i-a dat ispitei
Nick Rădoi, primele declarații după ce a aterizat în România: ”Ea suferea foarte mult pentru faptul creat”
Nick Rădoi, primele declarații după ce a aterizat în România: ”Ea suferea foarte mult pentru faptul creat”
Harry și Meghan, din nou în centrul atenției în Marea Britanie. Ce decizie se pregătește în privința lor
Mediafax
Harry și Meghan, din nou în centrul atenției în Marea Britanie. Ce decizie se pregătește în privința lor
Prima reacție a președintelui Nicușor Dan după violențele din Piața Victoriei: „Din păcate, vedem cum limbajul urii, promovat tot mai des în spațiul public, inclusiv în mediul online, produce efecte dramatice”
Gandul.ro
Prima reacție a președintelui Nicușor Dan după violențele din Piața Victoriei: „Din păcate, vedem cum limbajul urii, promovat tot mai des în spațiul public, inclusiv în mediul online, produce efecte dramatice”
FOTO. Sydney Sweeney, goală: campioana a reacționat de la Budapesta!
Prosport.ro
FOTO. Sydney Sweeney, goală: campioana a reacționat de la Budapesta!
„Unii români sunt extrem de aroganți și nu admit că nu știu ceva”. Cu ce naționalități preferă IT-iștii români să lucreze
Adevarul
„Unii români sunt extrem de aroganți și nu admit că nu știu ceva”. Cu ce naționalități preferă IT-iștii români să lucreze
„Nu vă jucați cu focul, ticăloșilor!”. Reacție dură din PSD după violențele de la protestul ciobanilor din Capitală
Digi24
„Nu vă jucați cu focul, ticăloșilor!”. Reacție dură din PSD după violențele de la protestul ciobanilor din Capitală
Monstrul prins de pescari în apele Croației. Lupta a durat zeci de minute
Mediafax
Monstrul prins de pescari în apele Croației. Lupta a durat zeci de minute
Primele declarații ale lui Nick Rădoi după ce a revenit în România pentru funeraliile Mădălinei Apostol: „Ea suferea foarte mult”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Primele declarații ale lui Nick Rădoi după ce a revenit în România pentru funeraliile Mădălinei Apostol: „Ea suferea foarte mult”
Adevărul despre Tavi Popescu la FCSB. A consumat gaz ilariant, a fost acoperit de club și îndepărtat din acest motiv? EXCLUSIV
Prosport.ro
Adevărul despre Tavi Popescu la FCSB. A consumat gaz ilariant, a fost acoperit de club și îndepărtat din acest motiv? EXCLUSIV
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Mărturisirea unui român care nu-și găsește de muncă de un an. „Nu am trăit în 2008 ceea ce trăiesc acum”
Click.ro
Mărturisirea unui român care nu-și găsește de muncă de un an. „Nu am trăit în 2008 ceea ce trăiesc acum”
Piața Victoriei, sub asediu: imagini cu ce nu s-a văzut la TV din ciocnirile dintre protestatari și jandarmi
Digi 24
Piața Victoriei, sub asediu: imagini cu ce nu s-a văzut la TV din ciocnirile dintre protestatari și jandarmi
Mesajul lui Ilie Bolojan după violențele de la protestul ciobanilor din Capitală
Digi24
Mesajul lui Ilie Bolojan după violențele de la protestul ciobanilor din Capitală
Poliția Rutieră prezintă rutele blocate de protestul fermierilor din București. Piața Victoriei, în continuare blocată
Promotor.ro
Poliția Rutieră prezintă rutele blocate de protestul fermierilor din București. Piața Victoriei, în continuare blocată
BANCUL ZILEI. La psihiatru: – Am o prietenă imaginară!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La psihiatru: – Am o prietenă imaginară!
Orient Flusso: alternativa accesibilă la Tissot PRX a fost lansată
go4it.ro
Orient Flusso: alternativa accesibilă la Tissot PRX a fost lansată
Găuri ciudate pe Marte! Nimeni nu știe cum s-au format
Descopera.ro
Găuri ciudate pe Marte! Nimeni nu știe cum s-au format
StarCraft - seria legendară de la Blizzard se întoarce cu un joc nou
Go4Games
StarCraft - seria legendară de la Blizzard se întoarce cu un joc nou
Prima reacție a președintelui Nicușor Dan după violențele din Piața Victoriei: „Din păcate, vedem cum limbajul urii, promovat tot mai des în spațiul public, inclusiv în mediul online, produce efecte dramatice”
Gandul.ro
Prima reacție a președintelui Nicușor Dan după violențele din Piața Victoriei: „Din păcate, vedem cum limbajul urii, promovat tot mai des în spațiul public, inclusiv în mediul online, produce efecte dramatice”
VESTE IMPORTANTĂ pentru români! CE SE VA MODIFICA începând cu 25 octombrie?!
Mediafax Italia
VESTE IMPORTANTĂ pentru români! CE SE VA MODIFICA începând cu 25 octombrie?!
PRODUSUL care a dat peste cap prețurile din supermarketuri! CÂT A AJUNSĂ SĂ COSTE acum?!
Mediafax Spania
PRODUSUL care a dat peste cap prețurile din supermarketuri! CÂT A AJUNSĂ SĂ COSTE acum?!
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.