Prezență virală la protestul fermierilor! Floricica Dansatoarea, în Piața Victoriei

Protestul din Piața Victoriei, desfășurat marți, 15 septembrie 2026, a atras atenția publicului nu doar prin amploarea revendicărilor fermierilor și ciobanilor, ci și prin prezența unor personaje cunoscute din mediul online. Printre cei observați la fața locului se numără și Floricica Dansatoarea, o figură virală în spațiul digital românesc.

Aceasta se afla în zona Victoriei în timpul manifestațiilor, însă rolul ei a fost unul strict de participant, fără implicare directă în incidentele tensionate care au marcat protestul. Contextul general al manifestației a fost dominat de nemulțumirile crescătorilor de ovine, care au reclamat măsurile sanitar-veterinare, sacrificările impuse și blocarea exporturilor.

Prezență virală la protest

Atmosfera din Piața Victoriei a evoluat rapid de la protest pașnic la momente de tensiune. Jandarmeria a raportat îmbrânceli, aruncări de obiecte și presiuni asupra dispozitivului de ordine, fiind nevoită să folosească punctual gaze lacrimogene pentru a restabili controlul situației.

Circulația rutieră a fost blocată în Pasajul Victoriei, iar traficul din zonele adiacente a fost restricționat. În total, mai multe persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, iar câțiva protestatari au fost conduși la secția de poliție pentru clarificarea situației.

Floricica Dansatoarea, observată în Piața Victoriei

În mijlocul tensiunilor, CANCAN.RO a surprins-o pe Floricica Dansatoarea la protest, însă nu există informații oficiale care să o lege de incidentele violente sau de organizarea manifestației. În lipsa unor declarații oficiale sau a unor implicări directe, prezența ei rămâne un element secundar față de temele centrale ale protestului: nemulțumirile fermierilor, tensiunile cu autoritățile și gestionarea situației de către forțele de ordine.

Guvernul a transmis un apel la calm, subliniind că protestul a degenerat în acte regretabile de violență și că soluțiile pentru sectorul ovin sunt în analiză. Autoritățile au menționat că unele revendicări au fost discutate anterior, iar planurile privind reluarea exporturilor au fost deja înaintate către Comisia Europeană.

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