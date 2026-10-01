Marii absenți de la botezul nepotului lui Costel Biju. Nimeni nu se aștepta ca ei să nu vină!

Marii absenți de la botezul nepotului lui Costel Biju. Nimeni nu se aștepta ca ei să nu vină!
Galerie Foto 8
Botezul lui Abel Dimitrie
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Familia lui Costel Biju a avut parte de o zi importantă, odată cu creștinarea micuțului Abel. Evenimentul a reunit rude și apropiați, însă doi membri ai familiei au lipsit de la petrecere, iar absența lor a atras imediat atenția celor prezenți.

Un eveniment deosebit a avut loc în familia lui Costel Biju, care a sărbătorit creștinarea nepotului său, Abel Dimitrie. După ceremonia religioasă, rudele și invitații s-au reunit la petrecere și au continuat distracția până în zorii zilei.

Un detaliu care a atras privirile a fost alegerea vestimentației: membrii familiei au optat în mod evident pentru ținute în nuanțe de albastru, creând un adevărat dress code pentru această ocazie.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
8 poze

Cu toate acestea, atenția invitaților nu a fost atrasă doar de atmosfera de sărbătoare. Lipsa a două persoane importante de la eveniment a stârnit semne de întrebare, mai ales că prezența lor era așteptată de mulți dintre cei care au participat la botez.

BDLP și Cristina Pucean au lipsit de la marele eveniment

Legătura dintre Bogdan de la Ploiești și Tony One a fost, în trecut, una foarte strânsă. Artistul a avut un rol important la nunta fiului lui Costel Biju, fiind ales naș de cununie, iar la acel moment Cristina Pucean a fost alături de el, cei doi formând un cuplu.

Sursa foto: Social media

De această dată, însă, nici Bogdan de la Ploiești, nici Cristina Pucean nu au fost prezenți la botez. În cazul lui Bogdan, absența are o explicație: artistul se află în această perioadă în Ibiza, unde își petrece vacanța.

Tony One și-a sărbătorit ziua de naștere în aceeași zi cu botezul fiului său

Ziua de miercuri a avut o dublă semnificație pentru Tony One. Artistul și-a sărbătorit aniversarea în aceeași zi în care fiul său, Abel, a fost creștinat. Cu această ocazie, proaspătul tătic a ales să împărtășească bucuria momentului și cu cei care îl urmăresc pe rețelele de socializare.

Cu această ocazie, Tony One a transmis un mesaj încărcat de emoție, vorbind despre recunoștința pe care o simte pentru darul primit de la Dumnezeu și pentru bucuria pe care venirea pe lume a fiului său a adus-o în viața lui.

„Mulțumim, Doamne, pentru această binecuvântare. Ieri, de ziua mea l-am botezat pe Abel”, a scris Tony One pe rețelele de socializare.

CITEȘTE ȘI: Sărbătoare în familia lui Costel Biju! Tony One și soția și-au botezat băiețelul

