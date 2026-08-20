Scene sfâșietoare la înmormântarea celor doi frați înecați la Olimp! Vlad și Ionuț au fost conduși pe ultimul drum

Au apărut primele imagini de la înmormântarea lui Vlad și Ionuț, cei doi frați de 17 și 19 ani care au pierit înecați la Olimp. În Tămășeni, fiecare clipă a fost încărcată de durere, iar familia a fost nevoită să-și conducă băieții pe ultimul drum.

Cei doi tineri plecaseră pe litoral pentru a munci și pentru a-și face planuri pentru viitor. Nimeni nu s-ar fi gândit că, după doar câteva săptămâni, Vlad și Ionuț aveau să se întoarcă acasă pentru ultima dată. Rudele, prietenii și localnicii s-au strâns astăzi în jurul familiei. În satul Tămășeni, vestea tragediei a lăsat în urmă o durere greu de cuprins în cuvinte.

Imagini sfâșietoare de la înmormântare celor 2 frați înecați în Olimp

Vlad Georgian și Ionuț Valentin Sava lucraseră aproximativ o lună la un hotel din Olimp. Aveau planuri pentru viața lor: Vlad își dorea să-și cumpere o mașină, iar Ionuț voia să urmeze școala de șoferi.

„Aveau planurile lor, cum au toți tinerii, să fie cât mai independenți din punct de vedere financiar”, a spus PS Ignatie, Episcopul Hușilor.

Duminică, cei doi frați au mers la plajă împreună cu una dintre surorile lor. Pe litoral fusese arborat steagul roșu, însă Ionuț a intrat în apă doar până la genunchi, potrivit familiei. Un val puternic l-ar fi tras spre o zonă mai adâncă. Vlad, care știa să înoate, a intrat după el pentru a încerca să-l salveze. Din păcate, niciunul dintre cei doi frați nu a mai putut fi salvat.

Pentru familia Sava, tragedia a fost cu atât mai greu de suportat cu cât Camelia, sora lor, urma să se căsătorească luna viitoare.

„Vă dați seama, mi-au rupt sufletul. Eu aveam nunta luna viitoare. Dureros… Pe Ionuț, cel mare, l-am crescut de mic, îl duceam la școală, la grădiniță”, a mărturisit tânăra la România TV.

Erau foarte credioncioși

Miercuri seară, PS Ignatie, Episcopul Hușilor, a mers la casa familiei și a oficiat o slujbă de pomenire împreună cu preoții din comunitate.

„Moartea este o mare taină pentru om și, de multe ori, consecințele ei rămân de neînțeles din punct de vedere logic, pentru noi”, le-a spus PS Ignatie celor prezenți.

Ionuț mergea frecvent la biserică și se implicase în lucrările de ridicare a bisericii din sat, potrivit preotului paroh. Episcopul le-a oferit părinților un ajutor financiar și i-a îndemnat pe oamenii din comunitate să le fie alături.

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Gestul tulburător făcut de Vlad și Ionuț Sava, cei doi frați care au murit înecați în Olimp, în ziua tragediei