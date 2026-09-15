Nick Rădoi a avut nevoie de ajutor, după ce i s-a făcut rău la priveghiul Mădălinei Apostol. Milionarul a mers de urgență la farmacie

Nick Rădoi a revenit în România în urmă cu o zi, după ce a aflat vestea tragică a morții Mădălinei Apostol, femeia care i-a fost alături în ultimii ani. Afaceristul a traversat Oceanul pentru a fi aproape de familie într-unul dintre cele mai dificile momente din viața sa, iar ultimele ore au fost extrem de apăsătoare pentru el. Vizibil afectat de cele întâmplate, Nick Rădoi a încercat să își gestioneze starea fizică și emoțională înainte de a se alătura celor care s-au strâns în jurul familiei îndoliate.

Afaceristul a ajuns în România aseară și, imediat după revenirea în țară, s-a îndreptat către cei apropiați Mădălinei. În aceste clipe, familia încearcă să gestioneze atât durerea provocată de pierderea femeii de doar 40 de ani, cât și toate detaliile care trebuie puse la punct pentru funeralii. În tot acest timp, apropiații au preferat discreția și au încercat să păstreze cât mai mult liniștea în jurul familiei.

Nick Rădoi a mers la farmacie să își cumpere pastile

La scurt timp după sosirea la priveghi, Nick Rădoi a fost surprins la o farmacie, de unde și-a cumpărat medicamente pentru tensiune. Apariția sa a atras la farmacie a atras imediat atenția, mai ales în contextul în care bărbatul trece printr-o perioadă extrem de solicitantă. Orele petrecute pe drum, vestea pierderii și presiunea uriașă a momentului par să își fi pus amprenta asupra sa.

Nick Rădoi a avut nevoie de îngrijiri după ce starea sa de sănătate s-a deteriorat în timpul orelor petrecute la capela Mădălinei Apostol. Afaceristul s-a deplasat la o farmacie din apropiere pentru a-și cumpăra tratamentul de care avea nevoie, după ce problemele pe care le are cu tensiunea arterială s-au accentuat pe fondul emoțiilor puternice și al durerii provocate de pierderea partenerei sale.

„Nu mă simt bine, e normal să fie așa. De fiecare dată am venit în România să mă bucur, nu să am tristețea asta. Dar am venit să fiu cu familia și să fiu lângă ei prin momentele astea care trec. E totul de nedescris. Eu niciodată nu aș putea să cred că Mădălina nu mai există. Pentru mine va exista în continuare. E foarte greu pentru mine. Pentru tensiune (n.r. de la farmacie pastile). Nu prea am dormit”, a declarat Nick Rădoi.

Moartea Mădălinei Apostol a venit ca un șoc pentru cei care o cunoșteau. Vestea a stârnit numeroase reacții în rândul cunoscuților, iar în ultimele zile mai multe persoane apropiate de vedetă au transmis mesaje de durere. Pentru cei din familie, însă, această perioadă nu este una a declarațiilor publice, ci a reculegerii și a despărțirii de cea care a plecat mult prea devreme.

„Suntem aici pentu Mădălina și cam atât. Este un moment în care ne dorim să fim singuri cu familia.”, a spus Nick pentru CANCAN

La capela unde a fost depus trupul neînsuflețit al Mădălinei au început deja să ajungă rudele, prietenii și oamenii care i-au fost aproape. Printre cei prezenți se află și fiul său, Cătălin, tatăl fetiței Mădălinei, mama acesteia, dar și alte persoane din cercul apropiat. Atmosfera este una extrem de apăsătoare, iar fiecare dintre cei care pășesc în capelă încearcă să facă față unei despărțiri greu de acceptat.

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