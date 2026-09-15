Haos în Piața Victoriei! Jandarmii au intervenit de urgență, iar Guvernul face apel la calm

Este haos în fața Guvernului! Protestul fermierilor a început de dimineață, iar situația a scăpat rapid de sub control. CANCAN a fost acolo și a surprins de la fața locului momentele în care spiritele s-au încins, iar jandarmii au fost nevoiți să intervină cu gaze lacrimogene. Au fost și persoane încătușate, în timp ce în jurul protestatarilor s-au strâns tot mai multe forțe de ordine.

Fermierii au venit în număr mare în Piața Victoriei, hotărâți să-și strige nemulțumirile în fața Guvernului. Numai că, pe măsură ce orele au trecut, protestul s-a încins serios. Oamenii s-au certat cu jandarmii după ce au blocat carosabilul și nu au vrut să intre în perimetrul stabilit pentru manifestație.

Haos în fața Guvernului, la protestul fermierilor

De aici, totul a luat-o la vale. În zona protestului au fost distruși copaci și flori, spațiul verde a fost călcat în picioare, iar semnele de circulație și coșurile de gunoi au fost rupte sau deteriorate. La un moment dat, s-au aruncat și pietre, iar parbrizul unei mașini a Jandarmeriei a fost spart.

Jandarmii au fost nevoiți să dea cu gaze lacrimogene pentru a calma spiritele. Două persoane au fost încătușate, iar tensiunea din Piața Victoriei a crescut și mai mult.

Protestatarii nu au fost dispuși să accepte prea ușor indicațiile forțelor de ordine. Când li s-a cerut să intre în zona stabilită pentru protest, unul dintre fermieri a spus că doar animalele stau în țarc.

”Țarcurile sunt pentru animale, nu pentru oameni”, a spus un fermier.

În jurul Guvernului s-au strâns aproximativ 3.000 de fermieri din mai multe sectoare ale agriculturii. Protestul a început la ora 10:00 și fusese anunțat de mai multe săptămâni pe rețelele sociale. Manifestația nu a parcurs procedura de autorizare printr-o asociație de fermieri. La protest și-a făcut apariția și Stegarul Dac. Cu tricolorul în mâini, acesta transmite evenimentul live pe rețelele de socializare.

Fermierii spun că au ajuns la capătul răbdării

Dincolo de scandalul din stradă, fermierii au spus că au venit la București pentru probleme care îi apasă de ani de zile. Crescătorii de ovine sunt nemulțumiți în special de blocarea exporturilor de animale și susțin că au pregătit o listă de revendicări pe care vor să o depună la Guvern. Ionică Sterp, unul dintre liderii crescătorilor de ovine din Bihor, a transmis înaintea protestului un mesaj extrem de dur.

”Ne-a ajuns cuţitul la os demult, am tăcut, am răbdat, am făcut documente de ne-am săturat de câte documente am făcut către statul român, către autorităţile statului român, iar producătorul de hrană, crescătorul de animale a ajuns batjocura, nu a actualei conduceri, ci şi a fostei conduceri. Pe noi au dat cu biciul în continuu, noi, ţăranii români, adică cultura mare, tot ce înseamnă producătorii de hrană am ajuns bătaia de joc a autorităţilor care fac legi cu femeile de serviciu şi cu trădătorii din sector de la noi”, a afirmat, într-o postare pe Facebook, Ionică Sterp din Bihor, unul dintre liderii crescătorilor de ovine care a anunţat că susţine necondiţionat acest protest.

Oierul a spus că este pregătit să rămână în stradă și să își asume inclusiv o amendă. Mai mult, el a avertizat că fermierii nu vor renunța după doar o zi de protest.

”În data de 15 septembrie o să fiu lângă Guvern. Mesajul nostru este foarte clar: să nu mai omoare animalele, le iau animalele din curte de la oameni, le omoară şi nu le despăgubesc. Avem o listă foarte scurtă de revendicări pe care o să o depunem. La ora 10, depunem o cerere cu 15 solicitări pentru ziua de 16 septembrie, la ora 10, adică nu plecăm pentru o zi la Bucureşti, plecăm pentru mai multe zile. Vrem să fim solidari şi cu ală mic cu mierea de albine, şi cu ăla cu legumicultura, şi cu ăla cu cultura mare, pentru că la toţi le-a ajuns cuţitul la os”, a spus oierul în postare.

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