Tony One, victima unui fost angajat! Cum l-a păgubit pe artist: „Pe străzi este foame mare de bani”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Maurice Munteanu a făcut-o celebră pe Tănțica. Cine este personajul pe care îl invocă mereu la Asia Express 2026
Maurice Munteanu a făcut-o celebră pe Tănțica. Cine este personajul pe care îl invocă mereu la Asia Express 2026
Stelian Ogică, primele declarații după ce Paula a depus actele de divorț: ”Mergem pe cale amiabilă”
Stelian Ogică, primele declarații după ce Paula a depus actele de divorț: ”Mergem pe cale amiabilă”
Alina Pușcău s-a vindecat de cancer! Nu mai are nicio tumoră: „Nu-mi vine să cred, Dumnezeu există!”
Alina Pușcău s-a vindecat de cancer! Nu mai are nicio tumoră: „Nu-mi vine să cred, Dumnezeu există!”
Nelu Cortea, noi dezvăluiri după țeapa de 1 milion € în lumea stand-up-ului: ”El avea dreptul să semneze în numele nostru”
Nelu Cortea, noi dezvăluiri după țeapa de 1 milion € în lumea stand-up-ului: ”El avea dreptul să semneze în numele nostru”
Bordea și Micutzu, primele declarații după ce au fost țepuiți de Călin Crețu: ”Era un termen de plată în contract”
Bordea și Micutzu, primele declarații după ce au fost țepuiți de Călin Crețu: ”Era un termen de plată în contract”
ȘOCANT! Era pe patul de spital, între viață și moarte. Astăzi își ține fetița în brațe, cu inima altcuiva
Mediafax
ȘOCANT! Era pe patul de spital, între viață și moarte. Astăzi își ține fetița în brațe, cu inima altcuiva
După scamatoria avertismentului Bloomberg, a venit rândul Reuters să avertizeze România, tot sub semnătura unor români: „Numirea unui guvern PSD-AUR sau convocarea de alegeri anticipate ar putea declanșa o retrogradare a ratingului de credit al României”
Gandul.ro
După scamatoria avertismentului Bloomberg, a venit rândul Reuters să avertizeze România, tot sub semnătura unor români: „Numirea unui guvern PSD-AUR sau convocarea de alegeri anticipate ar putea declanșa o retrogradare a ratingului de credit al României”
FOTO. Dasha, noua frumusețe de la Roma! Imagini hot: „Bellissima”
Prosport.ro
FOTO. Dasha, noua frumusețe de la Roma! Imagini hot: „Bellissima”
Rusia „angajează un asasin plătit”, în vârstă de 82 de ani, pentru a-l ucide pe un căpitan al marinei ucrainene
Adevarul
Rusia „angajează un asasin plătit”, în vârstă de 82 de ani, pentru a-l ucide pe un căpitan al marinei ucrainene
Băsescu critică strategia lui Nicușor Dan: „Dacă eram preşedinte, anunţam că aterizez la ora 22 şi la ora 24 mă întâlneam cu partidele”
Digi24
Băsescu critică strategia lui Nicușor Dan: „Dacă eram preşedinte, anunţam că aterizez la ora 22 şi la ora 24 mă întâlneam cu partidele”
„Nimeni nu pleacă de bine. România are nevoie de voi”. Mesajul EMOȚIONANT al unui politician pentru diaspora
Mediafax
„Nimeni nu pleacă de bine. România are nevoie de voi”. Mesajul EMOȚIONANT al unui politician pentru diaspora
Recunoști vedeta? Așa arăta una dintre cele mai admirate femei din România când era doar o școlăriță. Fiica sa seamănă izbitor cu ea
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Recunoști vedeta? Așa arăta una dintre cele mai admirate femei din România când era doar o școlăriță. Fiica sa seamănă izbitor cu ea
Iubirea a transformat-o pe Simona Halep: „Sunt mult mai deschisă, accept căldura oamenilor”
Prosport.ro
Iubirea a transformat-o pe Simona Halep: „Sunt mult mai deschisă, accept căldura oamenilor”
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Elena Ionescu, fericită și liniștită în dragoste! Ce pasiune are fiul artistei: „Când e bine, e bine!”
Click.ro
Elena Ionescu, fericită și liniștită în dragoste! Ce pasiune are fiul artistei: „Când e bine, e bine!”
O susținătoare de-ale lui Georgescu, care amenința că va sări DIICOT în aer, a fost săltată de polițiști și a ajuns la Obregia
Digi 24
O susținătoare de-ale lui Georgescu, care amenința că va sări DIICOT în aer, a fost săltată de polițiști și a ajuns la Obregia
„Premierul calamitate”. Rareș Bogdan, atac fără precedent la adresa șefului său de partid, Ilie Bolojan
Digi24
„Premierul calamitate”. Rareș Bogdan, atac fără precedent la adresa șefului său de partid, Ilie Bolojan
EXCLUSIV | Cei care nu și-au cumpărat TollRO nu vor fi amendați. CNAIR: Vor circula gratis, deocamdată
Promotor.ro
EXCLUSIV | Cei care nu și-au cumpărat TollRO nu vor fi amendați. CNAIR: Vor circula gratis, deocamdată
BANCUL ZILEI. Preotul din cimitir: – Vrea cineva să spună ceva? BULĂ: - Vând...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Preotul din cimitir: – Vrea cineva să spună ceva? BULĂ: - Vând...
Gadget-ul recomandat pentru hipertensivi
go4it.ro
Gadget-ul recomandat pentru hipertensivi
Fetele pot fi mai atrase de chipuri decât de obiecte încă din primele zile de viață
Descopera.ro
Fetele pot fi mai atrase de chipuri decât de obiecte încă din primele zile de viață
Ediția de colecție GTA VI are un preț ridicat și nu include jocul
Go4Games
Ediția de colecție GTA VI are un preț ridicat și nu include jocul
După scamatoria avertismentului Bloomberg, a venit rândul Reuters să avertizeze România, tot sub semnătura unor români: „Numirea unui guvern PSD-AUR sau convocarea de alegeri anticipate ar putea declanșa o retrogradare a ratingului de credit al României”
Gandul.ro
După scamatoria avertismentului Bloomberg, a venit rândul Reuters să avertizeze România, tot sub semnătura unor români: „Numirea unui guvern PSD-AUR sau convocarea de alegeri anticipate ar putea declanșa o retrogradare a ratingului de credit al României”
Scenariul sumbru pentru 2070. Fără zăpadă și fără apă...
Mediafax Italia
Scenariul sumbru pentru 2070. Fără zăpadă și fără apă...
Anunțul de ultimă oră al WIZZ AIR! Te poate interesa direct!
Mediafax Spania
Anunțul de ultimă oră al WIZZ AIR! Te poate interesa direct!
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.