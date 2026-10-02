Ce mesaj i-a trimis Maria Avram lui Marco, după ce Prințul l-a făcut praf pe Cătălin Brînză, bărbatul cu care și-a înșelat soțul la Insula Iubirii. A avut nevoie de doar 7 cuvinte

După episodul tensionat în care Marco l-a ironizat pe Cătălin Brînză și l-a făcut „cărător de pepeni”, reacțiile nu au întârziat să apară. Maria Avram, fosta concurentă de la Insula iubirii și cea care i-a căzut în „plasă” în sezonul trecut, a avut un mesaj pentru Prințul Marco.

Fostele concurente de la Insula iubirii, Bianca Dan și Maria Avram, au comentat „la sânge” comportamentul concurenților din noul sezon Insula iubirii. Printre cei vizați s-a numărat și Prințul Marco, implicit atitudinea arogantă pe care a avut-o față de ispita Cătălin Brînză.

Maria Avram i-a dat replica Prințului Marco

Întâmplarea a avut loc în timpul ceremoniei de prezentare în care bărbații din cuplu au ajuns față în față cu ispitele masculine. Prințul Marco a fost cel mai vocal când i-a văzut pe Cătălin Brînză și Narcis Bujor, ambii fiind cunoscuți din sezoanele anterioare.

„Aceeași intrare, același piept încordat și aceeași atitudine de bărbat cu mușchi care vrea să demonstreze că are doar mușchi și mai puțin altceva. Nimic impresionant. Da ăla primul ce face? Cară pepeni? Stai relaxat. Ai abdomen, ai brațe, ai tot, nu mai e nevoie să stai așa. Stai relaxat, că se vede frumos. E suficient, ai ajuns la forma fizică corectă, pentru acest show. Mă sfidează, se uită la mine. Domnul Brînză”, spunea Prințul Marco.

Maria Avram, cea care s-a lăsat ispitită de Cătălin Brînză în sezonul 9 al emisiunii, nu avea cum să rămână indiferentă la atitudinea pe care Prințul a avut-o față de „slăbiciunea ei”. După acel episod, Maria chiar i-a dat mesaj Prințului și s-a declarat oficial fana lui Marco.

Bianca Dan: Marco s-a simțit intimidat de privirile lui Cătălin și atunci a zis că ce, dacă sunt concurent nu am voie să mă uit într-un fel? Evident că nu este ok, dar recunoaștem, a fost amuzant.

Maria Avram: Eu i-am dat mesaj și i-am spus: ”să îți trăiască familia și tot neamul tău. Eu îl urmăresc, mie îmi place mult. Suntem fani Marco” Bianca Dan: Mi se pare că el este personajul sezonului. Nu știu dacă face ceva, dar și dacă o să facă, Marco e sare și piperul emisiunii”, au spus cele două în podcastul Face to Face.

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