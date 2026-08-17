Ei sunt frații care s-au înecat în mare, la Olimp. Ce mesaj i-au trimis Vlad și Ionuț mamei lor, înainte de tragedie

Tragedie cumplită pe litoral, în zona Olimp – Steaua de Mare. Doi frați din Vaslui, Vlad și Ionuț, de 17 și 19 ani, au murit înecați în stațiunea Olimp, după ce au intrat în mare deși pe plajă era arborat steagul roșu, care interzice înotul. Cei doi veniseră pe litoral pentru a munci și pentru a strânge bani pentru familia lor.

Vlad lucra la barul unui restaurant din Olimp, în timp ce fratele său mai mare, Ionuț, era angajat în bucătărie. Cei doi provin dintr-o familie cu dificultăți financiare și încercau să contribuie la veniturile casei. Tatăl lor se confruntă cu dependența de alcool, iar mama are probleme cardiace.

Duminică, frații au cerut o zi liberă de la serviciu pentru a petrece câteva ore alături de sora lor mai mare, venită în vacanță pe litoral. Cei trei au mers împreună la plajă, însă ziua s-a transformat într-o tragedie.

Marea era agitată, iar curenții puternici făceau înotul extrem de periculos. În ciuda avertismentului transmis prin steagul roșu, cei doi frați au intrat în apă. Salvamarii au intervenit imediat după ce mai multe persoane au început să aibă probleme.

Tinerii au murit înecați

Un salvamar a reușit să-l prindă de mână pe Vlad, în vârstă de 17 ani, și a încercat să-l aducă la mal. Valurile puternice i-au separat însă, iar adolescentul a fost tras din nou spre larg. A fost scos ulterior din apă și supus manevrelor de resuscitare, însă medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața.

În același timp, Ionuț fusese purtat de curenți la aproximativ 20 de metri de țărm. Sora celor doi a privit neputincioasă intervenția salvatorilor. După o operațiune de căutare, tânărul de 19 ani a fost găsit și adus la mal. Și în cazul lui au fost începute manevrele de resuscitare, însă fără rezultat, iar medicii au fost nevoiți să constate decesul.

La intervenție au participat pompierii, salvamarii și echipajele medicale, iar autoritățile au mobilizat inclusiv o ambarcațiune de intervenție din Mangalia.

„Pe plaja din Olimp, în dreptul hotelului Muntenia, au intrat în apă 3 tineri cu vârste între 18 și 25 de ani. Unul a fost scos de salvamari, al doilea a fost scăpat din mână de salvamari iar al treilea a rămas în apă. Avem un dispărut și unul este declarat decedat”, a anunțat Vasile Borteș, șeful salvamarilor.

Cu doar aproximativ jumătate de oră înainte de tragedie, mama celor doi frați a primit o fotografie în care apar Vlad, Ionuț și sora lor, aflați împreună pe plajă. Femeia a privit imaginea cu durere, spunând că aceasta a fost realizată cu foarte puțin timp înainte ca totul să se transforme într-o tragedie.

„Cu puțin înainte de tragedie, cu jumătate de oră”, a povestit mama tinerilor în timp ce vedea fotografia cu copiii ei, pentru Observator.

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