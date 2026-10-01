Marii absenți de la botezul nepotului lui Costel Biju. Nimeni nu se aștepta ca ei să nu vină!

Familia lui Costel Biju a avut parte de o zi importantă, odată cu creștinarea micuțului Abel. Evenimentul a reunit rude și apropiați, însă doi membri ai familiei au lipsit de la petrecere, iar absența lor a atras imediat atenția celor prezenți.

Un eveniment deosebit a avut loc în familia lui Costel Biju, care a sărbătorit creștinarea nepotului său, Abel Dimitrie. După ceremonia religioasă, rudele și invitații s-au reunit la petrecere și au continuat distracția până în zorii zilei.

Un detaliu care a atras privirile a fost alegerea vestimentației: membrii familiei au optat în mod evident pentru ținute în nuanțe de albastru, creând un adevărat dress code pentru această ocazie.

Cu toate acestea, atenția invitaților nu a fost atrasă doar de atmosfera de sărbătoare. Lipsa a două persoane importante de la eveniment a stârnit semne de întrebare, mai ales că prezența lor era așteptată de mulți dintre cei care au participat la botez.

BDLP și Cristina Pucean au lipsit de la marele eveniment

Legătura dintre Bogdan de la Ploiești și Tony One a fost, în trecut, una foarte strânsă. Artistul a avut un rol important la nunta fiului lui Costel Biju, fiind ales naș de cununie, iar la acel moment Cristina Pucean a fost alături de el, cei doi formând un cuplu.

De această dată, însă, nici Bogdan de la Ploiești, nici Cristina Pucean nu au fost prezenți la botez. În cazul lui Bogdan, absența are o explicație: artistul se află în această perioadă în Ibiza, unde își petrece vacanța.

Tony One și-a sărbătorit ziua de naștere în aceeași zi cu botezul fiului său

Ziua de miercuri a avut o dublă semnificație pentru Tony One. Artistul și-a sărbătorit aniversarea în aceeași zi în care fiul său, Abel, a fost creștinat. Cu această ocazie, proaspătul tătic a ales să împărtășească bucuria momentului și cu cei care îl urmăresc pe rețelele de socializare.

Cu această ocazie, Tony One a transmis un mesaj încărcat de emoție, vorbind despre recunoștința pe care o simte pentru darul primit de la Dumnezeu și pentru bucuria pe care venirea pe lume a fiului său a adus-o în viața lui.

„Mulțumim, Doamne, pentru această binecuvântare. Ieri, de ziua mea l-am botezat pe Abel”, a scris Tony One pe rețelele de socializare.

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