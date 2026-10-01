El este Alex, concurentul de la Insula Iubirii cu care ispita Gabriella a rămas însărcinată. A înșelat-o, iar ea a făcut avort

Alex Girona este bărbatul cu care Gabriella Barbu a dezvăluit că a rămas însărcinată în perioada în care cei doi formau un cuplu. Fosta ispită de la „Insula Iubirii” a făcut mărturisirea într-un podcast, povestind despre una dintre cele mai delicate perioade ale relației sale cu fostul concurent de la „La Isla de las Tentaciones”.

Povestea lor a început în cadrul reality-show-ului spaniol, unde Gabriella a participat în calitate de ispită. Alex Girona se afla atunci într-o relație cu Marieta, însă, pe parcursul filmărilor, între el și Gabriella s-a creat o apropiere care avea să continue și după terminarea emisiunii.

Cei doi s-au revăzut în Spania și au decis să formeze un cuplu. Relația a evoluat rapid, iar Alex și Gabriella au ajuns să vorbească inclusiv despre căsătorie și despre întemeierea unei familii. Și-au cunoscut părinții și chiar au făcut pasul de a-și cumpăra inele de logodnă.

Motivul pentru care Gabriella a renunțat la sarcină

În spatele planurilor de viitor s-a aflat însă o perioadă complicată. Gabriella a povestit ulterior că a rămas însărcinată cu Alex Girona, însă a ales să întrerupă sarcina. Potrivit declarațiilor sale, problemele existente în relație și lipsa de stabilitate au avut un rol important în decizia pe care a luat-o la acel moment.

Relația celor doi nu a durat foarte mult după încheierea filmărilor. Între Alex și Gabriella au apărut numeroase tensiuni, iar acuzațiile reciproce de infidelitate au contribuit la destrămarea cuplului. Alex a fost acuzat că ar fi avut întâlniri cu alte femei. El a susținut, la rândul său, că Gabriella ar fi fost infidelă.

Ulterior, conflictul dintre cei doi a continuat și în mediul online. Alex a publicat înregistrări audio ale unor conversații telefonice, susținând că Gabriella îl contacta în continuare, în timp ce aceasta l-a acuzat de defăimare și a vorbit despre posibilitatea unor demersuri în instanță.

În prezent, drumurile lor sunt separate. Gabriella Barbu și-a continuat activitatea în mediul online și a revenit în atenția publicului odată cu participarea la „Insula Iubirii”, tot în postura de ispită. Mărturisirea despre sarcina din perioada relației cu Alex Girona a readus însă în prim-plan povestea celor doi și perioada intensă pe care au trăit-o împreună.

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Cine este ispita Gabriella Barbu de la Insula Iubirii 2026. A făcut furori în ediția din Spania, unde l-a consolat pe Montoya