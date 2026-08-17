Acasă » Știri » Ei sunt frații care s-au înecat în mare, la Olimp. Ce mesaj i-au trimis Vlad și Ionuț mamei lor, înainte de tragedie

Ei sunt frații care s-au înecat în mare, la Olimp. Ce mesaj i-au trimis Vlad și Ionuț mamei lor, înainte de tragedie

De: Andreea Stăncescu 17/08/2026 | 17:57
Ei sunt frații care s-au înecat în mare, la Olimp. Ce mesaj i-au trimis Vlad și Ionuț mamei lor, înainte de tragedie
Vlad și Ionuț au murit înecați / Sursa foto: Social media
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Tragedie cumplită pe litoral, în zona Olimp – Steaua de Mare. Doi frați din Vaslui, Vlad și Ionuț, de 17 și 19 ani, au murit înecați în stațiunea Olimp, după ce au intrat în mare deși pe plajă era arborat steagul roșu, care interzice înotul. Cei doi veniseră pe litoral pentru a munci și pentru a strânge bani pentru familia lor.

Vlad lucra la barul unui restaurant din Olimp, în timp ce fratele său mai mare, Ionuț, era angajat în bucătărie. Cei doi provin dintr-o familie cu dificultăți financiare și încercau să contribuie la veniturile casei. Tatăl lor se confruntă cu dependența de alcool, iar mama are probleme cardiace.

Duminică, frații au cerut o zi liberă de la serviciu pentru a petrece câteva ore alături de sora lor mai mare, venită în vacanță pe litoral. Cei trei au mers împreună la plajă, însă ziua s-a transformat într-o tragedie.

Marea era agitată, iar curenții puternici făceau înotul extrem de periculos. În ciuda avertismentului transmis prin steagul roșu, cei doi frați au intrat în apă. Salvamarii au intervenit imediat după ce mai multe persoane au început să aibă probleme.

Sursa foto: social media

Tinerii au murit înecați

Un salvamar a reușit să-l prindă de mână pe Vlad, în vârstă de 17 ani, și a încercat să-l aducă la mal. Valurile puternice i-au separat însă, iar adolescentul a fost tras din nou spre larg. A fost scos ulterior din apă și supus manevrelor de resuscitare, însă medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața.

În același timp, Ionuț fusese purtat de curenți la aproximativ 20 de metri de țărm. Sora celor doi a privit neputincioasă intervenția salvatorilor. După o operațiune de căutare, tânărul de 19 ani a fost găsit și adus la mal. Și în cazul lui au fost începute manevrele de resuscitare, însă fără rezultat, iar medicii au fost nevoiți să constate decesul.

La intervenție au participat pompierii, salvamarii și echipajele medicale, iar autoritățile au mobilizat inclusiv o ambarcațiune de intervenție din Mangalia.

„Pe plaja din Olimp, în dreptul hotelului Muntenia, au intrat în apă 3 tineri cu vârste între 18 și 25 de ani. Unul a fost scos de salvamari, al doilea a fost scăpat din mână de salvamari iar al treilea a rămas în apă. Avem un dispărut și unul este declarat decedat”, a anunțat Vasile Borteș, șeful salvamarilor.

Cu doar aproximativ jumătate de oră înainte de tragedie, mama celor doi frați a primit o fotografie în care apar Vlad, Ionuț și sora lor, aflați împreună pe plajă. Femeia a privit imaginea cu durere, spunând că aceasta a fost realizată cu foarte puțin timp înainte ca totul să se transforme într-o tragedie.

„Cu puțin înainte de tragedie, cu jumătate de oră”, a povestit mama tinerilor în timp ce vedea fotografia cu copiii ei, pentru Observator.

CITEȘTE ȘI: Ea este Adelina, fetița de 8 ani care a murit la o piscină din Tulcea după ce s-a dat pe tobogan

