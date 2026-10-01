Diddy, trimis din nou la izolare. Măsura vine după dezvăluirile despre viața sa privilegiată din închisoare

Sean „Diddy” Combs ar fi fost trimis din nou la izolare în penitenciarul federal în care își execută pedeapsa, la scurt timp după apariția unor dezvăluiri despre presupusele privilegii de care beneficiază în spatele gratiilor. Măsura ar fi fost luată în timp ce administrația închisorii verifică acuzațiile care au apărut în presă.

Diddy a fost mutat în Special Housing Unit (SHU) de la penitenciarul federal FCI Fort Dix, din New Jersey, potrivit Page Six.

Surse apropiate situației susțin că plasarea sa în izolare este o procedură obișnuită în astfel de cazuri, pe durata unei investigații interne.

Măsura vine după publicarea unei investigații NBC News privind condițiile în care rapperul își execută pedeapsa și presupusele privilegii de care ar beneficia în închisoare.

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Ce privilegii ar avea Diddy în închisoare

Patru deținuți au susținut pentru NBC News că Diddy ar duce o viață mult mai confortabilă decât majoritatea persoanelor încarcerate la Fort Dix.

Potrivit acestora, rapperul ar avea acces la un telefon mobil introdus ilegal în penitenciar, băuturi alcoolice scumpe și mâncare special pregătită. De asemenea, ar beneficia de masaje, iar alți deținuți i-ar face patul, i-ar spăla hainele și i-ar curăța toaleta.

Sursele citate susțin că artistul ar cheltui mii de dolari în fiecare lună pentru bunuri și servicii obținute în interiorul penitenciarului.

Imagini și înregistrări video analizate de NBC News ar susține o parte dintre afirmațiile deținuților.

Reprezentanții lui Diddy au respins însă imaginea unui stil de viață privilegiat în spatele gratiilor și au susținut că artistul își execută pedeapsa respectând regulile penitenciarului.

Nu e prima dată când Diddy ajunge în izolare

Nu este prima dată când Sean Combs ajunge în regim de izolare la Fort Dix. În luna iulie, rapperul a fost plasat în SHU după o altercație cu un alt deținut. Ulterior, în august, acesta a revenit în populația generală a penitenciarului.

Noua mutare la izolare ar avea însă legătură cu verificările declanșate după apariția informațiilor privind presupusele sale privilegii.

Sean „Diddy” Combs își execută pedeapsa la FCI Fort Dix după ce a fost condamnat în 2025 la 50 de luni de închisoare pentru două capete de acuzare privind transportarea unor persoane în scopul prostituției. El fusese achitat de cele mai grave acuzații formulate împotriva sa, inclusiv trafic de persoane și conspirație în vederea comiterii de infracțiuni organizate.

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