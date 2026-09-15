Ema Oprișan a rămas din nou singură? Noul iubit ar fi dispărut din peisaj

Ema Oprișan a rămas din nou singură? Noul iubit ar fi dispărut din peisaj
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Ema Oprișan pare să treacă din nou printr-o schimbare importantă pe plan sentimental. După o perioadă în care fosta concurentă de la „Insula Iubirii” părea că și-a găsit liniștea alături de un bărbat care o făcea fericită, în mediul online au apărut noi indicii care ridică semne de întrebare cu privire la relația lor.

În urmă cu câteva săptămâni, Ema Oprișan făcea un pas important și își asuma, cel puțin în mediul virtual, relația cu Răzvan Popescu. Cei doi nu s-au ferit să apară împreună, iar fotografiile publicate pe rețelele de socializare le-au dat fanilor motive să creadă că lucrurile evoluează într-o direcție serioasă.

Ema Oprișan și Răzvan Popescu s-au despărțit?

La acel moment, imaginile în care apăreau împreună au atras atenția, mai ales că Ema părea extrem de zâmbitoare și relaxată în compania noului partener. Totodată, mesajele pe care și le transmiteau în mediul online lăsau impresia că între cei doi există o legătură tot mai apropiată.

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Ema Oprișan și Răzvan Popescu nu mai apar împreună pe rețelele de socializare, iar acest lucru i-a făcut pe urmăritori să se întrebe dacă relația lor a ajuns la final. Fotografiile care îi prezentau împreună nu mai reprezintă o prezență constantă în mediul online, iar niciunul dintre cei doi nu mai oferă, în prezent, aceleași semnale pe care le transmiteau în urmă cu câteva săptămâni.

Ema și Răzvan Popescu/foto: social media

Se pare că Ema nici nu îl mai urmărește pe Răzvan pe Instagram. Însă, bărbatul nu a șters-o definitiv pe brunetă de pe social media. (VEZI GALERIE)

Deși nu există, până în acest moment, o confirmare publică privind o eventuală despărțire, schimbarea este una care nu a trecut neobservată. Într-o perioadă în care cei doi păreau să își trăiască povestea de dragoste la vedere, dispariția imaginilor de cuplu poate ridica semne de întrebare.

Într-o lume plină de «Pământul nu se învârte în jurul tău», alege-l pe cel care ar învârti lumea întreagă doar pentru tine, scria în urmă cu câteva săptămâni Ema Oprișan pe TikTok.

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Răzvan Kovacs a reacționat după declarațiile Emei Oprișan. Mesajul care i-a pus pe gânduri pe fani

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