Noi detalii despre moartea lui Hayden Panettiere. Ce a dezvăluit apelul la 911

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cine sunt concurentele de la Mireasa, sezonul 14. Primele imagini cu femeile care speră să-și găsească sufletul pereche
Știri
Cine sunt concurentele de la Mireasa, sezonul 14. Primele imagini cu femeile care speră să-și găsească sufletul pereche
Bianca Drăgușanu, o nouă intervenție estetică. Decizia luată după ani de transformări: „O să remediez situația!”
Știri
Bianca Drăgușanu, o nouă intervenție estetică. Decizia luată după ani de transformări: „O să remediez situația!”
A făcut GRĂTAR și a ajuns într-o situație neașteptată! Ce a pățit un turist în Creta
Mediafax
A făcut GRĂTAR și a ajuns într-o situație neașteptată! Ce a pățit un...
Fritz se ține cu dinții de scaunul de primar, după decizia CCR: “Drumul meu continuă la CEDO”
Gandul.ro
Fritz se ține cu dinții de scaunul de primar, după decizia CCR: “Drumul...
Mădălina Ghenea, apariție răvăşitoare. Fosta iubită a lui Dimitrov s-a pozat aproape goală: „Sunt fericită că trăiesc!”
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, apariție răvăşitoare. Fosta iubită a lui Dimitrov s-a pozat aproape goală:...
Un argeşean riscă închisoarea după ce a ucis un șarpe în propria locuință. Cum a ajuns să aibă probleme cu legea
Adevarul
Un argeşean riscă închisoarea după ce a ucis un șarpe în propria locuință....
Doi români au mers 100 de kilometri pe o autostradă din Italia cu fiul mort în mașină
Digi24
Doi români au mers 100 de kilometri pe o autostradă din Italia cu...
Hackerul „Virus”, condamnat în SUA în dosarul Gozi, PRINS la Sinaia cu plăcuțe diplomatice FALSE
Mediafax
Hackerul „Virus”, condamnat în SUA în dosarul Gozi, PRINS la Sinaia cu plăcuțe...
Parteneri
Cristiano Ronaldo și Georgina Rodríguez au semnat un contract prenupțial. Ce se întâmplă cu averea lor în cazul unui divorț
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cristiano Ronaldo și Georgina Rodríguez au semnat un contract prenupțial. Ce se întâmplă cu averea...
Bernadette Szocs, poze incendiare de la piscină! Ce mesaj a postat frumoasa sportivă
Prosport.ro
Bernadette Szocs, poze incendiare de la piscină! Ce mesaj a postat frumoasa sportivă
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
33 de ani fără Ioan Luchian Mihalea. Chiriașii părăseau speriați apartamentul groazei: „Se auzeau zgomote ciudate.” Ce scrie pe cruce?
Click.ro
33 de ani fără Ioan Luchian Mihalea. Chiriașii părăseau speriați apartamentul groazei: „Se auzeau zgomote...
Hacker inventiv, prins în Sinaia cu numere de înmatriculare diplomatice: Șoferul avea montat un sistem prin care plăcuțele se roteau
Digi 24
Hacker inventiv, prins în Sinaia cu numere de înmatriculare diplomatice: Șoferul avea montat un sistem...
Primele informații în cazul morții lui Hayden Panettiere. Ce spun polițiștii despre anchetă și cine a sunat la urgențe
Digi24
Primele informații în cazul morții lui Hayden Panettiere. Ce spun polițiștii despre anchetă și cine...
Cum arată Ferrari CZ26, cel mai nou model UNICAT realizat de italieni?
Promotor.ro
Cum arată Ferrari CZ26, cel mai nou model UNICAT realizat de italieni?
BANCUL ZILEI. Mesaj pe ușa unui vecin: Felicitări! Nu știu ce-i faci soției tale…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Mesaj pe ușa unui vecin: Felicitări! Nu știu ce-i faci soției tale…
Patru medalii pentru România la Olimpiada Internațională de Informatică
go4it.ro
Patru medalii pentru România la Olimpiada Internațională de Informatică
De ce Carol al II-lea nu a putut salva România?
Descopera.ro
De ce Carol al II-lea nu a putut salva România?
Pisicile războinice cuceresc acest joc
Go4Games
Pisicile războinice cuceresc acest joc
Fritz se ține cu dinții de scaunul de primar, după decizia CCR: “Drumul meu continuă la CEDO”
Gandul.ro
Fritz se ține cu dinții de scaunul de primar, după decizia CCR: “Drumul meu continuă...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Cine sunt concurentele de la Mireasa, sezonul 14. Primele imagini cu femeile care speră să-și găsească ...
Cine sunt concurentele de la Mireasa, sezonul 14. Primele imagini cu femeile care speră să-și găsească sufletul pereche
Bianca Drăgușanu, o nouă intervenție estetică. Decizia luată după ani de transformări: „O să ...
Bianca Drăgușanu, o nouă intervenție estetică. Decizia luată după ani de transformări: „O să remediez situația!”
Cristina Petre, prima reacție după mesajul îngrijorător postat de Andrei Rotaru: ”Poate are pe ...
Cristina Petre, prima reacție după mesajul îngrijorător postat de Andrei Rotaru: ”Poate are pe altcineva, altă soție!”
Mihai Bobonete, de nerecunoscut după ce a slăbit considerabil: ”Credeam că e Smiley în prima poză”
Mihai Bobonete, de nerecunoscut după ce a slăbit considerabil: ”Credeam că e Smiley în prima poză”
Marius Tucă Show începe marți, 18 august, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: Crin Antonescu
Marius Tucă Show începe marți, 18 august, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: Crin Antonescu
Ultimul mesaj postat de Marius Tatolici. Ce a transmis nepotul lui Mircea Rednic, cu câteva zile înainte ...
Ultimul mesaj postat de Marius Tatolici. Ce a transmis nepotul lui Mircea Rednic, cu câteva zile înainte să moară
Vezi toate știrile