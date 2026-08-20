Și-a acoperit tatuajul cu numele lui Răzvan Kovacs, dar viața i-a scos în cale un alt Răzvan. Ema Oprișan a recunoscut cine este bărbatul care i-a atras atenția

Ema Oprișan pare să fi lăsat în urmă, cel puțin sentimental, tumultuoasa poveste de iubire cu Răzvan Kovacs. Fosta concurentă de la „Insula Iubirii” a fost invitată în podcastul lui Bursucu, unde a vorbit fără ocolișuri despre despărțirea de tatăl copiilor ei, despre tatuajul care îi amintea de fostul partener, dar și despre posibilitatea ca în viața sa să existe deja un alt bărbat.

În cadrul discuției, Ema a lăsat să se înțeleagă faptul că se află într-o perioadă de „cunoaștere” cu un bărbat care poartă exact același prenume ca fostul ei soț. Coincidența nu avea cum să treacă neobservată, mai ales în contextul în care relația dintre Ema și Răzvan Kovacs a fost una extrem de mediatizată și presărată cu despărțiri, împăcări și momente tensionate.

Ema a acoperit tatuajul cu numele Răzvan pentru un alt Răzvan

Bursucu nu a ratat ocazia și a făcut haz de necaz pe seama coincidenței. Discuția a ajuns inevitabil și la tatuajul pe care Ema îl avea cu numele Răzvan. Bruneta a povestit că a decis să îl acopere. Însă prezentatorul a glumit spunând că schimbarea nu o ajută dacă în viața ei apare din nou un Răzvan.

Ironia este cu atât mai interesantă cu cât, după ce și-a „șters” de pe piele amintirea fostului, Ema pare să fi întâlnit un alt bărbat cu același nume.

Răzvan Kovacs a schimbat doar o consoană după Ema

Glumele lui Bursucu nu s-au oprit aici. Prezentatorul s-a amuzat și pe seama faptului că Ema nu a încercat să schimbe nimic, nici măcar numele. De cealaltă parte, Răzvan Kovacs ar fi schimbat doar o singură consoană după Ema: Ella.

Omul de televiziune a făcut o referire evidentă la Ella Vișan, fosta concurentă de la „Insula Iubirii” cu care Răzvan a avut o relație de scurtă durată după despărțirea de Ema.

Povestea dintre Ema și Răzvan Kovacs a fost oricum una dintre cele mai controversate de la „Insula Iubirii”. Cei doi au participat împreună la sezonul 7, iar ulterior și-au continuat relația în afara emisiunii.

Au devenit părinții a doi copii și au trecut prin numeroase momente dificile, inclusiv despărțiri și împăcări. În aprilie 2026, cei doi ajunseseră din nou la divorț, după o perioadă în care relația lor devenise tot mai tensionată.

După ruptura dintre ei, Răzvan Kovacs și-a asumat relația cu Ella Vișan, o altă fostă concurentă de la „Insula Iubirii”. Povestea lor a fost însă una complet neașteptată. La scurt timp, Răzvan confirmase despărțirea de Ella, explicând că presiunea din mediul online devenise prea mare și că lucrurile dintre ei nu mai funcționau la nivelul unei relații.

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