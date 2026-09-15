Haos în Piața Victoriei! Jandarmii au intervenit de urgență, iar Guvernul face apel la calm

Protestul fermierilor
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Este haos în fața Guvernului! Protestul fermierilor a început de dimineață, iar situația a scăpat rapid de sub control. CANCAN a fost acolo și a surprins de la fața locului momentele în care spiritele s-au încins, iar jandarmii au fost nevoiți să intervină cu gaze lacrimogene. Au fost și persoane încătușate, în timp ce în jurul protestatarilor s-au strâns tot mai multe forțe de ordine.

Fermierii au venit în număr mare în Piața Victoriei, hotărâți să-și strige nemulțumirile în fața Guvernului. Numai că, pe măsură ce orele au trecut, protestul s-a încins serios. Oamenii s-au certat cu jandarmii după ce au blocat carosabilul și nu au vrut să intre în perimetrul stabilit pentru manifestație.

Haos în fața Guvernului, la protestul fermierilor

De aici, totul a luat-o la vale. În zona protestului au fost distruși copaci și flori, spațiul verde a fost călcat în picioare, iar semnele de circulație și coșurile de gunoi au fost rupte sau deteriorate. La un moment dat, s-au aruncat și pietre, iar parbrizul unei mașini a Jandarmeriei a fost spart.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
6 poze

Jandarmii au fost nevoiți să dea cu gaze lacrimogene pentru a calma spiritele. Două persoane au fost încătușate, iar tensiunea din Piața Victoriei a crescut și mai mult.

Protestatarii nu au fost dispuși să accepte prea ușor indicațiile forțelor de ordine. Când li s-a cerut să intre în zona stabilită pentru protest, unul dintre fermieri a spus că doar animalele stau în țarc.

”Țarcurile sunt pentru animale, nu pentru oameni”, a spus un fermier.

Protestul jandarmilor

Protestul jandarmilor

În jurul Guvernului s-au strâns aproximativ 3.000 de fermieri din mai multe sectoare ale agriculturii. Protestul a început la ora 10:00 și fusese anunțat de mai multe săptămâni pe rețelele sociale. Manifestația nu a parcurs procedura de autorizare printr-o asociație de fermieri. La protest și-a făcut apariția și Stegarul Dac. Cu tricolorul în mâini, acesta transmite evenimentul live pe rețelele de socializare.

Fermierii spun că au ajuns la capătul răbdării

Dincolo de scandalul din stradă, fermierii au spus că au venit la București pentru probleme care îi apasă de ani de zile. Crescătorii de ovine sunt nemulțumiți în special de blocarea exporturilor de animale și susțin că au pregătit o listă de revendicări pe care vor să o depună la Guvern. Ionică Sterp, unul dintre liderii crescătorilor de ovine din Bihor, a transmis înaintea protestului un mesaj extrem de dur.

”Ne-a ajuns cuţitul la os demult, am tăcut, am răbdat, am făcut documente de ne-am săturat de câte documente am făcut către statul român, către autorităţile statului român, iar producătorul de hrană, crescătorul de animale a ajuns batjocura, nu a actualei conduceri, ci şi a fostei conduceri.

Pe noi au dat cu biciul în continuu, noi, ţăranii români, adică cultura mare, tot ce înseamnă producătorii de hrană am ajuns bătaia de joc a autorităţilor care fac legi cu femeile de serviciu şi cu trădătorii din sector de la noi”, a afirmat, într-o postare pe Facebook, Ionică Sterp din Bihor, unul dintre liderii crescătorilor de ovine care a anunţat că susţine necondiţionat acest protest.

Oierul a spus că este pregătit să rămână în stradă și să își asume inclusiv o amendă. Mai mult, el a avertizat că fermierii nu vor renunța după doar o zi de protest.

”În data de 15 septembrie o să fiu lângă Guvern. Mesajul nostru este foarte clar: să nu mai omoare animalele, le iau animalele din curte de la oameni, le omoară şi nu le despăgubesc. Avem o listă foarte scurtă de revendicări pe care o să o depunem. La ora 10, depunem o cerere cu 15 solicitări pentru ziua de 16 septembrie, la ora 10, adică nu plecăm pentru o zi la Bucureşti, plecăm pentru mai multe zile. Vrem să fim solidari şi cu ală mic cu mierea de albine, şi cu ăla cu legumicultura, şi cu ăla cu cultura mare, pentru că la toţi le-a ajuns cuţitul la os”, a spus oierul în postare.

VEZI ȘI: Răsturnare de situație în cazul protestului fermierilor din București! Doar un tractor pe platformă a apărut în Piața Constituției. LIVE UPDATE

Întâlnire importantă la Tg.Mureș: Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a oferit soluții fermierilor și procesatorilor

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Interlopul Viorel Oarză, găsit împușcat într-o pădure din Iași! A fost transportat în stare gravă la spital
Interlopul Viorel Oarză, găsit împușcat într-o pădure din Iași! A fost transportat în stare gravă la spital
Prezență virală la protestul fermierilor! Floricica Dansatoarea, în Piața Victoriei
Prezență virală la protestul fermierilor! Floricica Dansatoarea, în Piața Victoriei
Polițist din Pitești, acuzat că ar fi racolat tinere prin metoda „loverboy”. Bărbatul a fost dus la audieri
Polițist din Pitești, acuzat că ar fi racolat tinere prin metoda „loverboy”. Bărbatul a fost dus la audieri
Băieții Mădălinei Apostol, răpuși de durere la priveghi. Mama iubitei lui Nick Rădoi și-a făcut apariția în baston + mesajul emoționant de pe coroană
Băieții Mădălinei Apostol, răpuși de durere la priveghi. Mama iubitei lui Nick Rădoi și-a făcut apariția în baston + mesajul emoționant de pe coroană
Bilanțul Lidl la 15 ani echivalează cu finanțarea marilor proiecte de autostrăzi ale României
Bilanțul Lidl la 15 ani echivalează cu finanțarea marilor proiecte de autostrăzi ale României
Harry și Meghan, din nou în centrul atenției în Marea Britanie. Ce decizie se pregătește în privința lor
Mediafax
Harry și Meghan, din nou în centrul atenției în Marea Britanie. Ce decizie se pregătește în privința lor
Prima reacție a președintelui Nicușor Dan după violențele din Piața Victoriei: „Din păcate, vedem cum limbajul urii, promovat tot mai des în spațiul public, inclusiv în mediul online, produce efecte dramatice”
Gandul.ro
Prima reacție a președintelui Nicușor Dan după violențele din Piața Victoriei: „Din păcate, vedem cum limbajul urii, promovat tot mai des în spațiul public, inclusiv în mediul online, produce efecte dramatice”
FOTO. Sydney Sweeney, goală: campioana a reacționat de la Budapesta!
Prosport.ro
FOTO. Sydney Sweeney, goală: campioana a reacționat de la Budapesta!
„Unii români sunt extrem de aroganți și nu admit că nu știu ceva”. Cu ce naționalități preferă IT-iștii români să lucreze
Adevarul
„Unii români sunt extrem de aroganți și nu admit că nu știu ceva”. Cu ce naționalități preferă IT-iștii români să lucreze
„Nu vă jucați cu focul, ticăloșilor!”. Reacție dură din PSD după violențele de la protestul ciobanilor din Capitală
Digi24
„Nu vă jucați cu focul, ticăloșilor!”. Reacție dură din PSD după violențele de la protestul ciobanilor din Capitală
Monstrul prins de pescari în apele Croației. Lupta a durat zeci de minute
Mediafax
Monstrul prins de pescari în apele Croației. Lupta a durat zeci de minute
Primele declarații ale lui Nick Rădoi după ce a revenit în România pentru funeraliile Mădălinei Apostol: „Ea suferea foarte mult”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Primele declarații ale lui Nick Rădoi după ce a revenit în România pentru funeraliile Mădălinei Apostol: „Ea suferea foarte mult”
Adevărul despre Tavi Popescu la FCSB. A consumat gaz ilariant, a fost acoperit de club și îndepărtat din acest motiv? EXCLUSIV
Prosport.ro
Adevărul despre Tavi Popescu la FCSB. A consumat gaz ilariant, a fost acoperit de club și îndepărtat din acest motiv? EXCLUSIV
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Mărturisirea unui român care nu-și găsește de muncă de un an. „Nu am trăit în 2008 ceea ce trăiesc acum”
Click.ro
Mărturisirea unui român care nu-și găsește de muncă de un an. „Nu am trăit în 2008 ceea ce trăiesc acum”
Piața Victoriei, sub asediu: imagini cu ce nu s-a văzut la TV din ciocnirile dintre protestatari și jandarmi
Digi 24
Piața Victoriei, sub asediu: imagini cu ce nu s-a văzut la TV din ciocnirile dintre protestatari și jandarmi
Mesajul lui Ilie Bolojan după violențele de la protestul ciobanilor din Capitală
Digi24
Mesajul lui Ilie Bolojan după violențele de la protestul ciobanilor din Capitală
Poliția Rutieră prezintă rutele blocate de protestul fermierilor din București. Piața Victoriei, în continuare blocată
Promotor.ro
Poliția Rutieră prezintă rutele blocate de protestul fermierilor din București. Piața Victoriei, în continuare blocată
BANCUL ZILEI. La psihiatru: – Am o prietenă imaginară!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La psihiatru: – Am o prietenă imaginară!
Orient Flusso: alternativa accesibilă la Tissot PRX a fost lansată
go4it.ro
Orient Flusso: alternativa accesibilă la Tissot PRX a fost lansată
Găuri ciudate pe Marte! Nimeni nu știe cum s-au format
Descopera.ro
Găuri ciudate pe Marte! Nimeni nu știe cum s-au format
StarCraft - seria legendară de la Blizzard se întoarce cu un joc nou
Go4Games
StarCraft - seria legendară de la Blizzard se întoarce cu un joc nou
Prima reacție a președintelui Nicușor Dan după violențele din Piața Victoriei: „Din păcate, vedem cum limbajul urii, promovat tot mai des în spațiul public, inclusiv în mediul online, produce efecte dramatice”
Gandul.ro
Prima reacție a președintelui Nicușor Dan după violențele din Piața Victoriei: „Din păcate, vedem cum limbajul urii, promovat tot mai des în spațiul public, inclusiv în mediul online, produce efecte dramatice”
VESTE IMPORTANTĂ pentru români! CE SE VA MODIFICA începând cu 25 octombrie?!
Mediafax Italia
VESTE IMPORTANTĂ pentru români! CE SE VA MODIFICA începând cu 25 octombrie?!
PRODUSUL care a dat peste cap prețurile din supermarketuri! CÂT A AJUNSĂ SĂ COSTE acum?!
Mediafax Spania
PRODUSUL care a dat peste cap prețurile din supermarketuri! CÂT A AJUNSĂ SĂ COSTE acum?!
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.